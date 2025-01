एक के बाद एक परिवार में सब पड़ रहे हैं बीमार, तो वायरस आपके घर में है, जानिए कैसे करना है इससे बचाव

वक्त रहते फ्लू के मरीजों के लिए इलाज और सावधानियां रखनी जरूरी तो है ही लेकिन उसके साथ यह बहुत जरूरी है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। घर में अगर किसी को फ्लू हो तो हम उसके ठीक हो जाने के बाद ऐसा क्या करें (how to disinfect house after flu) या उस दौरान भी ताकि कोई और वायरल इन्फेक्शन की जद में ना आए।

सर्दी का मौसम बिना मांगें कई तोहफों के साथ आता है। फ्लू नाम की एक बीमारी जो अमूमन वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। वह भी इन्हीं तोहफों में से एक है लेकिन इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त रहते फ्लू के मरीजों के लिए इलाज और सावधानियां रखनी जरूरी तो है ही लेकिन उसके साथ यह बहुत जरूरी है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। घर में अगर किसी को फ्लू हो तो हम उसके ठीक हो जाने के बाद ऐसा क्या करें (how to disinfect house after flu) या उस दौरान भी ताकि कोई और वायरल इन्फेक्शन की जद में ना आए। आज हम यही समझने वाले हैं, एक्सपर्ट की मदद से

क्यों जरूरी है फ्लू के दौरान और बाद की ये सावधानियां (Why to disinfect house after flu)

वायरलॉजिस्ट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा कहते हैं कि कम से कम नॉर्मल फ्लू के केस में तो हम ऐसा ही मानते हैं कि जो इसकी जद में है, केवल उसे ही लेकर सावधानियां (how to disinfect house after flu) बरतनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। घर में अगर कोई भी किसी वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहा है तो हमें भी उतना ही सावधान रहना है। यह केवल इसलिए नहीं है कि मरीज की बीमारी या इन्फेक्शन हम तक आ जाएगा। बल्कि कई बार ये हमें और गंभीर बीमारी दे कर जा सकता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके घर में कोई फ्लू से जूझ रहा हो और आपने उसकी देख रेख तो कर दी लेकिन अपने लिए सावधानियां नहीं बरती। इसका नतीजा ये हो सकता है कि आपमे वो वायरस किसी और तरह के असर छोड़े और ज्यादा अधिक नुकसान दे। तो इसलिए ये सावधानियां (how to disinfect house after flu) जरूरी है।

फ्लू के बाद कैसे डिसइंफेक्ट करें अपना घर (how to disinfect house after flu)

1. रहने वाली जगहों की सफाई

सबसे पहले, फ्लू के मरीज को जिस स्थान पर रखा गया है, जैसे बेड, सोफा, या रूम, उस जगह की पूरी सफाई करनी चाहिए।

फ्लू के वायरस हवा में या फर्श पर काफी समय तक रह सकते हैं, इसलिए संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सभी चीजों को साफ (how to disinfect house after flu) करना जरूरी है।

और क्या करें –

1. बेड और बिस्तर की सफाई- बिस्तर की चादर, तकिया, कंबल, और रजाई को अच्छे से धोकर साफ करें। अगर संभव हो, तो इनका गर्म पानी में धोना ज्यादा प्रभावी होता है।

2. कंबल और गद्दे- गद्दे और कंबल को भी वैक्यूम क्लीनर से साफ करें और फिर इन्हें अच्छी तरह से हवा में सुखाएं।

2. सरफेस का ध्यान रखें

फ्लू के वायरस अक्सर फर्श और कई चीजों पर पर होते हैं जिनपर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये अन्य लोगों के लिए खतरे की घंटी है। घर के हर उस चीज को डिसइंफेक्ट (how to disinfect house after flu) करें, जिस पर संक्रमित व्यक्ति ने हाथ रखा हो या जो वह बार-बार छूते हों।

यह सतहें किचन, बाथरूम, डोर नॉब्स, स्विच, रिमोट कंट्रोल, स्मार्टफोन, लाइट स्विच, टेबल, कुर्सियाँ, और अन्य ऐसी चीजें हो सकती हैं, जिनसे वायरस फैल सकता है।

ध्यान रखें –

1. डोर नॉब्स और लाइट स्विच– इन सब चीजों को हर बार साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

2. किचन और बाथरूम- किचन और बाथरूम की सिंक, शॉवर, और टॉयलेट सीट को भी ठीक से साफ करें, क्योंकि यहां की सतहें सबसे ज्यादा वायरस से संक्रमित हो सकती हैं।

3. फ्लोर की सफाई- घर के सभी फर्शों को अच्छे से धोकर साफ करें। अगर घर में टाइल्स हैं तो उन पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें।

3. वायरस को मारने वाली चीजों का इस्तेमाल

सभी सतहों को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट (disinfectant) का इस्तेमाल (how to disinfect house after flu) करें। फ्लू और अन्य वायरस को मारने के लिए ऐसे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें जो EPA (Environmental Protection Agency) द्वारा प्रमाणित हो। इन उत्पादों में ऐसे रसायन होते हैं जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को मार सकते हैं।

ये भी करें इस्तेमाल

1. साफ-सफाई के लिए सैनिटाइज़र – सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से भी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। हमेशा अच्छे से 20 सेकंड तक हाथ धोने के बाद ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।

2. स्प्रे या वाइप्स – वाइप्स और स्प्रे का भी इस्तेमाल करें, जो फ्लू के वायरस को मारने में सहायक होते हैं। सतहों पर इनका छिड़काव करें और फिर उन्हें कपड़े से पोछ लें।

4. वॉशिंग और लॉन्ड्री

फ्लू से संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, चादरें, तौलिये, और अन्य लिनन को अच्छे से धोना चाहिए। गर्म पानी में धोने से वायरस को मारने में (how to disinfect house after flu)मदद मिलती है।

ध्यान रखिए –

1. गर्म पानी में धोएं –यदि संभव हो, तो हमेशा गर्म पानी में कपड़े धोएं, क्योंकि यह वायरस को नष्ट करने में अधिक प्रभावी होता है।

2. सभी कपड़ों को अलग से धोएं – फ्लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े को अन्य कपड़ों से अलग धोएं ताकि इन्फेक्शन का खतरा न हो।

5. वेंटिलेशन और एयर क्लीनिंग

घर को अच्छी तरह से वेंटिलेटेड रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवा से वायरस को बाहर निकालने (how to disinfect house after flu) में मदद करता है। जब घर में फ्लू का मरीज होता है, तो घर की हवा में वायरस हो सकता है, इसलिए ताजे हवा का आना आवश्यक है।

इन बातों का रखें हमेशा ख्याल –

1. विंडो और दरवाजे खोलें – घर में ताजे हवा का आना सुनिश्चित करिए। इसके लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलें। यह वायरस को बाहर निकलने में मदद करेगा।

2. एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें – यदि आपके पास एयर प्यूरिफायर है, तो उसे चालू रखें। एयर प्यूरिफायर हवा से वायरस, बैक्टीरिया और अन्य प्रदूषण को फिल्टर करने में मदद करते हैं।

6. पर्सनल आइटम्स की सफाई

फ्लू के मरीज के व्यक्तिगत सामान जैसे फोन, लैपटॉप, टीवी रिमोट, बुक्स जैसी चीजों को नियमित रूप से साफ (how to disinfect house after flu) करें। इन वस्तुओं को इंफेकटेड व्यक्ति के हाथों से छुआ जाता है और ये वायरस को फैलाने का एक बड़ा मीडियम हो सकते हैं।

और क्या करें

1. स्मार्टफोन और गैजेट्स- इन चीजों को साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट वाइप्स का इस्तेमाल करें। स्मार्टफोन पर वायरस काफी देर तक रह सकते हैं, इसलिए नियमित रूप से इसे साफ करना बेहद जरूरी है।

2. चश्मा और घड़ी – इन व्यक्तिगत चीजों को भी अच्छे से साफ करें क्योंकि ये भी वायरस का स्रोत हो सकती हैं।

7. बार– बार हाथ धोने की आदत जरूरी

यह नहीं है कि केवल इंफेक्टेड व्यक्ति ही ऐसा करे। या उसका फ्लू ठीक हो जाने के बाद (how to disinfect house after flu) आप खुद भी हाथ धोने की आदत छोड़ दें। घर में सभी सदस्यों को हाथ धोने की आदतें और उनके उनको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है।

इंफेक्टेड किसी भी व्यक्ति से संपर्क में आने के बाद, हाथ धोना और चेहरे को छूने से बचना (how to disinfect house after flu) जरूरी है। इसके अलावा, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को कपड़े से ढकना चाहिए।

कैसे करें (how to disinfect house after flu)

1. 20 सेकंड तक हाथ धोएं- हाथ धोने की आदत बनाएं और किसी भी सतह को छूने के बाद तुरंत हाथ धोने की कोशिश करें। करीब 20 सेकेंड्स तक हाथ को अच्छे से रगड़ कर धोना जरूरी है।

2. सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें – जब साबुन और पानी नहीं हो, तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।

