कोलेजन है यंग–ग्लोइंग स्किन का राज़, इन 5 टिप्स की मदद से करें इसे रिस्टोर

महिलाओं में अक्सर त्वचा संबंधी समस्याओं की शिकायत रहती है। विशेष रूप से आज के समय में प्रीमेच्योर एजिंग महिलाओं में चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाना है, तो कोलेजन पर ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण है। कोलेजन स्किन की मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है, जो त्वचा के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। विशेष रूप से यह उम्र से पहले नजर आने वाले एजिंग के निशान को आने से रोकती है, साथ ही साथ त्वचा कि समग्र सेहत का समर्थन करती है (How to restore collagen in skin)।

परंतु कई ऐसे कारण है, जिनकी वजह से स्किन में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है, जैसे की बढ़ती उम्र, स्किन केयर के प्रति लापरवाही, वातावरण में बढ़ता प्रदूषण आदि।

त्वचा में कोलेजन को रिस्टोर करना है, तो कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी त्वचा देखभाल की आदतों में बदलाव करना और कुछ जरूरी स्किन केयर टिप्स को फॉलो करना। तो चलिए जानते हैं, त्वचा में कोलेजन को बनाए रखने के कुछ खास टिप्स (How to restore collagen in skin)।

त्वचा में कोलेजन बनाए रखने के टिप्स (How to restore collagen in skin)

1. फेस मसाज करें

नियमित रूप से फेस मसाज करने से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। साथ ही स्किन सेल्स को ज़रूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह फाइन लाइंस को कम करने, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और स्किन टोन को एक समान करने में मदद करती है।

अपनी त्वचा को धीमे-धीमे मसाज दें, इस प्रकार सुबह की सूजन को कम करने में मदद मिलती है। सुबह उठकर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में फेस मसाज शामिल करें। मालिश करने के लिए अपने क्लींजर का इस्तेमाल कर सकती हैं, यह पर्याप्त फिसलन प्रदान करता है।

2. विटामिन सी

विटामिन सी कोलेजन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका शरीर एंटीऑक्सीडेंट के बिना कोलेजन का उत्पादन नहीं कर पाता। विटामिन सी वास्तव में फाइब्रोब्लास्ट उत्पादन को बढ़ावा देता है और कोलेजन सिंथेसिस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं।

एक स्वास्थ्य एवं संतुलित त्वचा के लिए अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी शामिल करें। विटामिन सी को आप त्वचा पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हैं। यह कोलेजन सिंथेसिस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपके शरीर में मौजूदा कोलेजन को स्थिर रहने में मदद करता है, जिससे फाइन लाइंस और झूरियो की संभावना कम हो जाती है।

सुबह की स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी शामिल करें, आप अपनी त्वचा पर विटामिन सी युक्त सीरम, मॉइश्चराइजर आदि अप्लाई कर सकती हैं। विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट सनस्क्रीन के साथ मिलकर UV सुरक्षा प्रदान करते हैं। त्वचा की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि UV डैमेज कोलेजन की गिरावट को तेज कर देते हैं।

3. कोलेजन कॉफी

त्वचा में कोलेजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए कोलेजन सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार कोलेजन सप्लीमेंट फाइब्रोब्लास्ट को उत्तेजित करके आपके शरीर के कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। कोलेजन स्किन इलास्टिन का समर्थन करता है और महीन रेखाओं को कम कर देता है। आप रोज सुबह कोलेजन कॉफी ले सकती हैं। यह आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध मिल जाएंगे।

4. एलोवेरा जेल

लोग अक्सर सनबर्न के बाद त्वचा का इलाज करने या दाने को कम करने के लिए एलोवेरा जेल का उपयोग करते हैं। 2015 के एक शोध के अनुसार एलो स्टेरोल्स नामक एलोवेरा जेल के अर्क के ओरल इंटेक से त्वचा में बेहतर हाइड्रेशन मेंटेन करने में मदद मिली। साथ ही साथ झूरियों एवं फाइन लाइन में सुधार देखने को मिला। इतना ही नहीं महिलाओं की त्वचा में कोलेजन उत्पादन भी बढ़ा था, जिसकी वजह से त्वचा यांग और यूथफुल नजर आ रही थी।

5. सन प्रोटेक्शन दें

सूरज की UV किरणों के संपर्क में आने से आपकी त्वचा के कोलेजन को नुकसान हो सकता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा, झुरियां और फाइन लाइंस आ सकती हैं। त्वचा को धूप से बचाकर रखें, इससे त्वचा के कोलेजन के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है, और त्वचा लंबे समय तक जवां एवं स्वस्थ रहती है।

अपनी त्वचा को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए, टोपी और पूरे बॉडी की शर्ट पहने। साथ ही 30 या उससे अधिक SPF युक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। आपको पीक ऑवर्स के दौरान धूप में जाने से बचना चाहिए, जो आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच होता है।

