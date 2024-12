दांत और मसूड़े स्वस्थ रखने हैं तो रात में न खाएं मीठी चीजें, ओरल हाइजीन के लिए रात को सोने से पहले करें ये 5 चीजें

यदि कोई खाद्य पदार्थ या मीठी चीज रात को दांतों में फंसी रह जाए, तो इसकी वजह से पूरी रात आपके मुंह में बैक्टीरिया पनपते रहते हैं, जिसकी वजह से दांत एवं मसूड़े को नुकसान पहुंचता है। इसलिए अपने दातों का ध्यान रखें।

हमारे दांत रोजाना कई तरह के खाद्य पदार्थों के संपर्क में आते हैं, और कहीं न कहीं वे खाद्य पदार्थ हमारे दांतों के आसपास जमा हो जाते हैं। ऐसे में दांतों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सुबह अपने दातों को ब्रश करने के बाद, दोबारा पूरे दिन अपने दातों पर ध्यान नहीं देते। पर आपको बताएं कि रात को सोने से पहले दातों को साफ करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है (how to take care of teeth at night)।

यदि कोई खाद्य पदार्थ या मीठी चीज रात को दांतों में फंसी रह जाए, तो इसकी वजह से पूरी रात आपके मुंह में बैक्टीरिया पनपते रहते हैं, जिसकी वजह से दांत एवं मसूड़े को नुकसान पहुंचता है। इसलिए रोजाना रात को सोने से पहले इन 5 स्टेप्स की मदद से अपने दातों को कीटाणुओं से दें खास प्रोटेक्शन (Tips to strengthen teeth)।

ओरल स्वास्थ्य के लिए सोने से पहले फॉलो करें ये 5 स्टेप्स (Tooth care before going to bed)

1. सोने से पहले अपने दातों को ब्रश करें

बैक्टीरिया बहुत लचीले होते हैं, इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत ब्रश करना बेहद ज़रूरी है (teeth care)। अन्यथा, आपके पिछले भोजन से बचा हुआ कोई भी खाद्य कण बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकता है। जो दांतों की सड़न और मसूड़ों के खराब स्वास्थ्य में योगदान दे सकते हैं।

सबसे अच्छे परिणाम पाने के लिए, मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश का उपयोग करना सुनिश्चित करें, और मसूड़ों में जलन को रोकने के लिए अपने दातों को सावधानी और हल्के हाथों से साफ करें। रात को डिनर के बाद ब्रश करें, ध्यान रहे ब्रश करने के बाद किसी तरह का भोजन न करें।

2. फ़्लॉस करें

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है, कि दातों को ब्रश करना आपके ओरल हेल्थ को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी, एक टूथब्रश आपके दांतों की सतह का लगभग 60% ही साफ़ कर सकता है।

इस स्थिति में फ़्लॉस काम आता है। इसकी लचीली और मुलायम बनावट इसे उन तंग जगहों में जाने देती है, जहां भोजन और बैक्टीरिया इकट्ठा हो सकते हैं। अंततः बैक्टीरिया मसूड़ों के नीचे अपना रास्ता बनाकर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपने दातों के बीज और आवश्यकता अनुसार फ़्लॉस का इस्तेमाल करें।

3. माउथवॉश का उपयोग करें

माउथवॉश आपके दाँतों को ब्रश करने या फ़्लॉस करने का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक बेहतरीन सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। अपने नियमित ओरल केयर रूटीन को पूरा करने के बाद माउथवॉश से कुल्ला करने से आपको सोते समय बैक्टीरिया के विकास को सीमित करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, बाजार में तरह-तरह के ब्रांड एवं फ्लेवर के माउथवॉश उपलब्ध हैं। पर आप चाहें तो इसे घर पर भी खुद से तैयार कर सकती हैं। घर में मौजूद सामग्री की मदद से आप आसानी से माउथवॉश तैयार कर सकती हैं। यहां जानें होममेड माउथवॉश बनाने का तरीका:

4. शाम को चीनी से परहेज करें

चीनी बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है, इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले चीनी की मात्रा को सीमित करना बेहद महत्वपूर्ण है। सोने से दो घंटे पहले मिठाई, कैंडी और अन्य चीनी युक्त वस्तुओं के लिए कट-ऑफ समय निर्धारित करें। इससे पाचन के लिए समय मिलेगा और सुरक्षित और प्रभावी रूप से मौखिक स्वच्छता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, फिर भी यदि आप किसी दिन रात को मीठा खा रही हैं, तो उसके बाद ब्रश करना सुनिश्चित करें।

5. खूब पानी पिएं

रात को सोने से पहले पानी पीना जरूरी है। पानी पीने से आपके मुंह में फंसा खाना और बैक्टीरिया निकल आते हैं। साथ ही मुंह में नमी बनी रहती है, जिससे बैक्टीरिया का विकास सीमित हो जाता है। जब आपका मुंह सुखा होता है, तो उनमें बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है।

अपने रात के खाने की दिनचर्या में उपरोक्त सुझावों को शामिल करें, साथ ही सफाई और दातों की जांच के लिए डेंटिस्ट की सलाह लेकर, आप आने वाले वर्षों में स्वस्थ और सुंदर दांतों का आनंद ले सकती हैं।

