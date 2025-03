Best mattress for neck pain : गर्दन के दर्द और खराब नींद से जूझ रहीं हैं, तो आपके लिए हैं ये 5 बेस्ट मैट्रेस

आजकल लोगों में सर्वाइकल की समस्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से गर्दन में काफी दर्द रहता है। वहीं गलत बिस्तर पर सोने की वजह से ये दर्द ट्रिगर हो सकता है। इसलिए अपने जरूरत के अनुसार सही मैट्रेस का चयन करें।

नींद में सोते वक्त अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर पर कंफर्टेबल महसूस करना बहुत जरूरी है। जिसमें आपका मैट्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गलत मैट्रेस पर सोने की वजह से अक्सर कमर और गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है। आजकल लोगों में सर्वाइकल की समस्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से गर्दन में काफी दर्द रहता है। वहीं गलत बिस्तर पर सोने की वजह से ये दर्द ट्रिगर हो सकता है। इसलिए अपने जरूरत के अनुसार सही मैट्रेस का चयन करें, ताकि अगली सुबह उठते हुए आपको गर्दन में अकड़न या दर्द महसूस न हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 5 बेस्ट मैट्रेस (best mattress for neck pain) के विकल्प, जो न केवल अच्छी और आरामदायक नींद प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि आपको गर्दन के दर्द से भी राहत देंगे (best mattress for neck pain)। {{{htmlData}}}

गर्दन के दर्द के लिए 5 बेस्ट मैट्रेस (5 best mattresses for neck pain)

1. स्लीपी कैट ओरिजिनल आर्थो मैट्रेस | मेमोरी फोम | मीडियम फर्म | 8 इंच

स्लीपी कैट ओरिजिनल आर्थो मैट्रेस की टॉप लेयर पर मौजूद AirGen मेमोरी फॉम 100% ओपन सेल टेक्नोलॉजी से बने होते हैं, जो मैट्रेस में हवा पास होने की क्षमता बढ़ता है। साथ ही ये हीट रेजिस्टेंस है, और गर्मी को सोख लेता है। इसके साथ ही ये सॉफ्ट टच बैंबू जिपर कवर के साथ आता है, जिसे आसानी से घर पर धोया जा सकता है। यह गर्दन के लिए एक आरामदायक विकल्प साबित हो सकता है।

स्लीपी कैट ओरिजिनल आर्थो मैट्रेस का विवरण

मीडियम फर्म (मध्य मुलायम) का एहसास है

मेमोरी फोम

भिन्न साइज में उपलब्ध है

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध है

10 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

सॉफ्ट टच बैंबू जिपर कवर

फ्री डिलीवरी उपलब्ध है

क्यों खरीदना चाहिए

गर्दन को सपोर्ट देता है और बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है।

इसके सॉफ्ट टच बैंबू जिपर कवर एंटी बैक्टीरियल हैं, जो हवा को पास करने में मदद करते हैं।

मैट्रेस के कपड़े से हवा पास हो सकती है, ताकि एक ठंडी और आरामदायक नींद प्राप्त हो सके।

मेमोरी फोम नो मोशन ट्रांसफर में मदद करते हैं, और इनका शेप लंबे समय तक बना रहता है।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों को ये अधिक मुलायम लग सकता है।

स्लीपी कैट ओरिजिनल आर्थो मैट्रेस को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

उपभोक्ता ने इसे एक अच्छा और प्रभावी प्रोडक्ट बताया है। इसे अच्छी और बेहतर नींद प्राप्त करने के लिए कंफर्टेबल और सपोर्टिव बताया गया है। यह गर्दन, पीठ एवं कमर के दर्द से राहत प्रदान करते हैं। ये हीट रिटेंशन में भी मदद करता है। ज्यादातर लोगों ने इस प्रोडक्ट को अच्छी रेटिंग और रिव्यू दी है, और इसे कंफर्टेबल स्लिप के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बताया है।

2. स्लीपीहग एयरसेल आर्थो डुअल कंफर्ट प्लस मैट्रेस | रिवर्सिबल हार्ड & सॉफ्ट फोम | 7 इयर्स की वारंटी

एयर टेक्नोलॉजी कंफर्ट और एडवांस्ड कूलिंग के साथ ये मैट्रेस आपकी गर्दन को पूरा सपोर्ट देता है। इसका डुअल कंफर्ट आपकी बॉडी को आराम पहुंचाता है, जिससे अच्छी नींद प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगर आप गर्दन के दर्द से परेशान रहती हैं, तो यह आपके लिए ये मैट्रेस एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

स्लीपीहग एयरसेल आर्थो डुअल कंफर्ट प्लस मैट्रेस का विवरण

डुअल कंफर्ट (हार्ड & सॉफ्ट)

भिन्न फोम पैटर्न उपलब्ध है

भिन्न साइज में उपलब्ध है

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध है

7 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

ऑर्थोपेडिक मैट्ट्रेस

फ्री डिलीवरी उपलब्ध है

क्यों खरीदना चाहिए

एयर टेक्नोलॉजी कंफर्ट और एडवांस्ड कूलिंग प्रदान करता है।

डुअल कंफर्ट के साथ आता है, फर्म मैट्रेस बैक पेन से राहत देता है और सॉफ्ट गद्दा शरीर को आराम पहुंचाता है।

ऑर्थोपेडिक समस्या खासकर गर्दन को सपोर्ट देता है और बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है।

मैट्रेस के कपड़े से हवा पास होती है, ताकि एक ठंडी और आरामदायक नींद प्राप्त हो सके।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने डैमेज प्रोडक्ट की शिकायत की है।

स्लीपीहग एयरसेल आर्थो डुअल कंफर्ट प्लस मैट्रेस को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

इस मैट्रेस को बेहद कंफर्टेबल बताया गया है। साथ ही साथ ये आपके गर्दन और पीठ को पूरा सपोर्ट देता है, उपभोक्ताओं ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। साथ ही कस्टमर इसके डिजाइन फिट और स्लिप क्वालिटी से भी संतुष्ट हैं।

3. कर्ल-ऑन ऑर्थोपेडिक मैट्रेस | हाई डेंसिटी | मेमोरी फोम | मीडियम फर्म | बैक स्पाइन सपोर्ट

कर्ल-ऑन ऑर्थोपेडिक मैट्रेस की मेमोरी फॉम सेल्फ एडजस्टिंग है, और आपके बैक एवं स्पाइन को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। इससे स्लीपिंग पॉश्चर मेंटेन रहता है, और गर्दन एवं पीठ दर्द का खतरा कम हो जाता है। यह एलर्जी को जितना हो सके दूर रखता है। ये हीट रेजिस्टेंस है, और गर्मी को सोख लेता है। अगर गर्दन में दर्द रहता है तो ये मैट्रेस आपके लिए आरामदायक विकल्प साबित हो सकती है।

कर्ल-ऑन ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का विवरण

मीडियम फर्म (मध्य मुलायम) एहसास

मेमोरी फोम

बैक स्पाइन सपोर्ट

किड फ्रेंडली है

हाइपोलरजेनिक

भिन्न साइज में उपलब्ध है

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध है

10 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध है

क्यों खरीदना चाहिए

ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है, जो गर्दन को सपोर्ट देता है और बैलेंस बनाए रखता है।

एडजस्टेबल है, बॉडी की जरूरत अनुसार शेप ले लेता है।

मैट्रेस के कपड़े से हवा पास हो सकती है, ताकि एक ठंडी और आरामदायक नींद प्राप्त हो सके।

केमिकल फ्री है, जो व्यक्ति को नॉन टॉक्सिक और हेल्दी स्लीप एनवायरनमेंट प्रदान करता है।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने इसकी क्वालिटी को लेकर शिकायत की है।

कर्ल-ऑन ऑर्थोपेडिक मैट्रेस को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

उपभोक्ता ने इसे एक अच्छा और प्रभावी प्रोडक्ट बताया है। ज्यादातर लोगों को ये पैसा वसूल प्रोडक्ट लगा। हालांकि, कुछ लोगों के इसकी ऑर्थोपेडिक क्वालिटी को लेकर मिक्स ओपिनियन रहे हैं। इसे अच्छी और बेहतर नींद प्राप्त करने के लिए कंफर्टेबल और सपोर्टिव बताया गया है।

4. वैकेफिट शेपसेंस ऑर्थोपेडिक क्लासिक मेमोरी फोम मैट्ट्रेस

वैकेफिट शेपसेंस ऑर्थोपेडिक क्लासिक मेमोरी फोम मैट्ट्रेस में शेपसेंस क्वालिटी है। ट्रू डेंसिटी टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है, कि इस मैट्रेस के सभी लेयर 100% तक प्योर फोम से बने हो। जो समय के साथ दबते या सिकुड़ते नहीं हैं। इस मैट्ट्रेस में हाई क्वालिटी का मेमोरी फोम इस्तेमाल किया गया है, जो आपके शरीर के पीछे के सभी हिस्सों को पूरा सपोर्ट देते हैं, जिससे कमर और गर्दन की दर्द आपको परेशान नहीं करती।

वैकेफिट शेपसेंस ऑर्थोपेडिक क्लासिक मेमोरी फोम मैट्ट्रेस का विवरण

मेमोरी फोम

बैक स्पाइन सपोर्ट

शेपसेंस

रिमूवेबल आउटर कवर

भिन्न साइज में उपलब्ध है

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध है

10 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध है

क्यों खरीदना चाहिए

शरीर के अनुसार एडजस्ट हो जाती है और लंबे समय तक अपना शेप मेंटेन रखती है।

रीढ़ की हड्डी, गर्दन एवं कमर को पूरा सपोर्ट देती है, जिससे दर्द की संभावना नहीं रहती।

रिमूवेबल कवर के साथ आती है, जिससे कि उन पर डस्ट जमा होने पर आसानी से उतारकर वॉश कर सकती हैं।

केमिकल फ्री है, जो व्यक्ति को नॉन टॉक्सिक और हेल्दी स्लीप एनवायरनमेंट प्रदान करता है।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने प्रोडक्ट की वारंटी से जुड़ी शिकायत की है।

वैकेफिट शेपसेंस ऑर्थोपेडिक क्लासिक मेमोरी फोम मैट्ट्रेस को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

उपभोक्ताओं ने इस मैट्ट्रेस की क्वालिटी और कंफर्ट को अपना पूरा समर्थन दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। यह मुलायम है और ऑर्थोपेडिक मैट्रेस जैसी सख्त नहीं है, जिससे कि एक बेहतर नींद प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा सुबह उठकर शरीर में अकड़न महसूस नहीं होता और तरोताजा रहने में मदन मिलती है।

5. स्लिपीहेड फ्लिप – प्रीमियम ड्यूल साइड हाई डेंसिटी फोम मैट्ट्रेस

स्लीप हेडक्वार्टर प्रीमियम ड्यूल साइड हाई डेंसिटी फोम मैट्ट्रेस बेहद कारगर साबित हो सकता है आप इसे आवश्यकता अनुसार दोनों और से इस्तेमाल कर सकती हैं, यह एक तरफ से अधिक मुलायम महसूस होता है, तो दूसरी ओर से थोड़ा सा सख्त है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। इसके अलावा इससे बेहतर सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपकी बॉडी में अकड़न महसूस नहीं होती। अगर आप गर्दन के दर्द से परेशान रहती हैं, तो इस मैट्रेस को जरूर आजमाएं।

स्लिपीहेड फ्लिप – प्रीमियम ड्यूल साइड हाई डेंसिटी फोम मैट्ट्रेस का विवरण

फ्लिप मैट्रेस

ड्यूल मैट्रेस, जो एक तरफ से सख्त और एक तरफ से मुलायम है

बैक स्पाइन सपोर्ट

भिन्न साइज में उपलब्ध है

भिन्न स्टाइल में उपलब्ध है

7 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

फ्री डिलीवरी उपलब्ध है

क्यों खरीदना चाहिए

ड्यूल मैट्रेस है, आवश्यकता अनुसार इन्हें दोनों ओर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

रीढ़ की हड्डी, गर्दन एवं कमर को पूरा सपोर्ट देती है, जिससे दर्द की संभावना नहीं रहती है।

बेहतर सपोर्ट के साथ रात को एक अच्छी नींद प्राप्त करने में मदद करते हैं।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने गड्ढे के एक साइड को सख्त बताया है।

स्लिपीहेड फ्लिप – प्रीमियम ड्यूल साइड हाई डेंसिटी फोम मैट्ट्रेस को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

कस्टमर की माने तो यह बेहद कंफर्टेबल है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ज्यादातर उपभोक्ताओं ने इस मैट्रेस के एक साइड के सॉफ्टनेस और सपोर्ट की बेहद तारीफ की है। साथ ही साथ एक अच्छी नींद की गुणवत्ता प्रदान करने वाला प्रोडक्ट बताया है। इस पर सोने से अच्छी नींद आती है, और बैक पेन एवं गर्दन के दर्द जैसी समस्याओं से जुड़ी शिकायत नहीं होती।