एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में बढ़ा सकता है हार्ट अटैक का जोखिम, एक्सपर्ट बता रहे हैं दोनों का कनेक्शन

EXPERT SPEAK

एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक डिज़ीज है, जिसका निदान होने में औसतन 6 से 7 साल का समय लगता है। एंडोमेट्रियोसिस न केवल महिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करता है बल्कि हार्ट डिजीज के रिस्क को भी बढ़ा सकता है।

लेखक के बारे में

Endometriosis Specialist Dr. Smeet Patel, Director, Mayflower Women’s Hospital, Ahmedabad. He has performed 8000+ surgeries and several of which are supra-major surgeries for deep infiltrating endometriosis and fertility enhancing surgeries. ...और पढ़ें