फ्लू वैक्सीन निमोनिया से भी करती है सुरक्षा, एक एक्सपर्ट बता रहे हैं निमोनिया से बचाव के टिप्स

Published On: 11 Nov 2024, 07:30 pm IST

निमोनिया एक गंभीर श्वसन संक्रमण है (complication of pneumonia), जो कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करती है (pneumonia symptoms in children)। निमोनिया से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों को अपनाना जरुरी है। सबसे महत्वपूर्ण है इम्युनिटी पर ध्यान देना ताकि आपकी बॉडी संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो अधिक सावधानी बरतें साथ ही छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरुरी है (prevention tips for pneumonia)।

निमोनिया से बचाव संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने डॉ. प्रदीप अग्रवाल, प्रिंसिपल कंसलटेंट पीडियाट्रिक्स नियोनटोलॉजी चाइल्ड अस्थमा एलर्जी, चेस्ट क्लिनिक एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट दिल्ली से बात की। वर्ल्ड निमोनिया डे (world pneumonia day 2024) के मौके पर हेल्थ शॉट्स आप सभी के लिए लेकर आया है, एक्सपर्ट के सुझाए निमोनिया से बचाव के कुछ खास तरीके (prevention tips for pneumonia)।

जानिए बचाव को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

डॉ. प्रदीप अग्रवाल के अनुसार “निमोनिया से बचाव का सबसे असरदार तरीका है वैक्सीनेशन यानि की टीकाकरण। आपको फ्लू की वैक्सीन भी हर साल लेनी चाहिए, इससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अच्छी सफाई से भी संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। खाने से पहले हाथ अच्छी तरह जरूर धोएं। छोटे बच्चों को बार-बार हाथों को चेहरे पर लगाने से रोकें। संतुलित आहार और भरपूर पानी पीना शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाता है। ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार संक्रमण से बचने में मददगार हैं। खासकर सर्दी के मौसम में, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें, ताकि वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण न हो। इन आसान लेकिन महत्वपूर्ण उपायों को अपनाकर आप निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव कर सकते हैं।”

निमोनिया से बचाव में मददगार टिप्स (prevention tips for pneumonia)

1. वैक्सीनेशन

निमोनिया से बचाव का सबसे असरदार तरीका है टीकाकरण। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (Hib) और न्यूमोकोकल वैक्सीन बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी हैं। फ्लू की वैक्सीन भी हर साल लेनी चाहिए, जिससे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन शिशुओं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और न्यूमोकोकल संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए जरुरी है। अन्य टीके जो मदद कर सकते हैं उनमें फ्लू वैक्सीन, RSV वैक्सीन और COVID-19 वैक्सीन शामिल हैं।

2. साफ-सफाई का ध्यान रखें

अच्छी सफाई से संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोएं। छोटे बच्चों को बार-बार हाथों को चेहरे पर लगाने से रोकें। हालांकि, निमोनिया अपने आप में संक्रामक नहीं है, लेकिन यह वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जैसे कई तरह के संक्रामक जीवों के कारण हो सकता है। इन जीवों को अपने श्वसन तंत्र में प्रवेश करने से बचाने के लिए अपने हाथों को धोना सबसे अच्छा तरीका है, इसके अलावा अन्य हाइजीन मेथड का भी ध्यान रखें।

3. धूम्रपान से पूरी तरह परहेज करें

धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनमें निमोनिया का अधिक जोखिम होता है। इसीलिए खुद भी धूम्रपान न करें और दूसरों को भी दूर रहने की सलाह दें। वहीं यदि कोई व्यक्ति आपके आसपस धूम्रपान कर रहा है, तो उन्हें भी इससे पूरी तरह परहेज करने की सलाह दे।

4. हेल्दी डाइट एवं हाइड्रेशन

संतुलित आहार और भरपूर पानी शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाते हैं। ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार संक्रमण से बचाव में आपकी मदद कर सकते हैं। इम्युनिटी बूस्टिंग खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें, विशेष रूप से खट्टे फल, हर्बल टी, दही, इत्यादि। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ आपकी इम्युनिटी को बढ़ावा देती हैं, जिससे शरीर के लिए संक्रमण से लड़ना आसान हो जाता है।

5. भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूरी जरुरी है

खासकर सर्दी के मौसम में, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, ताकि वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण न हो। इन आसान लेकिन महत्वपूर्ण उपायों को अपनाकर आप निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव कर सकती हैं। यदि बच्चे बाहर जा रहे हैं या स्कूल जाते हैं, तो उन्हें मास्क लगाना जरुरी है, साथ ही उन्हें यह बताएं कि खांसते और छींकते वक़्त मुहं पर रुमाल रखना क्यों जरुरी है। दूसरे बच्चे या कोई व्यक्ति संक्रमित हो जैसे की खांस रहा हो तो दुरी बनाए रखें।

6. खुद को गर्म रखें

ठंडे तापमान से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है, इसलिए खुदको गर्म रखने का प्रयास करें। इसके लिए घर की खिड़की और दरवाज़े बंद रखें, गर्म बिस्तर का उपयोग करें और हवा के सीधे झोंकों को घर के अंदर प्रवेश होने से रोककर अपने घर को गर्म रखें। इस प्रकार आप संक्रमण से बचाव कर सकती हैं।

7. जितना हो सके अल्कोहल से बचें

यदि आप शराब पीती हैं, तो आपके शरीर के लिए संक्रमण से लड़ना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शराब से जितना हो सके परहेज करें और यदि इसका सेवन कर रही हैं, तो इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें।

