इन 7 कारणों से बढ़ सकता है यूरिक एसिड, इसे कंट्रोल करने में मदद करेंगे ये 7 सुपरफूड्स

आमतौर पर शरीर में प्यूरीन बढ़ने से यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है, वहीं प्यूरीन की मात्रा खाद्य पदार्थों के माध्यम से बढ़ने लगती है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं, जो इसे नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

Updated On: 16 Nov 2024, 11:12 am IST

शरीर में बढ़ते यूरिक एसिड के साथ कई शारीरिक संकेत नजर आना शुरू हो जाते हैं। पीठ दर्द, जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, ठंड और बुखार जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने पर उन्हें यूरिन में ब्लड स्पॉट्स का अनुभव होता हैं। आमतौर पर शरीर में प्यूरीन बढ़ने से यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है, वहीं प्यूरीन की मात्रा खाद्य पदार्थों के माध्यम से बढ़ने लगती है (how to control uric acid permanently)। पर कई मामलों में यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए आज हेल्थ शॉट्स आप सभी के लिए लेकर आया है, यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ संभावित कारण और इन्हें बैलेंस करने वाले कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों से जुड़ी जरूरी जानकारी। तो चलिए जानते हैं, इस बारे में अधिक विस्तार से (how to control uric acid)।

यूरिक एसिड बढ़ने के कारण (causes of high uric acid)

1. शराब का अत्यधिक सेवन: अधिक शराब पीने से किडनी यूरिक एसिड की तुलना में शराब के अपशिष्ट को हटाने को प्राथमिकता देना शुरू कर देती है। इससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है।

2. प्यूरीन युक्त डाइट: मीट, बीन्स, मटर, मशरूम, सी फ़ूड आदि जैसे खाद्य पदार्थों को उच्च स्तर का प्यूरीन वाला आहार मना जाता है, जो रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन खाद्य पदार्थों के टूटने से यूरिक एसिड का उत्पादन होता है और शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है।

3. किडनी डिजीज: कुछ मामलों में, विशेष रूप से किडनी फेलियर के मरीजों में किडनी द्वारा वेस्ट मेटेरियल को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे यूरिक एसिड यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने के बजाय शरीर में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए, किडनी डैमेज या बीमारी से हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है।

4. हाइपोथायरायडिज्म: यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें थायरॉयड ग्लैंड कम सक्रिय हो जाते हैं। इस स्थिति में, किडनी में प्लाज्मा का प्रवाह कम हो सकता है और किडनी के फंक्शन बाधित हो सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है।

5. मोटापा: मोटापे के कारण कई लोगों में हाइपरयूरिसीमिया की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा असंतुलित रूप से बढ़ना शुरू हो जाती है।

यह भी पढ़ें : यूरिक एसिड घटाना है तो इन 7 चीजों से करें परहेज

6. मेडिसिंस: कुछ ऐसी दवाएं हैं, जिनके उपयोग से शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है।

7. कैंसर: कुछ प्रकार के कैंसर या कीमोथेरेपी के कारण ब्लड फ्लो में सेल्स तेज़ी से रिलीज़ होने लगते हैं, जो हाइपरयूरिसीमिया का एक और कारण हो सकता है।

यूरिक एसिड कम करने वाले खाद्य पदार्थ (how to control uric acid)

1. केला

क्या आप हाई यूरिक एसिड से परेशान रहती हैं? तो केला आपके रक्त में यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक बेहतरीन खाद्य स्रोत साबित हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह गाउट के हमलों के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। केले में सिमित मात्रा में प्यूरीन होता है, प्यूरीन एक प्राकृतिक कंपाउंड है, जो यूरिक एसिड में टूट जाता है और शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है।

2. कॉफ़ी

कॉफ़ी शरीर में प्यूरीन को तोड़ने वाले एंजाइम को रोकती है, इस प्रकार यूरिक एसिड के उत्पादन दर को कम किया जा सकता है। साथ ही, यह आपके शरीर द्वारा यूरिक एसिड को बाहर निकालने की पत्रिक्रिया को बढ़ावा देती है। “कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि कॉफ़ी का सेवन गाउट और हाइपरयूरिसीमिया के जोखिम को कम कर सकता है।

3. खट्टे फल खासकर आंवला

पपीता, आंवला, नींबू, संतरा और अनानास जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इसलिए, वे स्वाभाविक रूप से यूरिक एसिड के उच्च स्तर को कम करने में मदद करते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। विटामिन सी किडनी के माध्यम से वेस्ट को बाहर निकालने की प्रतिक्रिया को बढ़ाकर यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में आपकी मदद करता है। कच्चा आंवला खाएं या आप इसके जूस या इसके चूर्ण को भी डाइट में शामिल कर सकती हैं।

4. सेब

सेब में पर्याप्त मात्रा में डायट्री फाइबर पाया जाता है। फाइबर ब्लड फ्लो से यूरिक एसिड को अवशोषित करता है और आपके शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा, सेब में मैलिक एसिड की भरपूर मात्रा मौजूद होती है, जो शरीर में यूरिक एसिड के प्रभावों को बेअसर कर देती है। एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में यूरिक एसिड बढ़ने पर सेब के सेवन को प्रभावी बताया गया है।

5. ग्रीन टी

किसने कहा कि ग्रीन टी केवल वजन घटाने के लिए अच्छी है? कई अध्ययनों से साबित होता है कि ग्रीन टी के अर्क शरीर में यूरिक एसिड के उत्पादन को कम करने में भी सहायक होते हैं। यदि किसी को गाउट की समस्या है, तो वे इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, यह रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर को कम करने में मदद करता है।

यह भी पढ़ें : High Uric Acid : गाउट की समस्या का कारण बन सकता है हाई यूरिक एसिड, जानिए इसे कैसे कंट्रोल करना है