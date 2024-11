ठंडे मौसम की इन 6 समस्याओं का इलाज है अजवाइन, जानिए इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका

मेरी मां ठंड शुरू होते ही मुझे अजवाइन (ajwain benefits) देना शुरू कर देती हैं, और असल में मुझे इससे कई फायदे मिलते हैं। तो क्यों न इस सर्दी आप भी इसे ट्राई करें।

Published On: 18 Nov 2024, 12:38 pm IST

Published by

ठंड का मौसम पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है, साथ ही त्वचा को शुष्क और इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। इस मौसम लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मौसमी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव में अजवाइन आपकी मदद कर सकता है। अजवाइन लगभग सभी भारतीय घरों में मौजूद होता है (Ajwain benefits in winters)। यदि आपके घर में नहीं है, तो आपको यह आसपास किसी भी दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। मेरी मां ठंड शुरू होते ही मुझे अजवाइन (ajwain benefits) देना शुरू कर देती हैं, और असल में मुझे इससे कई फायदे मिलते हैं। तो क्यों न इस सर्दी आप भी इसे ट्राई करें, मां के साथ मेडिकल साइंस भी अजवाइन की गुणवत्ता का समर्थन करता है (benefits of carom seeds in winters)।

जानें सर्दियों में आपकी सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद होते हैं अजवाइन (benefits of carom seeds in winters)

1. थर्मोजेनिक इफेक्ट

नेशनल लाइबरेरी ऑफ़ मेडिसिन के अनुसार आपकी बॉडी पर अजवाइन का बेहद गर्म प्रभाव होता है, जो ठंड से लड़ने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए ठंड के मौसम में आपको अजवाइन की चाय या अजवाइन को चबाकर खाने की सलाह दी जाती है (Ajwain benefits in winters)।

2. पाचन में मददगार

ठंड के मौसम में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पाचन संबंधी समस्यायों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस स्थिति में अजवाइन आपकी मदद कर सकती है। अजवाइन का सेवन पेट की समस्या जैसे दर्द, गैस, उल्टी और एसिडिटी से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है। अजवाइन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर की गुणवत्ता पाई जाती है, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरुरी होती हैं। इसके सेवन से सर्दियों में भी आपकी पाचन क्रिया पूरी तरह स्वस्थ रहती है (Ajwain benefits in winters)।

3. इम्युनिटी बूस्टर है अजवाइन

ठंड के मौसम में अजवाइन का सेवन स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली (ajwain for immunity) को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके दो सक्रिय कंपाउंड हैं, थाइमोल और कार्वाक्रोल जो बैक्टीरिया और फंगी के ग्रोथ को रोकते हैं। मजबूत इम्युनिटी सर्दियों में होने वाले संक्रमण से बचाव में मदद करती है।

4. वेट लॉस में मदद करती है

अजवाइन के पानी को वजन घटाने में सहायक माना जाता है, और यह पूरी तरह सच है। सर्दियों में वजन बढ़ सकता है, जिसे नियंत्रित करने में अजवाइन आपकी मदद कर सकती है (Ajwain benefits for weight loss)। यह आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, जिससे बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है।

5. गठिया के दर्द को कंट्रोल करती है

गठिया एक आम समस्या है, जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है और दर्द होता है। यह सर्दियों में अधिक ट्रिगर हो जाता है। यदि आप अपनी इस परेशानी के लिए किसी प्राकृतिक उपचार की तलाश में हैं, तो इसमें अजवाइन आपकी मदद कर सकती है। अजवाइन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो गठिया के दर्द और इसके अन्य लक्षणों से राहत प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती है।

6. ब्लड प्रेशर बैलेंस रखती है

पब मेड सेंट्रल के अनुसार तापमान गिरने से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में अजवाइन में मौजूद एक महत्वपूर्ण कंपाउंड “थाइमोल” रक्तचाप के स्तर को कम करने में आपकी मदद कर सकता है।

जानें इसे डाइट में शामिल करने का तरीका (how to add carom seeds into diet)

अजवाइन की चाय: अजवाइन को डाइट में शामिल करने का सबसे आसान तरीका है इसकी बनी चाय। एक कप पानी में एक चम्मच अजवाइन और एक चुटकी हल्दी डालकर इसमें कुछ देर उबाल आने दें, फिर इन्हे छानकर इनमें काला नमक मिलाएं और इस ड्रिंक को एन्जॉय करें। अजवाइन को चबाकर खाएं: एक चम्मच अजवाइन को सुबह खाली पेट या खाना खाने के बाद चबाकर पानी की मदद से लेने से सेहत को कई फायदे प्राप्त हो सकते हैं। अजवाइन का पानी: एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन को रात भर भिगोकर छोड़ दें, फिर सुबह खाली पेट पानी को छानकर पी लें। स्वाद को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें एक चम्मच शहद ऐड कर सकती हैं। अजवाइन ऑयल: जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत पाने के लिए अजवाइन ऑयल का मसाज करें। अजवाइन के पानी के गरारे: दांतों के दर्द और सांसों की बदबू को कम करने के लिए अजवाइन के पानी से गरारे करें।

भाप में पानी में डालें अजवाइन (ajwain steam)

सर्दी के मौसम में भाप लेना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए फायदेमंद साबित होता है। इससे जुकाम और कफ में भी राहत मिलती है। पर जब आप अपने भाप के पानी में एक चम्मच अजवाइन मिलाते हैं, तो इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। अजवाइन में मौजूद थाइमोल और कार्वाक्रोल नाक, गले और श्वासनली को खोलकर आपको बेहतर सांस लेने में मदद करते हैं। जिससे सर्दी–खांसी में होने वाला कफ का जमाव कम हो जाता है।

यह भी पढ़ें : पेट की जिद्दी चर्बी अजवाइन हनी टी से करें कम, नोट कीजिए इसकी रेसिपी और फायदे