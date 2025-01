एग व्हाइट आपकी स्किन के लिए भी है फायदेमंद, इन 5 फेस मास्क के साथ आजमाएं

अंडे में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स आपकी स्किन प्रॉब्लम्स का एक बेहतरीन उपचार साबित होंगे। आप घर पर इनसे आसानी DIY फेस मास्क तैयार कर सकती हैं।

प्रोटीन से भरपूर अंडे न केवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि आपकी त्वचा को तमाम रूपों में फायदे प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको अभी तक अंडे की त्वचा लाभ का अंदाजा नहीं है, तो आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अंडा आपकी त्वचा को स्किन सैगिंग से बचने के अलावा प्राकृतिक रूप से चमकदार बना सकता है (egg white for face mask)।

अंडे में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स आपकी स्किन प्रॉब्लम्स का एक बेहतरीन उपचार साबित होंगे। आप घर पर इनसे आसानी DIY फेस मास्क तैयार कर सकती हैं। तो चलिए हेल्थ शॉट्स के साथ जानते हैं, त्वचा के लिए अंडे के क्या लाभ हैं, साथ ही जानेंगे इन्हें त्वचा पर अप्लाई करने का सही तरीका (how to use egg white for face mask)।

जानिए त्वचा के लिए किस तरह फायदेमंद होता है अंडा (benefits of egg for skin)

1. त्वचा को क्लीन करता है

यदि आप अपनी त्वचा में नेचुरल शाइन और ग्लो जोड़ना चाहती हैं, तो अंडा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अंडा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जो त्वचा को कोमल और चमकदार बनाते हुए धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करने में मदद करते हैं। यह त्वचा में छिपी इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालते हुए पोर्स को कसने में मदद करता है। अंडा सीबम स्राव में मदद करता है, जो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बेहद जरूरी है। यह त्वचा पर निकलने वाले चकत्ते के साथ-साथ धूप से होने वाले त्वचा नुकसान को भी रोकता है।

2. त्वचा के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता

अंडे विटामिन ए, डी और ई जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये पोषक तत्व स्किन को रिपेयर करने में प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। वहीं प्रीमेच्योर एजिंग को भी रोकते हैं। जर्नल डर्मेटो एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक विटामिन ई उत्पाद कोलेजन क्रॉस-लिंकिंग और लिपिड पेरोक्सीडेशन को रोकते हैं, जो दोनों त्वचा की उम्र बढ़ने से जुड़े हैं।

3. ऑयल कंट्रोल में मदद करता है

अंडे की सफेदी की गाढ़ी स्थिरता त्वचा की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित अत्यधिक तेल को सोखने में मदद करती है। इसलिए, यह तैलीय या मुंहासे वाली त्वचा वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ऐसे ऑयल कंडीशनर एक्ने ब्रेकआउट को रोकने में मदद करते हैं, स्वस्थ और साफ त्वचा को बढ़ावा देते हैं।

4. मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोके

एग व्हाइट से बने फेस मास्क का एक और फ़ायदा यह है, कि इनमें प्रोटीन लाइसोजाइम मौजूद होते हैं, जो अपने एंटीबैक्टीरियल प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। लाइसोजाइम त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करते हैं, और ग्रोथ को सीमित कर देते हैं। प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो मुंहासे पैदा करता है। ठीक इसी तरह, जब पोर्स ऑयल और डेड स्किन सेल्स से भर जाते हैं, तो एक्ने के साथ दाग-धब्बे बनते हैं। एग व्हाइट पोर्स से गंदगी को बाहर निकालता है, और त्वचा स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

अब जानें अंडे से बने कुछ प्रभावी फेस मास्क (how to use egg white for face mask)

1. एग व्हाइट फेस मास्क

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए : एग व्हाइट

इस तरह त्वचा पर अप्लाई करें एग व्हाइट मास्क

अंडे को तोड़े, और इसमें से एग यॉक और एग व्हाइट को अलग निकाल लें।

एग व्हाइट को अच्छी तरह से मिला लें, और इसे अपने चेहरे एवं गर्दन की त्वचा पर अप्लाई करें।

अब इसे पूरी तरह से ड्राई होने दें।

आखिर में गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें।

2. शहद और एग व्हाइट मास्क

शहद और एग व्हाइट मास्क बनाने के लिए आपकी चाहिए : एग व्हाइट और शहद

इस तरह तैयार करें शहद और एग व्हाइट मास्क

अंडे से एग व्हाइट और एग यॉक को अलग कर लें।

बॉल में एग व्हाइट और शहद डालकर एक साथ अच्छी तरह मिला लें।

अब इस मिश्रण को त्वचा पर अप्लाई करें, और हल्के हाथों से त्वचा को मसाज दें।

अब इसे लगभग 20 मिनट तक त्वचा पर लगाए रखें।

फिर हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें।

3. ओटमील एग मास्क

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए : एग व्हाइट और ओटमील

इस तरह तैयार करें ओटमील एग मास्क

एग व्हाइट और ओटमील को एक साथ अच्छी तरह मिला लें।

अब इस मिश्रण को अपनी त्वचा पर अप्लाई करें।

इसे लगभग 20 से 30 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दें।

फिर इसे हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें।

4. हल्दी एग व्हाइट फेस मास्क

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए : हल्दी और एग व्हाइट

इस तरह तैयार करें हल्दी एग व्हाइट फेस मास्क

एग व्हाइट को अंडे से अलग निकाल लें।

अब एक बॉल में एग व्हाइट और हल्दी को एक साथ अच्छी तरह मिला लें।

अब इस मिश्रण को अपने चेहरे की त्वचा एवं गर्दन पर अप्लाई करें।

20 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दें, फिर हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें।

5. एग व्हाइट ऑलिव ऑयल फेस मास्क

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए : एग व्हाइट और ऑलिव ऑयल मास्क

इस तरह तैयार करें एग व्हाइट ऑलिव ऑयल फेस मास्क

एग व्हाइट और ऑलिव ऑयल को एक साथ अच्छी तरह मिला लें।

इस मिश्रण को अपनी त्वचा पर अप्लाई करें, और हल्के हाथों से त्वचा को मसाज दें।

अब इसे लगभग 20 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दें।

फिर आखिर में गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें।

त्वचा पर अंडे का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें:

चेहरे की त्वचा पर अंडे से बने किसी भी फेस पैक और मास्क का इस्तेमाल करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए पैच टेस्ट जरूर करें। यदि कोई दुष्प्रभाव नजर न आए तो आप इसे अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकती हैं।

ताज़े और अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों का इस्तेमाल करें, ताकि संक्रमण की चिंता न हो।

त्वचा पर ज़्यादा भार डाले बिना लाभ उठाने के लिए अंडे के मास्क का इस्तेमाल हफ़्ते में दो से तीन बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए।

उपयोग से पहले त्वचा को साफ़ करें, इससे अवशोषण का स्तर बढ़ जाता है और इसके त्वचा लाभ को अधिकतम किया जा सकता है।

यदि त्वचा पर जलन का अनुभव हो, तो जटिलताओं से बचने के लिए तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें।

