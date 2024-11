लौंग का पानी है ओरल हेल्थ के लिए फायदेमंद, जानिए इसे बनाने और इस्तेमाल का सही तरीका

लौंग अलग-अलग व्यंजन तथा ड्रिंक में स्वाद एवं फ्लेवर ऐड करने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी कई रूपों में फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेष रूप से यह आपके मौखिक स्वास्थ्य यानी कि "ओरल हेल्थ" के लिए बेहद फायदेमंद होता है (clove for oral health)।

लौंग एक लोकप्रिय मसाला है, जिसे लौंग के पेड़ प्राप्त किया जाता है। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से खड़े मसाले के तौर पर या चाय और मसालेदार ड्रिंक्स में फ्लेवर ऐड करने के लिए किया जाता है। यह अलग-अलग व्यंजन तथा ड्रिंक में स्वाद एवं फ्लेवर ऐड करने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी कई रूपों में फायदेमंद साबित हो सकता है (clove for oral health)। विशेष रूप से यह आपके मौखिक स्वास्थ्य यानी कि “ओरल हेल्थ” के लिए बेहद फायदेमंद होता है (clove for oral health)। मेरी मां सालों से अपनी दांत तथा मसूड़े से जुड़ी समस्या में लौंग का इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। इतनी उम्र में आज भी उनके दांत मसूड़े सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं (benefits of clove for oral health)।

कुछ समय पहले मुझे भी दांतों में दर्द महसूस हो रहा था, तो मेरी मां ने मुझे लौंग के पानी को माउथवॉश के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने ओरल केयर में लौंग को शामिल करने के कई अन्य तरीके भी बताएं। इसके इस्तेमाल से असल में मुझे काफी फायदा मिला, तो मैंने इसपर कुछ रिसर्च किया, परिणामस्वरूप मेडिकल साइंस भी ओरल हेल्थ से जुड़ी परेशानी में लौंग के फायदों का समर्थन करती है (benefits of clove for oral health)।

तो मैने सोचा क्यों न इसे आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं, ओरल हेल्थ के लिए लौंग के फायदे, साथ ही जानेंगे इसके पानी को कैसे करना है इस्तेमाल (how to make clove water and tea)।

ओरल हेल्थ के लिए लौंग के फायदे (benefits of clove for oral health)

1. दांत दर्द से राहत देगा

लौंग में एंटी-फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो इसे ओरल हेल्थ के लिए एक बेहद खास रेमेडी बनाती हैं। लौंग का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि दांत दर्द, खांसी, मसूड़ों में दर्द, अपच, अस्थमा, मुंह के छाले और तनाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

2. कैविटी नहीं होने देता

नेशनल लाइबरेरी ऑफ़ मेडिसिन के अनुसार लौंग में यूजेनॉल नामक एक मजबूत एनेस्थेटिक होता है, जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। इस प्रकार लौंग कैविटी यानी कि दांतों की सड़न को रोकने में मदद करती है।

अक्सर टूथपेस्ट और माउथवॉश जैसे मौखिक उत्पादों में लौंग को मुख्य सामग्री के तौर पर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, डेंटिस्ट सेंसिटिव टूथ नर्व को शांत करने के लिए एक अस्थायी भराव बनाने के लिए लौंग के तेल को जिंक ऑक्साइड के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं।

3. सांसों की बदबू कम करता है

लॉन्ग में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो सांसों में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। वहीं आपकी सांस में तरोताजगी जोड़ती है। लौंग का अपना एक फ्लेवर और फ्रैगनेंस होता है, जिससे आपके सांसों में एक अच्छी गंध आती है।

4. मसूड़ों की सूजन से राहत देता है

पब मेड सेंट्रल द्वारा प्रकाशित स्टडी के अनुसार लौंग की एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसे मसूड़े को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक प्रभावी रेमेडी बनाती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव मसूड़ों के सूजन को कम कर देते हैं, और दांत दर्द से राहत प्रदान करते हैं।

कैसे तैयार करना है लौंग का पानी या चाय (how to make clove water and tea)

सबसे पहले एक कंटेनर में 2 कप पानी लें, और उसमें गैस पर उबाल आने दें।

अब 3 से 4 लौंग की कलियों को कुचल कर पानी में डाल दें।

पानी में वापस से 5 मिनट तक उबाल आने दें, फिर गैस बंद कर दें।

आप चाहें तो इसमें 4 से 5 बूंद लौंग का तेल ऐड कर सकती हैं।

यदि आप चाय के तौर पर इंजॉय करना चाहती हैं, तो इसे गरमा गरम पिएं।

वहीं पानी के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो इसे कुछ देर ठंडा होने दे या गुनगुना हो जाने के बाद इसे मुंह में लेकर कुल्ला करें।

यह एक नेचुरल माउथवॉश की तरह काम करेगा।

ओरल हेल्थ के लिए लौंग इस्तेमाल करने के कुछ अन्य तरीके (how to use clove)

1. लौंग की कलियों को सामान्य रूप से चबाकर खाया जा सकता है। यह आपकी सांसों की बदबू से लड़ती हैं और आपके दांतों को प्रोटेक्ट करती हैं।

2. यदि आपके दांतों में दर्द रहता है या मसूड़े में कहीं चोट लग गई है, या कैविटी से परेशान हैं, तो एक छोटा कॉटन बॉल लें और इसे लांग के तेल में डुबोएं और प्रभावित एरिया पर कॉटन को रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दें।

3. नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट में ब्रश करने से पहले लौंग ऑयल की दो बूंदे ऐड करें, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा।

4. आप चाहें तो लौंग का पाउडर बनाकर इसे अपने दांत एवं अन्य प्रभावित एरिया पर अप्लाई कर सकती हैं।

