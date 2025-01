पुराने दाग-धब्बों को कम कर स्किन पर नेचुरल ग्लो के लिए आजमाएं अरारोट पाउडर, जानिए कैसे करना है अप्लाई

अरारोट पाउडर डायबिटीज मैनेजमेंट के साथ ही पाचन क्रिया को संतुलित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु इसके फायदे केवल यही तक सीमित नहीं हैं, आप इसे खाने के साथ-साथ अपनी त्वचा पर भी अपलाई कर सकती हैं।

अरारोट एक स्टार्च वाली सब्जी है, इस सब्जी से पाउडर तैयार किया जाता है। अरारोट के आटे का इस्तेमाल आप सभी घर में तरह-तरह के व्यंजनों को बनाने में करते होंगे। खासकर इसे चाइनीज व्यंजनों को बनने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, साथ ही यह ग्लूटेन मुक्त होता है। इसलिए इसे डायबिटीज मैनेजमेंट के साथ ही पाचन क्रिया को संतुलित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है (arrowroot powder for skin)। परंतु इसके फायदे केवल यही तक सीमित नहीं हैं, आप इसे खाने के साथ-साथ अपनी त्वचा पर भी अपलाई कर सकती हैं।

जी हां, बिल्कुल सही सुना! अरारोट का टॉपिकल इस्तेमाल आपकी त्वचा को कई फायदे दे सकता है। जिस प्रकार बेसन, दही, हल्दी आदि से होममेड फेस मास्क बनती हैं, ठीक उसी तरह एक होम रिमेडी के तौर पर अरारोट को अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकती हैं (arrowroot powder for skin)। तो चलिए जानते हैं, अरारोट का आटा त्वचा के लिए किस तरह फायदेमंद होता है। साथ ही जानेंगे इसे त्वचा पर इस्तेमाल करने का सही तरीका (how to apply arrowroot powder on skin)।

जानें त्वचा के लिए अरारोट पाउडर के फायदे (arrowroot powder for skin)

1. स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग में मदद करता है

क्या आप जानती हैं अरारोट पाउडर आपकी स्किन कांप्लेक्शन में सुधार कर सकता है। यदि नहीं तो आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। अरारोट पाउडर आपकी स्किन टैनिंग को कम करते हुए त्वचा की प्राकृतिक रंगत को बरकरार रखता है। इसके साथ ही यह समग्र त्वचा स्वस्थ में सुधार करता है और आपको नेचुरल ग्लो प्राप्त करने में मदद करता है।

2. त्वचा को बनाए मुलायम

यह त्वचा से एक्स्ट्रा तेल अब्जॉर्ब करता है और स्किन टेक्सचर में सुधार करता है। जिससे की त्वचा मुलायम और ग्लोइंग नजर आती है। इसके इस्तेमाल से त्वचा पर जमी सभी इंप्योरिटीज और गंदगी निकल आती हैं, और पोर्स साफ हो जाते हैं। जिससे स्किन बेहद सॉफ्ट हो जाती है।

3. नेचुरल मॉइश्चराइजर के रूप में काम करता है

अरारोट पाउडर त्वचा से एक्सेस ऑयल और मॉइश्चर को रिमूव करने में मदद करता है और स्किन मॉइश्चर को बैलेंस रखता है। इस प्रकार इसे नेचुरल मॉइश्चराइजर के रूप में जाना जाता है। यह त्वचा के पोर्स को बिना बंद किए, इसे आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। यदि किसी की स्किन बेहद ऑयली है, और वे जेंटल मॉइश्चराइजर की तलाश में हैं, तो अरारोट पाउडर जरूर अप्लाई करें।

4. इरिटेटेड स्किन से राहत दे

इस आटे में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो स्किन इरिटेशन से राहत प्रदान कर सकती हैं। यह स्किन रैशेज, एक्ने, पिंपल और स्किन इरिटेशन के अन्य कारकों को नियंत्रित करता है, जिससे की त्वचा को राहत मिलती है। यह एक्ने और अन्य स्किन कंडीशन के हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है।

5. स्किन को हिल होने में मदद करता है

अरारोट पाउडर के नेचुरल प्रॉपर्टीज में इसकी हीलिंग की गुणवत्ताएं भी शामिल हैं, जो आपकी त्वचा के दाग धब्बों को हिल होने में मदद करती हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से समय के साथ त्वचा के पुराने दाग-धब्बों को कम करने में मदद मिलती है और आपकी स्किन क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी नजर आती है।

6. स्किन टाइटनिंग में मदद करे



नियमित रूप से अरारोट पाउडर के इस्तेमाल से आपकी त्वचा टाइट रहती है। विशेष रूप से 30 की उम्र के बाद महिलाओं को स्किन टाइटनिंग होम रेमेडीज इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, ताकि आपकी त्वचा पर समय से पहले रिंकल्स और फाइन लाइंस नजर न आए। अरारोट पाउडर का नियमित इस्तेमाल रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है। साथ ही स्किन पोर्स को स्वस्थ रखते हुए त्वचा में फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ता है। जिससे कि आपकी त्वचा प्रीमेच्योर एजिंग का शिकार नहीं होती।

अब जानते हैं त्वचा पर कैसे करना है अरारोट पाउडर का इस्तेमाल (how to apply arrowroot powder on skin)

1. स्किन ब्राइटनिंग फेस मास्क

अरारोट स्किन ब्राइटनिंग फेस मस्क बनाने के लिए आपको चाहिए: अरारोट पाउडर, नींबू का रस और गुलाब जल

इस तरह अप्लाई करें



एक बॉल में अरारोट पाउडर, नींबू का रस और गुलाब जल को एक साथ अच्छी तरह मिलाएं, और एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें।

इस पेस्ट को अपनी त्वचा एवं गर्दन पर सभी ओर अप्लाई करें।

हल्के हाथों से मसाज दें, फिर 15 से 20 मिनट तक इन्हें त्वचा पर लगा हुआ छोड़ दे।

आखिर में हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को साफ करें।

ग्लोइंग स्किन के लिए इसे हफ्ते में कम से कम दो बार जरूर अप्लाई करें।

2. सॉफ्टनिंग फेस मास्क

अरारोट सॉफ्टनिंग फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए: एक चम्मच अरारोट पाउडर और एक चम्मच दही

इस तरह अप्लाई करें

बॉल में अरारोट पाउडर और दही को अच्छी तरह से मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें।

अब इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर अप्लाई करें और इन्हें 15 से 20 मिनट तक स्किन पर लगा हुआ छोड़ दें।

जब यह सुख जाए तो त्वचा को पानी से गिला करें और हल्के हाथों से मसाज देते हुए त्वचा से मास्क रिमूव करें।

उचित परिणाम के लिए इसे हफ्ते में दो से तीन बार अप्लाई करें।

3. अरारोट मॉइश्चराइजिंग फेस मास्क

अरारोट मॉइश्चराइजिंग फेस मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए: अरारोट और शहद

इस तरह त्वचा पर अप्लाई करें

एक बॉल में अरारोट पाउडर और शहद को एक साथ अच्छी तरह मिलाते हुए एक स्मूद पेस्ट तैयार करें।

अब इस पेस्ट को अपनी त्वचा एवं गर्दन पर अच्छी तरह अप्लाई करें।

हल्के हाथों से त्वचा को मसाज दें, फिर इस मास्क को अपनी स्किन पर 10 मिनट तक लगा हुआ छोड़ दे।

आखिर में गुनगुने पानी से त्वचा को साफ करें।

स्किन में मॉइश्चर मेंटेन करने के लिए इसे हफ्ते में तीन बार अप्लाई करें।

4. अरारोट ऑयल मास्क

अरारोट ऑयल मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए: कोकोनट ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल और अरारोट

इसे इस तरह अप्लाई करें

किसी बॉल में कोकोनट या कोई भी अन्य ऑयल लें, जिसे आप त्वचा पर लगाती हों।

अब इसमें अरारोट पाउडर मिलाएं।

तैयार किए गए इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर अप्लाई करें।

स्किन को कुछ देर तक मसाज दें, फिर सामान्य पानी से त्वचा को साफ कर लें।

