हिबिस्कस-एलोवेरा जेल फेस मास्क त्वचा को देगा गुलाबी नेचुरल ग्लो, इस शादी सीजन जरूर करें ट्राई

Updated On: 17 Nov 2024, 05:22 pm IST

शादी सीजन शुरू होने वाला है, और हर एक ब्राइड अपनी शादी पर बेहद खूबसूरत दिखना चाहती है। जिसके लिए सबसे जरूरी है, त्वचा पर प्राकृतिक ग्लो होना। जब त्वचा प्राकृतिक रूप से ग्लो करती है, तो त्वचा पर मेकअप अच्छी तरह बैठ जाता है। ब्राइड के साथ-साथ ब्राइड्समेड भी अपनी त्वचा को लेकर बेहद चिंतित रहती हैं। तो क्यों न इस शादी सीजन आप गुड़हल के फूल और एलोवेरा से बना फेस मास्क ट्राई करें।

एलोवेरा और हिबिस्कस दोनों ही त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और ये आसानी से मिल जाते हैं (benefits of hibiscus and aloe vera face mask)। मेरी मां सालों से अपनी त्वचा पर इसे अप्प्लाई करती आ रही हैं, और उन्हें इसपर पूरा भरोसा है। तो क्यों न हम भी इसे अप्लाई करें! चलिए जानते हैं, इनके फायदे साथ ही जानेंगे इसे अप्लाई करने का सही तरीका (hibiscus and aloe vera face mask)।

हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल के फायदे (benefits of hibiscus flower for skin)

नेशनल लाइबरेरी ऑफ़ मेडिसिन के अनुसार “आप फेस मास्क में गुड़हल का ताजा फूल या इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कोलेजन होता है, साथ ही साथ यह त्वचा को नेचुरल पिंक ग्लो प्रदान करता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विटामिन एवं मिनरल्स होते हैं, जो आपकी त्वचा को एक्ने, पिंपल आदि जैसी परेशानी से बचाते हैं।”

त्वचा के लिए कारगर साबित हो सकता है एलोवेरा (benefits of Aloe Vera for skin)

एलोवेरा आपकी त्वचा को पोषण प्रदान करता है और इन्हें आराम पहुंचता है। नवंबर और दिसंबर के शादी सीजन में त्वचा ड्राई हो जाती है, जिसमें एलोवेरा की मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टी आपकी मदद कर सकती है। एलोवेरा में मौजूद पानी त्वचा को हाइड्रेटेड रखते हैं, जिससे कि स्किन में नेचुरल ग्लो बरकरार रहता है। इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज त्वचा को संक्रमित नहीं होने देती। त्वचा पर एलोवेरा जेल अप्लाई करने से आपकी त्वचा सर्दियों में भी पूरी तरह से स्वस्थ रहती है।

एलोवेरा और गुड़हल के फूलों से फेस मास्क के लिए सामग्री (hibiscus and aloe vera face mask)

2 चम्मच ऐलोवेरा जेल

1 से 2 गुड़हल का फूल या दो चम्मच गुड़हल के फूल का पाउडर

एक चम्मच शहद

गुलाब जल (वैकल्पिक)

गुड़हल के फूल और एलोवेरा जेल फेस मास्क बनाने का तरीका (how to make hibiscus and aloe vera face mask)

गुड़हल के ताजे फूल को गुलाब जल डालकर क्रश कर लें।

या फिर गुड़हल का पाउडर इस्तेमाल करें।

एक बोल में एलोवेरा जेल, गुड़हल के फूल या पाउडर और शहद को एक साथ अच्छी तरह से मिला लें।

इसका एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। अब इन्हें 5 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ दें।

त्वचा पर कैसे करना है गुड़हल के फूल और एलोवेरा जेल फेस मास्क को अप्लाई (how to apply hibiscus and aloe vera face mask)

सबसे पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से क्लीन कर लें।

उसके बाद इन्हें पूरी तरह से ड्राई होने दें।

फिर त्वचा पर तैयार किए गए फेस मस्क की एक लेयर लगाएं।

सर्कुलर मोशन में त्वचा को मसाज दें।

कुछ देर तक मसाज देने के बाद मास्क को त्वचा पर लगा हुआ छोड़ दें।

आखिर में सामान्य पानी से त्वचा को साफ कर लें।

गुड़हल के फूल और एलोवेरा फेस मास्क लगा रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें

त्वचा पर गुड़हल और एलोवेरा के फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है।

बेहतर परिणाम के लिए हमेशा ताजे गुड़हल के फूल को क्रश करके और फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें।

बेहतर परिणाम के लिए इसे 1 से 2 दिन के गैप पर अपनी त्वचा पर अप्लाई करें।

