इलाज से बेहतर है बचाव के तरीके, बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से बचाव में मदद करेंगे ये 5 टिप्स

Published On: 19 Feb 2025, 11:30 am IST

सर्दी खत्म होने को है और गर्मी का मौसम आने वाला है। इस बदलते मौसम (seasonal change) में आपकी छोटी सी लापरवाही भी आपको सर्दी-खांसी, जुकाम जैसे संक्रमण का शिकार बना सकती है। विशेष रूप से ये बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। इस मौसम खुद को सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अपने ये कहावत जरूर सुनी होगी की “इलाज से बेहतर है बचाव के तरीके” (cold and cough home remedies)। इसलिए इलाज की नौबत आने से पहले सचेत हो जाएं। इन 5 टिप्स की मदद से इस बदलते मौसम इन संक्रमणों को शरीर पर हावी होने से रोकें (cold and cough home remedies)। तो चलिए जानते हैं, ये कौन से टिप्स हैं (cold and cough home remedies)।

पहले जानें बदलते मौसम में सर्दी-खांसी की समस्या क्यों हो जाती है:



अचानक से तापमान में बदलाव होने की वजह से इम्यून सिस्टम पर अधिक तनाव पड़ता है, और आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है, जो सर्दी खांसी जैसे वायरल संक्रमण पैदा करने वाले वायरस को आपकी बॉडी को आसानी से प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा बदलते मौसम में चलने वाली शुष्क हवाएं, धूल, गंदगी इत्यादि रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं।

जानिए बदलते मौसम में सर्दी खांसी जैसे संक्रमण से कैसे करना है बचाव (cold and cough home remedies)

1. कपड़ों के पहनावे का रखें खास ध्यान

बदलते मौसम में बीमार नहीं पड़ना चाहती हैं, तो अपने पहनावे को लेकर सचेत रहें। अक्सर लोग सर्दी कम होते ही लापरवाह हो जाते हैं, और हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में फौरन हल्के कपड़े पहनने शुरू न करें क्योंकि वातावरण में ठंडक बनी रहती है, और वे आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। पूरे शरीर के कपड़े पहनें, और रात को वूलन कपड़े पहनने का प्रयास करें। इससे आपकी बॉडी वार्म रहती है, और आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।

2. बीमार लोगों से दूर रहें

अगर आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है, तो उनके संपर्क में आने से बचें। सर्दी-खांसी, जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के नजदीक संपर्क में आने से संक्रमण आपके अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से आपमें भी वहीं लक्षण नजर आ सकते हैं। यदि आप वायरस के संपर्क में नहीं आना चाहती हैं, तो बीमार व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखें, साथ ही यदि आप स्वयं बीमार हैं, तो उन लोगों से दूर रहें, जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं।

3. सीजनल फल एवं सब्जियों का सेवन करें

संक्रमण से बचाव के लिए एक मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण पर ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, कि आप सीजनल फल एवं सब्जियों का सेवन करें। हर एक सीजनल सुपरफूड्स का मौसम के अनुरूप अपना एक मकसद होता है। इन सुपरफूड्स में मौजूद पोषक तत्वों की गुणवत्ता इम्यूनिटी को बढ़ावा देती हैं और शरीर को संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है।

4. रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करें

जब मौसम बदल रहा होता है, तो लापरवाही और गलती के कारण ज्यादातर लोग संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानि कि श्वसन तंत्रियों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसके लिए पब्लिक प्लेस पर जाने से पहले अपने मुंह में मास्क लगाएं या उन्हें स्कार्फ से कवर करें। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठंडी हवा एवं संक्रमण का कारण बनने वाले संभावित वायरस से प्रोटेक्ट करता है।

5. कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें

हफ्ते के 5 दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। इस प्रकार आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और सेल्यूलर फंक्शन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा व्यायाम इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया एवं वायरस शरीर को प्रभावित नहीं करते। इसके लिए आपको जिम जाने या रोजाना इंटेंस वर्कआउट की आवश्यकता नहीं होती, आप घर पर सामान्य एक्सरसाइज और योग में भी भाग ले सकती हैं।

