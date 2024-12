इन 6 फायदों के लिए रोज सुबह खाली पेट पिएं कलौंजी का पानी

कलौंजी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता पाई जाती है। जो फ्री रिडल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से त्वचा को प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, साथ ही जानेंगे इसे डाइट में शामिल करने का तरीका।

Published On: 2 Dec 2024, 11:11 am IST

Published by

क्या आप बढ़ते वजन, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल आदि से परेशान हैं? यदि ऐसा है, तो आपके इन सभी समस्याओं का समाधान है, “कलौंजी वॉटर” यानी कि “कलौंजी का पानी”। कलौंजी के बीज में कई खास प्रॉपर्टीज की गुणवत्ता पाई जाती है, जो आपकी सेहत के लिए तमाम रूपों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं (benefits of kalonji water)। मेरी मां सालों से कलौंजी का पानी पीती आ रही हैं, उनके सुझाव पर मैंने भी इसे पीना शुरू किया।

पानी पीने के कुछ दिनों के बाद से ही मेरी त्वचा पर एक अलग सा चमक जुड़ गया, साथ ही मैं अधिक एक्टिव रहने लगी। इसके परिणाम देखने के बाद मैने सोचा क्यों न मां के इस खाद नुस्खे को आप सभी के साथ भी शेयर किया जाए (benefits of kalonji water)। तो चलिए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, साथ ही जानेंगे इसे डाइट में शामिल करने का तरीका (how to make kalonji ka pani)।

जानिए कलौंजी का पानी पीने के फायदे (benefits of kalonji ka pani)

1. इम्युनिटी को बढ़ावा दे

कलौंजी के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। इस प्रकार आपकी बॉडी को संक्रमण फैलने वाले वायरस और बैक्टीरिया प्रभावित नहीं करते। वहीं आप तमाम अन्य बीमारियों से भी बची रहती हैं।

2. पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद है

कलौंजी का पानी डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। इसका नियमित सेवन गैस, अपच, ब्लोटिंग, आदि जैसी पाचन संबंधी समस्या से राहत प्रदान करता है। इसके साथ ही यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है (benefits of kalonji ka pani)।

3. एक्ने से दे राहत

कलौंजी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता पाई जाती है। जो फ्री रिडल्स के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से त्वचा को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ स्किन रीजेनरेशन में मदद करती है। यदि आपको एक्ने ब्रेकआउट या पिगमेंटेशन परेशान करते हैं, तो रोजाना एक कप कलौंजी का पानी पिएं। इस प्रकार एक्ने कम होने लगेगा और आपकी त्वचा क्लियर एवं ग्लोइंग नजर आएगी।

4. वजन कम करने में सहायक

यदि आप वेट लॉस डाइट फॉलो कर रही हैं, तो रोजाना एक कप कलौंजी का पानी पीने से शरीर के अतिरिक्त वजन को कम करने में मदद मिलेगी। कलौंजी के पानी में मौजूद प्रॉपर्टीज मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, और भूख को नियंत्रित रखती है (benefits of kalonji ka pani)। इस प्रकार आप कम कैलोरी लेती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। यह आपके वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकता है।

5. हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करे

कलौंजी को बालों की सेहत के लिए बेहद खास माना जाता है। कलौंजी का पानी पीने के साथ आप इसे अपने बालों पर भी अप्लाई कर सकती हैं। बालों पर लगाने से हेयर फॉलिकल स्टिम्युलेट होते हैं, और बालों को जड़ से मजबूती मिलती है। यदि आप हेयर फॉल या स्कैल्प हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो यह उनसे छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ हेल्दी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है।

6. नियमित रखता है ब्लड शुगर लेवल

कलौंजी के पानी के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। डायबिटीज के मरीज रोज सुबह कलौंजी का पानी पी सकते हैं। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, परंतु उनका ब्लड शुगर लेवल संतुलित नहीं रहता, उन्हें भी कलौंजी के पानी से फायदा मिलेगा।

अब जानें कैसे तैयार करना है कलौंजी का पानी (how to make kalonji ka pani)

एक कप पानी में एक चम्मच कलौंजी के बीज डालकर, इनमें लगभग 10 मिनट तक उबाल आने दें। जब ये उबल जाएं तो इन्हें छानकर अलग निकाल लें। अब इन्हें गुनगुना करें और खाली पेट एंजॉय करें। आप चाहे तो इनमें स्वाद जोड़ने के लिए एक चम्मच शहद, या दो चुटकी काला नमक ऐड कर सकती हैं।

नोट: बेहतर परिणाम के लिए रोजाना सुबह खाली पेट कलौंजी का पानी पीने का प्रयास करें। वहीं किसी भी तरह से केवल कलौंजी के पानी पर निर्भर न रहें, अपने निर्धारित दवाइयों का सेवन करें। साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज करना भी जरूरी है।

यह भी पढ़ें : क्यों कुछ लोगों को हजम नहीं होता दूध, क्या है इसका कारण और उपचार