Amla for hair growth : इन 5 तरह से करें बालों के लिए आंवला इस्तेमाल, लंबे और घने हो जाएंगे बाल

आंवले को बालों की सेहत के लिए एक महत्वपूर्ण सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी जैसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला न केवल आपके बालों की सेहत को बढ़ावा देता है, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। आज के समय में लगभग 60% तक महिलाएं अपने बालों से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, खासकर महिलाओं में हेयर फॉल की शिकायत होती है। ऐसे में आंवला उनके बालों से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं का एक बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है (Amla for hair growth)।

मेरी मां सालों से अपने बालों की सेहत के लिए आंवले का इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। वे इसे डाइट में शामिल करने के साथ अलग-अलग तरीके से अपने बालों पर अप्लाई करती हैं, जिससे आज भी उनके बाल घने और मुलायम हैं (Amla for hair growth)। वहीं उनके बालों की चमक आज तक बरकरार है। मां के बालों पर आंवले के फायदे देखने के बाद मैंने भी इसे अपने नियमित हेयर केयर का हिस्सा बना लिया। जिससे मेरे बालों की सेहत में काफी सुधार देखने को मिला। तो क्यों न आप सभी इसे ट्राई करें, आज हम आपको बताएंगे बालों की सेहत के लिए आंवले के इस्तेमाल का सही तरीका (how to use Amla for hair growth)।

जानें बालों के लिए आंवला के फायदे (benefits of Amla for hair growth)

1. बालों को झड़ने से रोकता है आंवला

आंवला को बालों के लिए एक बेहद खास ‘सुपरफूड’ के रूप में जाना जाता है। आंवला में कई महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा मौजूद होती है, जो पूरे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को काफी हद तक बढ़ा देती है। इस प्रकार बालों के रोमछिद्रों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त होता है। जिससे बाल जड़ से मजबूत हो जाते हैं।

2. डैंड्रफ कम करने में मददगार है

विटामिन सी से भरपूर आंवला बालों के लिए एक बेहद फायदेमंद सुपरफूड साबित हो सकता है। नियमित रूप से इसका सेवन या इस्तेमाल स्कैल्प पर जमें डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण, डैंड्रफ का कारण बनने वाले कीटाणुओं के ग्रोथ को रोक देते हैं। स्कैल्प से गंदगी को साफ करके स्कैल्प के पीएच लेवल को बेहतर बनाते है। आंवला डैंड्रफ से होने वाली खुजली को भी कम करने में मदद करता है।

3. हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करे

आंवले में बहुत सारे आवश्यक फैटी एसिड होते हैं। जो पोर्स में प्रवेश करते हैं, और बालों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे बाल मुलायम, चमकदार और घने होते हैं। इसमें आयरन और कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो बालों के ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। आंवला ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, कि स्कैल्प तक सभी आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंच रहा हो।

4. आंवला बालों को बाहरी नुकसान से बचाता है

आंवले में मौजूद टैनिन और कैल्शियम आपके बालों को फोटो-डैमेज और हीट डैमेज से सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। ये कंपाउंड एक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जो बालों को बाहरी तनावों से बचाते हैं। विशेष रूप से टैनिन, बालों में केराटिन प्रोटीन से आसानी से जुड़ जाते हैं, जिससे बाहरी प्रदूषण के कारण बालों का टूटना कम होता है।

5. आंवला बालों को कंडीशन करता है

आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट सहित आवश्यक फैटी एसिड जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बालों को पोषण प्रदान करते हैं और उन्हें मज़बूत बनाने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व बालों के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, जिससे वे बाल स्मूद और शिल्की नजर आते हैं। साथ ही आपके बाल आसानी से डैमेज नहीं होते।

जानें स्वस्थ एवं घने बालों के लिए किस तरह करना है आंवला का इस्तेमाल (how to use Amla for hair growth)

1. आंवला पानी

सुबह खाली पेट करीब आधा कप आंवला पानी पिएं। एक कप पानी में आंवला को कस कर के या इसे छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लें। फिर पानी छान कर पिएं। स्वाद और पोषण के लिए आप इसमें शहद ऐड कर सकती हैं। आप चाहें तो आंवले के पानी को ठंडा करके हेयर रिंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

2. आंवला ऑयल

अपने बालों को मजबूत, चमकदार और मुलायम बनाने के लिए नियमित रूप से स्कैल्प को आंवले के तेल से मालिश करें। आप अपने बालों को जड़ से सिरे तक पोषण देने के लिए हेयर मास्क में आंवला तेल ऐड कर सकती हैं। आंवला ऑयल बनाने के लिए नारियल तेल में आंवला पाउडर डालकर या आंवला के टुकड़े डालकर उन्हें गर्म करें। आंवला तेल को ठंडा करें और तुरंत बाद स्कैल्प और बालों की जड़ों पर अप्लाई करें।

3. आंवला पाउडर

आंवला पाउडर को अन्य जड़ी-बूटियों के साथ मिलाकर स्कैल्प क्लींजर या हेयर मास्क तैयार कर सकती हैं। यह गंदगी धूल और बालों से अतिरिक्त तेल को एक्सफोलिएट करने और हटाने में मदद करेगा।

4. आंवला और नींबू का रस

ताज़े निकाले गए आंवला और नींबू के रस से बने टॉनिक से अपने स्कैल्प की मालिश करें। फिर इसे 30 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद सिर धो लें। बालों पर आंवला जूस का इस्तेमाल बालों को मज़बूत बनाने के लिए एक प्रभावी उपचार के रूप में काम करता है। आंवला जूस सबसे सरल हेयर टॉनिक है, जो आपके बालों को सभी ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करता है।

5. आंवला डाई

आंवला पाउडर को मेहंदी पाउडर और पानी की कुछ बूंदों के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। यह न केवल बालों समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है, बल्कि चमक भी बढ़ाता है। जब भी आप बालों पर आंवला पाउडर लगाएं तो उसमें हिना पाउडर जरूर मिला लें। इससे बालों को रंगने और समय से पहले सफ़ेद होने से रोकने में मदद मिलती है।

