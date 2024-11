International Men’s Day : जानिए एक महिला क्या चाहती है अपने पसंदीदा पुरुष में

आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के संबंधों में महिलाएं अपने पसंदीदा पुरुष में कुछ कॉमन क्वालिटीज हमेशा चाहती हैं। यानी आप थोड़े समय के लिए साथ में हैं या आप दोनों एक लंबे सुखी जीवन की योजना बना रहे हैं, तब भी आपको इन चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए।

यह संसार की जटिलतम पहेलियों में से एक है कि आखिर स्त्रियां अपनी पसंद के पुरुष में चाहती क्या हैं! कभी किसी का मजाकिया या चुटकुलेबाज होना लड़कियों को उनके साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करता है, ताे कभी चुप रहने वाले गंभीर किस्म के पुरुषों की तरफ दीवानगी बढ़ी हुई दिखती है। क्या वास्तव में कुछ ऐसा है, जो सभी लड़कियों को पसंद (what woman wants in a man) आता हो? कुछ ऐसा जो वे अपने पसंदीदा पुरुष में चाहती (what woman wants in a man) हों? हां, ऐसा है।

विभिन्न शोध, विशेषज्ञ और काउंसलर्स से बात करने के बाद हमने जाना कि पुरुषों की कुछ कॉमन क्वालिटीज हैं, जो लगभग सभी महिलाओं को अपने पार्टनर में चाहिए होती हैं। हालांकि हर पुरुष अलग होता है और उनकी अलग पहचान और व्यक्तित्व होता है। इसके बावजूद कुछ चीजों को ध्यान रख आप भी अपनी पसंद की महिला को आकर्षित कर सकते हैं।

पुरुषों में क्या ढूंढती हैं महिलाएं

19 नवंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल मेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पुरुषों को अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरुक करना है। दुनिया भर के समाजों का गठन ऐसा है, जहां पुरुषों को लीड रोल में रखा गया है। जिसे सामान्य भाषा में हम पितृ सत्ता कहते हैं। समाजशास्त्री मानते हैं कि पितृसत्ता ने स्त्रियों ही नहीं, पुरुषों को भी काफी अधिक नुकसान पहुंचाया है।

राजनीतिक चिंतक और तेलुगू लेखक कांचा इलैया कहते हैं, “अब भी बहुत सारे परिवारों में यह माना जाता है कि महिलाओं को सहयोग करने वाले, विशेषकर घरेलू कामों में, पुरुषों में मैनहुड की कमी होगी। जबकि वास्तविकता यह है कि विकसित देशों में वही पुरुष कामयाब हैं जो अपनी जिम्मेदारियों में आत्मनिर्भर और पारिवारिक मोर्चे पर सहयोगपूर्ण हैं।”

यह एक तरह की टॉक्सिसिटी है, जिसके कारण रिश्तों में तनाव और वैमनस्य पनप रहा है। छोटे-छोटे मसलों पर हर रोज होने वाली नोकझोंक ही भविष्य में बहुत सारे तनाव और बेईमानियों का कारण बनती है।

सोशल बिहेवियर से अलग है सेक्सुअल डिजायर

हालांकि ‘मर्द’ शब्द पर अब काफी बवाल होने लगा है। और इसका उपयोग अमूमन उन ट्रेडिशनल पुरुषों के लिए किया जाता है, जिनके लिए अब भी हंसने, रोने और सहयोग की भावनाएं कोई खराब चीज हैं। मगर बिस्तर पर महिलाओं की इच्छा उनके सोशल एक्सपेक्टेशन से अलग है। साइकोलॉजिकल टुडे में प्रकाशित शोध में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सेक्स के लिए उन्हें अमूमन मजबूत और डोमिनेटिंग पुरुष पसंद आते हैं। जबकि सामाजिक व्यवहार में वे साथ चलने वाले और सौम्य पुरुष पसंद करती हैं।

क्या हैं वे क्वालिटीज जो महिलाएं अपनी पसंद के पुरुष में चाहती हैं (what woman wants in a man)

1 ईमानदारी है पहली प्राथमिकता

आप किसी भी तरह के बैकग्राउंड से हों, आपकी क्लचरल आइडेंटिटी कुछ भी हो, सभी महिलाएं अपने पसंदीदा पुरुष में ईमानदारी चाहती हैं। हैरानी की बात यह है कि वे इस ईमानदारी का परीक्षण बिस्तर पर नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के व्यवहार से करती हैं। आप कहां गए थे और कहां बता रहे हैं, ये छोटी-छोटी बातें भी महिलाओं के लिए ईमानदारी और बेईमानी के उदाहरण हो सकते हैं।

2 सपोर्टिव बिहेवियर

ज्यादातर महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं, जो उनकी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से उन्हें सपोर्ट करते हैं। अस्थायी रिश्ते में वे जहां साथ रहने और साथ घूमने जाने में सपोर्टिव होने को महत्व देती हैं, वहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वे ऐसे पार्टनर को पसंद करती हैं, जो घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियों में उनका हाथ बंटाए।

3 शारीरिक उपस्थिति

हालांकि अब बहुत सारे सोशल टैबू टूट रहे हैं। उन्हीं में से पुरुष साथी का खुद से लंबा होना भी एक टैबू रहा है। मगर रिश्ते के मामले में अब भी अधिकांश स्त्रियों के लिए शारीरिक उपस्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें अपना पुरुष पार्टनर शारीरिक रूप से मजबूत, खुद से कद में ऊंचा और प्रेजेंटेबल होना पसंद आता है।

पुरुषों की दाढ़ी होना कुछ महिलाओं के लिए एक अद्भुत टर्नऑन है। जबकि कुछ महिलाओं को इससे परहेज होता है।

4 इंटेलीजेंट हो मगर माइंड गेम न खेले

मैरिज डॉट काॅम के एक अध्ययन में जब लड़कियों से पुरुषाें के ब्रेनी होने पर सवाल किया गया, तब अधिकांश को इंटेलिजेंट पुरुषों ने आकर्षित किया। मगर यह सवाल का केवल आधा जवाब था। जवाब के दूसरे हिस्से में उन्होंने उन पुरुषों को नापसंद किया जो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल दूसरों को मूर्ख बनाने या माइंड गेम खेलने में करते हैं।

असल में महिलाएं एक पुरुष में विवेक और बुद्धिमत्ता पसंद करती हैं, मगर चालाकी उन्हें अच्छी नहीं लगती।

5 बात करे और सुने भी

यह ज्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है, कि उनका पार्टनर न तो उनकी बात सुनता है और न ही अपने बारे में कुछ ज्यादा बोलता है। महिलाएं अपनी दिन भर की डिटेल देना, अपने बचपन, अपने परिवार और यहां तक कि अपने ऑफिस और कॅरियर एक्सपेक्टेशन्स पर भी अपने पार्टनर से बात करना चाहती हैं। इसलिए अपने साथी में वे एक ऐसे पुरुष को पसंद (what woman wants in a man) करती हैं, जो न केवल उनकी बात ध्यान से सुने, बल्कि अपने बारे में भी खुलकर बात करे।

6 सेक्सुअली डोमिनेटिंग

पॉल जोनाइड्स साइकोएनालिस्ट हैं। वे जब अपनी किताब गाइड टू गेटिंग इन ऑन (what woman wants in a man) के लिए महिलाओं से उनके टर्न ऑन के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तब ज्यादातर महिलाओं ने यह माना कि बिस्तर पर उन्हें डोमिनेटिंग पार्टनर ज्यादा आकर्षित करता है। बजाए उसके जो उनके शरीर का इस्तेमाल मास्टरबेट करने के लिए करे। या उन्हें ऑर्गेज़्म तक पहुंचने से पहले ही पोर्न वीडियो देखना शुरू कर दे।

पॉल जाने-माने सेक्स एडुकेटर हैं। वे जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन और अमेरिकन जर्नल ऑफ सेक्सुएलिटी के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। अपनी किताब के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक 11 हजार से ज्यादा स्त्री और पुरुषों की पसंद-नापसंद का अध्ययन किया।

