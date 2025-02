बातचीत बहस में बदल जाए तो नुकसानदेह हो सकती है, इन 8 तरीकों से करें खुद को शांत

जैसे ही बात उनके विचारों के विरुद्ध जाती है, वे फौरन गुस्से में आकर बात को बहस में बदल देते हैं। यदि आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण पाना आना चाहिए। ऐसा करना सामाजिक तौर पर सही नहीं है, साथ ही साथ यह आपके मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

कई बार जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो धीरे–धीरे कब बात आर्गुमेंट बन जाती है, यानी की बहस में बदल जाती है ये पता भी नहीं लगता। ये प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जगहों पर हो सकता है। इस तरह की बातचीत को हिटेड कन्वर्सेशन कहते हैं। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, परंतु आमतौर पर यह अधिक गुस्से वाले व्यक्ति के साथ बार-बार होता है, क्योंकि उन्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना नहीं आता। वहीं जैसे ही बात उनके विचारों के विरुद्ध जाती है, वे फौरन गुस्से में आकर बात को बहस में बदल देते हैं। यदि आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण पाना आना चाहिए (How to relax after a heating conversation)।

ऐसा करना सामाजिक तौर पर सही नहीं है, साथ ही साथ यह आपके मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य (emotional health) को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, तो बहस या हीटेड कन्वर्सेशन (heated conversation) के दौरान खुदको शांत रखा जा सकता है। सर गंगा राम हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ आरती आनंद ने हीटेड कन्वर्सेशन के दौरान खुद को शांत रखने के कुछ प्रभावित टिप्स दिए हैं। तो चलिए जानते हैं, वो इस बारे में क्या सुझाव दे रही हैं (How to relax after a heating conversation)।

यहां जानिए हीटेड कन्वर्सेशन के दौरान खुद को कैसे रखा जा सकता है शांत (How to relax after a heating conversation)

1. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें

अगर आपने कभी ध्यान किया है, तो आपको पता होगा कि ध्यानपूर्वक सांस लेना कितना शक्तिशाली है। जब आप तनावपूर्ण स्थिति में होती हैं, तो आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है और आप तेज़ी से सांस लेती हैं। ऐसे में इसपर नियंत्रण पाकर आप खुदको बेहतर महसूस करवा सकती हैं। जब आपकी भावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आराम से सांस लेने की कोशिश करें। इस प्रकार आपको शांत महसूस करने में मदद मिलेगी।

2. बॉक्स ब्रीदिंग

5 तक गिनें, 5 तक रोकें। 5 तक सांस छोड़ें और 5 तक सांस न लें। इसमें कुछ सेकंड लगते हैं और यह आपको शांत करने में मदद करता है। आप इसे तब कर सकती हैं जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो, या रुका हो। ऐसा बातचीत के दौरान भी कर सकती हैं, या बातचीत में बहस बढ़ने पर रुककर इसे दोहरा सकती हैं।

3. अपना फोकस बदलें

स्थिति को छोड़ दें, दूसरी दिशा में देखें, कमरे से बाहर निकलें, और खुली हवा में जाएं। डॉक्टर इस अभ्यास की सलाह देते हैं, ताकि आपके पास बेहतर निर्णय लेने का समय हो। “जब हम चिंतित या क्रोधित होते हैं, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं सोचते, हम बचने के बारे में सोचते हैं। इसलिए खुदको शांत करने के लिए अपना ध्यान कहीं और लगाएं। इस प्रकार एक बेहतर बातचीत और निर्णय लेने में मदद मिलती है।

4. अपने कंधे को नीचे करें और शांत रखें

अगर आपका शरीर तनावग्रस्त है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी मुद्रा खराब हो जाएगी। सीधे बैठें, गहरी सांस लें और अपने कंधों को नीचे करें। ऐसा करने के लिए, आप अपने कंधों को एक साथ लाने और फिर नीचे लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। फिर कुछ देर गहरी सांस लें। इस प्रकार ऑफिस मीटिंग में आप विचलित और तनावग्रस्त नजर नहीं आती।

5. अपने ट्रिगर्स को पहचाने

हम सभी के पास ट्रिगर्स और हॉट बटन टॉपिक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके कौन से हैं? अगर आप नहीं जानते, तो उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि आपके ट्रिगर टॉपिक क्या हैं, तो जब वे सामने आएंगे, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से पहचान पाएंगी। ऐसी स्थिति में गहरी सांस लेने की सलाह दी जाती है, साथ ही उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े।

बातचीत में कही गई किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। बातचीत के बाद आप चाहें तो उस पर विचार कर सकती है। अन्यथा ऐसे ट्रिगर्स आपको बातचीत के दौरान विचलित और परेशान कर देते हैं।

6. पानी पिएं

जब आप बातचीत के दौरान बहस में पड़ जाएं या आपको अधिक गुस्सा आ रहा हो, तो उस दौरान सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं। यह आपकी आवाज़ को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब भी आप पानी की घूंट लेती हैं, तो आपको एक ब्रेक मिलता है और कुछ सेकंड के लिए आपका ध्यान बहस के मुद्दे से हट जाता है। कॉफी और चाय से बचें क्योंकि वे आपको और ज्यादा उत्तेजित कर सकते हैं।

7. कुछ ताज़ी हवा लें

बातचीत के दौरान अधिक गुस्सा आने लगे और आपको कुछ समझ न आए तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। कुछ देर का ब्रेक लेकर बाहर की खुली हवा में बैठें। कमरे में तापमान और हवा का संचार आपकी चिंता या गुस्से को बढ़ा देते हैं। अगर आप तनाव महसूस कर रही हैं और जिस जगह पर आप हैं वह गर्म और घुटन भरी है, तो इससे पैनिक अटैक हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके खुद को उस माहौल से दूर करें – भले ही यह कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो।

8. संगीत सुनें

जब बातचीत के दौरान बहस होने लगे और आप अधिक चिंतित हो जाए, तो कुछ देर का ब्रेक लें और अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनें। संगीत सुनने से आपके शरीर और दिमाग पर एक बेहद शांत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है।

