प्यूबिक हेयर शेविंग के लिए एक्सपर्ट बता रहीं हैं 9 स्टेप्स, स्किन इरिटेशन और जलन से भी होगा बचाव

महिलाओं की इंटिमेट हाइजीन बनाए रखने के लिए प्यूबिक हेयर को क्लीन रखना जरूरी है। महिलाएं इसके लिए अलग–अलग तरीके अपनाती हैं। पर इनमें शेविंग एक सबसे लोकप्रिय और आसान तरीका है। अगर आप भी इसे शुरू करना चाहती हैं, तो ये लेख आप ही के लिए हैं।

प्यूबिक हेयर रिमूव करना पर्सनल चॉइस है। आजकल महिलाएं अलग-अलग तरह के बिकनी वैक्स करवाती हैं। पर उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है, कि यह मार्केट स्ट्रेटजी उनके इंटिमेट एरिया को प्रभावित कर सकती है। प्यूबिक हेयर (pubic hair) आपकी वेजाइनल प्रोटेक्शन के लिए होती है और यह हानिकारक बैक्टीरिया, और गंदगी को वेजाइना में प्रवेश करने से रोकती है। साथ ही सेक्स के दौरान फ्रिक्शन से त्वचा को प्रोटेक्ट करती है। हां, यह मुमकिन है, कि प्यूविक हेयर (pubic hair) यदि ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको इरिटेट कर सकती है। ऐसे में महिलाएं अपने प्यूबिक हेयर को ट्रीम या रिमूव करने पर विचार कर सकती हैं (how to shave pubic hair)।

परंतु इस दौरान सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार शेविंग या रिमूवल प्रोसेस के दौरान कट लग सकता है, या अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं (how to shave pubic hair)। इसलिए शेविंग का सुरक्षित तरीका मालूम होना चाहिए। डॉ. मीनाक्षी बंसल, सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली ने प्यूब हेयर को शेव करने के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने शेविंग के स्टेप्स भी बताए हैं (how to shave pubic hair), ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण और कट को अवॉइड किया जा सके।

इन स्टेप्स के साथ सुरक्षित रूप से करें अपने प्यूबिक हेयर को शेव (how to shave pubic hair)

योनि क्षेत्र को शेव के दौरान जलन, कट और संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी और सटीकता की आवश्यकता होती है। सुरक्षित अनुभव के लिए डॉक्टर मीनाक्षी बंसल ने यहां कुछ स्टेप्स दिए हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना है:

1. प्यूबिक हेयर को ट्रिम करें

शेविंग के दौरान बालों के खिंचाव को कम करने के लिए कैंची से लंबे बालों को ट्रिम करके शुरू करें। शेव करने से पहले गंदगी हटाने और छिद्रों को खोलने के लिए गर्म पानी और हल्के साबुन से प्यूबिक एरिया को साफ कर लें।

2. माइल्ड स्क्रबर का इस्तेमाल करें

डेड स्किन सेल्स को हटाने और इंग्रोन हेयर के जोखिम को कम करने के लिए एक सौम्य स्क्रब का उपयोग करें। अपने प्यूबिक हेयर के एरिया को हल्के हाथों से माइल्ड स्क्रब लेकर सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। ऐसा करने से स्किन पोर्स खुल जाएंगे और हेयर्स को पूरी तरह से निकाल पाएंगे।

3. साफ और पर्सनल रेज़र चुनें

हमेशा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किए गए साफ और तेज रेजर का चयन करें। खरोंच को रोकने के लिए नियमित रूप से रेजर के ब्लेड को बदलती रहें। आपका शेविंग रेजर पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, इसे इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से क्लीन और ड्राई करके ही रखें। अन्यथा जब आप दोबारा इनका इस्तेमाल करेंगी, तो इससे संक्रमण हो सकता है।

4. जेल या क्रीम से बालों को सौम्य बनाएं

रेजर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने प्यूबिक हेयर वाले एरिया को अच्छी तरह से ल्यूब्रिकेट करना जरूरी है। इसके लिए आप खुशबू रहित जेल और क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपका रेजर आसानी से चलता है और कट लगाने का खतरा भी कम हो जाता है।

5. बालों की ग्रोथ की दिशा में शेव करें

जलन को कम करने के लिए बालों के बढ़ने की दिशा में शेव करें, उसके विपरीत नहीं। इसके अलावा यदि आप अपने बालों को अच्छी तरह से निकालना और चिकनी शेव की चाहत रखती हैं, तो इसके लिए त्वचा को तना हुआ रखें। यानी कि शेविंग करते वक्त आपको अपनी स्किन को स्ट्रेच करने है।

6. धोएं और सुखाएं

शेविंग के बाद गुनगुने पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह क्लीन करें। इससे वे छोटे–छोटे बाल भी निकल जाएंगे जो प्यूबिक एरिया में चिपके रह गए हैं। ध्यान रहे कि पानी सिर्फ गुनगुना हो, बहुत ज्यादा गर्म पानी स्किन बर्न कर सकता है। शेविंग के बाद स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अंत में एक साफ तौलिये से थपथपाकर सुखाएं।

7 सूदिंग मॉइश्चराइजर लगाएं

ज्यादातर लड़कियां शेविंग के बाद हल्की जलन या इरिटेशन का सामना करती हैं। जबकि कई बार तेज रेजर के इस्तेमाल से रेडनेस भी हो सकती है। स्किन इरिटेशन या जलन को रोकने के लिए एलोवेरा जेल जैसा सूदिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें।

8 हल्के हाथ का इस्तेमाल करें

कट लगने से बचने के लिए धीरे-धीरे, हल्के स्ट्रोक का उपयोग करें और अत्यधिक दबाव डालने से बचें। कभी भी रूखी त्वचा पर शेविंग न करें अपनी त्वचा को अच्छी तरह से मॉइश्चराइज और ल्यूब्रिकेंट करना न भूलें। उपयोग करने से पहले हमेशा अपने रेज़र को स्टरलाइज़ करें।

9 आरामदायक पैंटी पहनें

त्वचा को सांस लेने के लिए कुछ दिनों तक टाइट कपड़े पहनने से बचें। वहीं सूती और ढीली-ढाली आरामदायक पैंटी पहने ताकि आपके बाल त्वचा में न चुभे।

