मसालेदार खाना योनि को पहुंचा सकता है नुकसान, जानिए जलन होने पर क्या करें

बहुत सी महिलाएं योनि के हल्के जलन को नजरअंदाज कर देती हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि नियमित रूप से ऐसा होता रहता है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए।

अधिक मात्रा में मसालेदार खाना खाने से पाचन क्रिया के साथ-साथ वेजाइनल हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। क्या आपको भी स्पाइसी फूड खाने के बाद योनि में खुजली या जलन महसूस होता है? यदि हां, तो आपको इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सी महिलाएं हल्के जलन को नजरअंदाज कर देती हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि नियमित रूप से ऐसा होता रहता है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए (can spicy food cause vaginal burning)। आखिर स्पाइसी फूड किस तरह योनि में जलन पैदा करते हैं, और ऐसा होने पर क्या करना चाहिए (how to avoid vaginal burning)।

जानें मसालेदार भोजन योनि को किस तरह प्रभावित करते हैं (can spicy food cause vaginal burning)

1. बिगड़ जाता है pH बैलेंस

मसालेदार भोजन के अधिक सेवन से योनि का pH बिगड़ जाता है। इस स्थिति में फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण वेजाइना में तेज जलन महसूस हो सकता है। सामान्य तौर पर वेजाइना का pH 3.8 से 4.2 तक होता है, pH का यह स्तर योनि में संक्रमण फैलने वाले बैक्टीरिया के ग्रंथ को रोकता है। परंतु असंतुलित pH योनि में इन बैक्टीरियल ग्रोथ का कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से जलन और खुजली का अनुभव होता है।

2. तेज जलन

आप सभी को कभी न कभी अधिक मसालेदार खाने के बाद पेट में जलन का अनुभव जरूर हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार जब आप ढेर सारे मसाले से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करती हैं, तो इस स्थिति में योनि में जलन का अनुभव हो सकता है। विशेष रूप से ऐसा तब होता है, जब आप स्टूल या यूरिन पास करती हैं।

3. असंतुलित पाचन भी बन सकते हैं जलन का कारण

अधिक मसालेदार भोजन करने से पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से एसिड रिफ्लक्स, डायरिया, कब्ज, ब्लोटिंग, अपच आदि अधिक फ्रिक्वेंटली आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं। जिसकी वजह से पेल्विक पेन महसूस होता है, जिसकी वजह से योनि में जलन और खुजली होती है।

4. यूरिन पास करने पर दुर्गंध और जलन होना

आमतौर पर अधिक मसालेदार खाने के बाद जब आप यूरिन पास करती हैं, तो उस दौरान आपको वेजाइना में जलन महसूस हो सकता है। साथ ही बार-बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी महसूस हो सकती है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए कम मसाले वाले खाद्य पदार्थ खाएं, साथ ही हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स को भी नियमित डाइट में शामिल करें।

जानें कैसे रखना है योनि का ध्यान (how to avoid vaginal burning)

यदि आप रोजाना अधिक मात्रा में मसालेदार भोजन खाती हैं, तो आपको योनि में जलन का अनुभव हो सकता है। ऐसा होने पर फौरन इन चीजों को फॉलो करें, जिससे आपको राहत मिलेगी।

1. हाइड्रेशन

अधिक मसालेदार खाने के बाद यदि योनि में जलन का अनुभव हो रहा है, तो आपके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। जलन महसूस होने पर दो से चार गिलास पानी पिएं, और यूरिन पास करें। इससे जलन कम होगा और आपको राहत प्राप्त होगी। पूरे दिन में इसे 3 से 4 बार दोहराएं। केवल स्पाइसी खाने पर ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी योनि की सेहत को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में पानी का सेवन बहुत जरूरी है।

योनि में जलन होने पर कुछ खास प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें। हाइड्रेटिंग, और विटामिन सी युक्त फल एवं सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। क्रैनबेरी जूस, डार्क चॉकलेट, और कुछ प्रकार के फलों का सेवन करें। ये आपकी पाचन क्रिया को संतुलित रहने में मदद करेंगे, जिससे कुछ देर में योनि के जलन से भी राहत प्राप्त होगी।

प्रोबायोटिक्स युक्त खाद्य पदार्थों में हेल्दी गट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो अंत में जाकर हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या को बूस्ट करते हैं। इस प्रकार यह पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है, और योनि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। यदि आपकी योनि में जलन का अनुभव हो रहा है, तो दही, कंबुचा, फर्मेंटेड ड्रिंक और खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे आपको राहत मिलेगी।

4. योनि को ठंडे पानी से धोएं

यदि योनि में अधिक जलन हो रहा है तो इसे ठंडे पानी से साफ करें। ऐसा करने से आपको कुछ देर के लिए राहत मिलेगी। इसके अलावा ढीले ढाले कपड़े पहनें, साथ ही हो सके तो कुछ समय के लिए पैंटी न पहनें।

नोट: यदि तेज जलन हो रहा है, साथ ही खुजली का अनुभव हो रहा है, और यह लंबे समय तक बना हुआ है तो डॉक्टर से मिलें और उनके सुझाव के अनुरूप दवाइयों को फॉलो करें।

