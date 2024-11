सेक्स के बाद इंफेक्शन से बचना है, तो जान लीजिए वेजाइना को क्लीन करने का तरीका

सेक्स के बाद कभी भी अपनी इंटिमेट एरिया को क्लीन किए बैगर न रहें, विशेष रूप से महिलाएं योनि को अच्छी तरह क्लीन करें (how to clean vagina after sex), अन्यथा यह छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है।

यौन गतिविधि के दौरान महिला एवं पुरुष दोनों के इंटिमेट पार्ट से डिस्चार्ज और पसीना आता है। यदि ये त्वचा पर लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इंटिमेट एरिया के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन्हें फौरन क्लीन करना बहुत जरूरी है। सेक्स के बाद कभी भी अपनी इंटिमेट एरिया को क्लीन किए बैगर न रहें, विशेष रूप से महिलाएं योनि को अच्छी तरह क्लीन करें (how to clean vagina after sex), अन्यथा यह छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं।

डॉ. आस्था दयाल, सी के बिरला, गुरुग्राम में स्थित हॉस्पिटल की आब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ने सेक्स के बाद संक्रमण को अवॉइड करने के लिए इंटिमेट एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने क्लीनिंग के कुछ टिप्स भी दिए हैं (how to clean vagina after sex)। तो चलिए जानते हैं इस बारे में अधिक विस्तार से।

जानें सेक्स के बाद वेजाइना को क्लीन करने के टिप्स (how to clean vagina after sex)

1. सेक्स के दौरान बाद यूरिन पास करें

हमेशा सेक्स से पहले और बाद में पेशाब करने की सलाह दी जाती है। यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। सेक्स के बाद पेशाब करने से मूत्रमार्ग यानी कि यूरिनरी ट्रैक क्लीन ही जाती है। यदि कोई बैक्टीरिया वायरस यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं, तो वे पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और यूटीआई जैसे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है (how to clean vagina after sex)।

2. वेजाइना में बचे हुए मॉइश्चर को क्लीन करें

सेक्स के दौरान पार्टनर और खुद के निकले हुए डिस्चार्ज की वजह से वेजाइना के आसपास काफी ज्यादा मॉइश्चर बन जाता है। वहीं पसीना भी इसमें योगदान देता है। या तो एक मुलायम तौलिया लेकर या टॉयलेट पेपर की एक मोटी परत बनाकर धीरे से अतिरिक्त नमी को क्लीन करें (how to clean vagina after sex)। आपको योनि की नमी को साफ कर लेना चाहिए क्योंकि इससे यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है।

3. पानी से क्लीन करें

वेजिना की त्वचा से अतिरिक्त मॉइश्चर को हटाने के बाद अपनी इंटिमेट एरिया को गुनगुने पानी से अच्छी तरह क्लीन करें। आप चाहे तो क्लीनिंग के लिए बिना फ्रेंगनेस वाला हल्का साबुन इस्तेमाल कर सकती हैं। पानी से क्लीन करने के दौरान अपने हाथों से वेजाइना को अच्छी तरह साफ करें। दोनों ओर से वेजाइनल कवर को हटाकर क्लीन करना जरूरी है।

4. शॉवर लें

यह आपके हाथ, मुंह और एनस से बैक्टीरिया को क्लीन करने में मदद करेगा। इस प्रकार आप यीस्ट या बैक्टीरिया के संक्रमण से सुरक्षित रहती हैं। नहाने के दौरान वेजाइना और एनस को क्लीन करने के लिए गुनगुना पानी और हल्के साबुन का प्रयोग करें। नहाने से इंटिमेट एरिया क्लीन हो जाता है, साथ ही साथ आपकी त्वचा से पसीने भी निकल जाते हैं। जिससे की शरीर में चिपचिपापन महसूस नहीं होता, न ही अनचाही बदबू आती है। शॉवर लेने के बाद अपनी पूरी बॉडी को विशेष रूप से वेजाइना को कॉटन टॉवल से टैप करके ड्राई करें।

5. मॉइश्चराइज करें

अपनी वेजाइना को सूखने के बाद इसे मॉइश्चराइज करना न भूले। आप चाहे तो अपनी इंटिमेट एरिया पर वर्जिन कोकोनट ऑयल की दो बंदे अप्लाई कर सकती हैं। इन्हें लगाकर अपनी योनि को अच्छी तरह मसाज दें, जिससे कि आपको रिलैक्स महसूस होगा साथ ही साथ संक्रमण का खतरा भी काम हो जाएगा।

6. अपना अंडरवियर बदलें

वेजाइना को क्लीन करने के बाद पहले वाला अंडरगारमेंट पहनने से बचें। क्योंकि जब आप फोरप्ले कर रही होती हैं, तो उस दौरान आपकी पैंटी में डिस्चार्ज लग जाता है, जो आपकी योनि को संक्रमित कर सकता है। इसलिए सेक्स के बाद हमेशा फ्रेश पैंटी ही पहने। सेक्स के बाद आरामदायक और हवादार अंडरवियर पहने ताकि आपकी योनि की त्वचा सांस ले सके। बहुत तंग या सिंथेटिक अंडरवियर पहनने से योनि क्षेत्र में जलन हो सकती है।

7. खूब सारा पानी पिएं

सेक के बाद कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीने की कोशिश करें, इससे आपको पेशाब करने में मदद मिलती है, जो यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते है और आपको हाइड्रेट रहने में मदद करते है। सामान्य तौर पर, आपको खुद को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखने के लिए हर दिन 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन यूटीआई का एक आम कारण है।

एनल के बाद भी जरूरी है क्लीनिंग

एनस के अंदर की त्वचा पतली और नाजुक होती है। एनल सेक्स करने से त्वचा में छोटे-छोटे घाव और ब्लीडिंग हो सकता है, जिससे संक्रमण और सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ का खतरा बढ़ जाता है। इन कारणों से, एनल सेक्स के बाद नहाना ज़रूरी है। बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए एनस को हल्के साबुन और गर्म पानी से क्लीन करें।

ओरल सेक्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लीनिंग

अन्य यौन गतिविधियों की तरह, लोगों को ओरल सेक्स करने के बाद भी अपने जननांगों को हल्के, बिना गंध वाले साबुन से धोना चाहिए। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के सलाइवा में मौजूद कीटाणु आपके इंटिमेट एरिया को संक्रमित कर सकते हैं। ओरल सेक्स के बाद इंटिमेट एरिया को क्लीन करने के साथ ही अपने मुंह को क्लीन करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी तरह से कुल्ला करें और हो सके तो फौरन ब्रश करें क्योंकि यह आपके मुंह को साफ रहने में मदद करेगा।

