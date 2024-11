ठंडा मौसम आपकी सेक्स लाइफ को प्रभावित कर रहा है, तो इन 7 तरीकों से बढ़ाएं सेक्स टाइम

बहुत सी महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर की कमी होती है, जिसे हम लो लिबिडो कहते हैं। जिसकी वजह से वे उत्तेजित नहीं हो पाती। प्लेजर हमेशा पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं होती, महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।

हम सभी पुरुषों के सेक्सुअल टाइमिंग के बारे में तो अक्सर बात करते हैं, पर महिलाओं में इस समस्या के बारे में शायद ही कोई कभी बात करता हो। ऐसे तो महिलाओं को ऑर्गेज्म तक पहुंचने में लंबा समय लगता है, पर कई बार महिलाओं को बहुत जल्दी ऑर्गेज्म आ जाता है, या वे बेड पर कुछ समय बाद ही थक जाती हैं और उन्हें वापस से सेक्सुअल गतिविधियों में भाग लेने का मन नहीं करता।

वहीं बहुत सी महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर की कमी होती है, जिसे हम लो लिबिडो कहते हैं। जिसकी वजह से वे उत्तेजित नहीं हो पाती। प्लेजर हमेशा पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं होती, महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए (how to increase sex time for women)। इसलिए आज हम सभी महिलाओं के लिए कुछ ऐसे खास टिप्स लेकर आए हैं, जो उन्हें उनकी सेक्स टाइमिंग बढ़ाने में मदद करेगा (how to increase sex time without medicine)।

महिलाओं में सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के टिप्स (how to increase sex time for women)

1. व्यायाम

नियमित एक्सरसाइज ब्लड फ्लो में सुधार कर सकती है। यह तनाव को कम कर देती है और मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है। नियमित एक्सरसाइज से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और आपके वेजाइना तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचता है। इस प्रकार उत्तेजना को बढ़ाना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं नियमित एक्सरसाइज बॉडी स्ट्रैंथ को बढ़ावा देती है, जिससे कि आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में सुधार होता है।

2. हेल्दी डाइट लें

एक बैलेंस डाइट आपकी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। सब्जी, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन का संतुलित आहार सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तरबूज, सेब, अनार का रस, केला, अदरक, लहसुन, सीप और चुकंदर आदि जैसे सुपरफूड्स का नियमित सेवन से आप सेक्सुअल एक्टिविटीज को अधिक लंबे समय तक इंजॉय कर सकती हैं।

3. ब्रेक लें

सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज के बीच में ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है। फोरप्ले को समय दें, इसके साथ ही स्लो सेक्स करें, इससे प्लेजर और सेक्सुअल टाइमिंग दोनों बढ़ जाता है (how to increase sex time for women)।

4. मास्टरबेट

सेक्स के दौरान लंबे समय तक बने रहने के लिए, यानी कि सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने के लिए महिलाएं सेक्स के कुछ समय पहले मास्टरबेट कर सकती हैं। मास्टरबेट करने से आपको सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म आने में देरी होगी और आप लोंग लास्टिंग सेक्स एंजॉय कर सकती हैं। वहीं आप अपने पार्टनर से भी ऐसा करने के लिए पूछ सकती हैं ताकि आप दोनों एक बेहतर प्लेजर एंजॉय कर सके।

5. प्लेजर एंजॉय करें

यदि आप सेक्सुअल टाइमिंग और प्लेजर बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तो इसमें पार्टनर की मदद ले सकती हैं। अपने पार्टनर से बात करें, और उनकी भावनाओं और विचारों को सुनें। ऐसा करने से आप दोनों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम होती है और बेड पर एक बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद मिलती है (how to increase sex time for women)। एक दूसरे के प्लेजर ओर फेंटेसी के बारे में जानें, और बारी-बारी से उन्हें परफॉर्म करें। यह महिलाओं को बेड पर लंबे समय तक बने रहने में मदद करता है।

6. नींद पूरी होना है जरूरी

नींद की कमी से डिप्रेशन, मोटापा, चिंता और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी अनगिनत स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित स्टडी की माने तो नींद कि कमी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। इसलिए, यदि आप प्रति रात सात घंटे से कम सोते हैं, तो अपने शेड्यूल को बदलने का समय आ गया है। सुनिश्चित करें कि आपको प्रतिदिन कम से कम सात घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त हो।

7. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज

पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को कीगल एक्सरसाइज के रूप में भी जाना जाता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज उन मांसपेशियों को प्रशिक्षित करती है, जो किसी की प्यूनिक हड्डी से लेकर आपकी टेलबोन तक फैली होती हैं। पेशाब को नियंत्रित करने में शामिल होने के अलावा, ये मांसपेशियां सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी मदद करती हैं। पब मेड सेंट्रल द्वारा की गई एक अध्ययन के अनुसार, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज महिला एवं पुरुष दोनों में सेक्सुअल डिजायर को बढ़ावा देते हैं। साथ ही दोनों के यौन परफॉर्मेंस में भी सुधार करते हैं।

