वेट लॉस करना है, तो ट्राई करें ये 5 तरह के डिटॉक्स वॉटर, हफ्ते भर में कम होने लगेगा वजन

आप आसानी से अपने घर पर मौजूद कुछ सामग्रियों की मदद से डिटॉक्स वॉटर तैयार कर सकती हैं, जो वेट लॉस में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं, ऐसे ही 5 खास डिटॉक्स वॉटर की रेसिपी (How to make detox water to lose weight)।

Published by अंजलि कुमारी Published On: 22 Nov 2024, 06:46 pm IST

लेखक के बारे में अंजलि कुमारी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि फूड, ब्यूटी, हेल्थ और वेलनेस पर लगातार लिख रहीं हैं।