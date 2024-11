इन 5 कोकोनट मिल्क हेयर मास्क के साथ करें अपने बालों को विंटर रेडी, हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों से होगा बचाव

कोकोनट मिल्क की प्रॉपर्टीज आपके बालों को अंदरूनी पोषण एवं मॉइस्चर प्रदान करती हैं, विशेष रूप से ठंड के मौसम में ये हेयर ड्राइनेस को कम करने में प्रभावी रूप से कार्य करती है।

अंदर क्या है क्या है नारियल का दूध

बालों की सेहत के लिए नारियल के दूध के फायदे

कोकोनट मिल्क तैयार करने का तरीका

नारियल के दूध का इस्तेमाल करने के तरीके

ठंड के मौसम में हेयर ड्राइनेस की समस्या सबसे कॉमन है, जिससे ज्यादातर महिलाएं परेशान रहती हैं। बाल एवं स्कैल्प से नमी छीन जाने की वजह से बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है, साथ ही बालों की चमक भी छीन जाती है। वहीं बहुत से लोगों को डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या परेशान करना शुरू कर देती है। ऐसे में महिलाओं के लिए अपने बालों को खुला रखना और हेयर स्टाइल करना मुश्किल हो जाता है।

यदि आप अपने बालों की सेहत को लेकर परेशान रहती हैं, तो कोकोनट मिल्क परेशानी दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। कोकोनट मिल्क की प्रॉपर्टीज आपके बालों को अंदरूनी पोषण एवं मॉइस्चर प्रदान करती हैं, विशेष रूप से ठंड के मौसम में ये हेयर ड्राइनेस को कम करने में प्रभावी रूप से कार्य करती है। तो चलिए हेल्थ शॉट्स के साथ जानते हैं, बालों के लिए नारियल के दूध के फायदे (benefits of coconut milk for hair), साथ ही जानेंगे इन्हे बालों पर इस्तेमाल करने का तरीका (how to use coconut milk for hair)।

पहले समझें क्या है नारियल का दूध यानि की कोकोनट ऑयल?

नारियल का पानी, दूध और तेल सभी को नारियल से प्राप्त किया जाता है, लेकिन वे प्रकृति में अलग-अलग होते हैं। नारियल का तेल इसके गूदे से प्राप्त किया जाता है, वही नारियल का दूध पके हुए नारियल के सफेद गूदे को पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है।

यह नारियल के पानी से अलग है, नारियल पानी प्राकृतिक रूप से नारियल के अंदर मौजूद होता है। बहुत पहले से, नारियल के दूध का उपयोग बालों के विकास और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

अब जानते हैं बालों की सेहत के लिए नारियल के दूध के क्या फायदे है (benefits of coconut milk for hair)

1. गहराई से मॉइस्चराइज़ करता है

नारियल के दूध में प्राकृतिक रूप से फैटी एसिड, लॉरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, जो बाल और स्कैल्प दोनों को गहराई से पोषण प्रदान करते हैं। यह एक शक्तिशाली मॉइस्चराइज़र है जो ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करने में मदद करता है और एक उत्कृष्ट कंडीशनर की तरह काम करता है।

2. आवश्यक पोषण प्रदान करता है

नारियल का दूध विटामिन सी, ई, बी-1, बी-3, बी-5 और बी-6 का एक बेहतरीन स्रोत है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व बालों को मज़बूत बनाते हैं, उनमें चमक जोड़ते हैं और स्कैल्प में पोषण की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिससे की हेयर फॉलिकल्स स्वस्थ रहते हैं और हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। साथ ही, नारियल के दूध में मौजूद उच्च प्रोटीन सामग्री केराटिन का समर्थन करती है।

3. हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करे

नारियल के दूध में मौजूद प्राइमरी कम्पाउंट लॉरिक एसिड, बालों में आसानी से प्रवेश कर जाती है और हेयर क्यूटिकल को मजबूत बनाने में आपकी मदद करती है। वहीं यह, अन्य आवश्यक विटामिन और मिनरल के साथ मिलकर हेयर ग्रोथ को भी बढ़ावा देती है।

4. बाल और स्कैल्प को सुरक्षा प्रदान करता है

नारियल के दूध में विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो पर्यावरण तनाव और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है। यह सुरक्षा कवच न केवल बालों की सुरक्षा करता है बल्कि बाहरी क्षति से संबंधित हेयर फॉल रेट को भी कम कर देता है।

5. डैंड्रफ कम करता है

नारियल के दूध की मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी, लॉरिक एसिड में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। यह डैंड्रफ का कारण बनने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और एक स्वस्थ एवं रूसी मुक्त स्कैल्प सुनिश्चित करने में हमारी मदद करते हैं। नारियल की खास गुणवत्ता के लिए इसे कुछ डैंड्रफ शैंपू और कंडीशनर में एक कॉम्पोनेन्ट के रूप में शामिल किया जाता है।

जानें कोकोनट मिल्क तैयार करने का तरीका (how to make coconut milk for hair)

इसके लिए आपको चाहिए

ताजा पका हुआ नारियल

2 कप पानी

इन स्टेप्स के साथ तैयार करें नारियल का दूध

स्टेप 1: सबसे पहले ताजे नारियल को बारीक कद्दूकस कर लें। यह स्टेप आपको ज्यादा दिध निकालने में मदद करेगा।

स्टेप 2: एक बर्तन में दो कप पानी डालें और पानी में उबाल आने दें।

स्टेप 3: पानी उबलने के बाद, इसमें कसा हुआ नारियल डालें। मिश्रण को लगभग 5 मिनट तक उबलने दें, उसके बाद कुछ देर पानी में सोक करें। यह प्रक्रिया कसे हुए नारियल से दूध निकालने में मदद करेंगी।

स्टेप 4: अब सोक किए गए नारियल को एक ब्लेंडिंग जार में डालें, और इन्हे अच्छी तरह ब्लेंड करें।

स्टेप 5: आखिर में एक मलमल का कपड़ा (या चीज़ क्लॉथ) लें और मिश्रण को दूसरे कटोरे में छान लें। इस से नारियल का दूध और कसा हुआ गूदा इससे अलग हो जाएगा।

स्टेप 6: जितना संभव हो सके इससे नारियल का दूध निचोड़ने की कोशिश करें। इसके लिए मलमल के कपड़े को मजबूती से दबाना है।

स्टेप 7: निकाले गए नारियल के दूध को कांच के कंटेनर में डाल दें। सर्वोत्तम परिणामों और गाढ़ेपन के लिए, आप दूध को रात भर फ़्रीज़ कर सकती हैं।

अब जानें बालों की देखभाल के लिए किस तरह करना है नारियल के दूध का इस्तेमाल (5 coconut milk hair masks)

1. कंडीशनर के रूप में करें इसका इस्तेमाल

शैम्पू करने के बाद, अपने बालों से अतिरिक्त पानी को निचोड़ लें। नारियल के दूध में नींबू ऐड करें, और इसे अपने स्कैल्प से लेकर बालों के सिरे तक लगाएं। अब पोषण प्राप्त करने के लिए अपने स्कैल्प को मालिश दें। नारियल के दूध को अपने बालों पर 3 से 5 मिनट तक लगा रहने दें। जिन लोगों के बाल विशेष रूप से ड्राई या डैमेज हैं, उन्हें बेहतर कंडीशनिंग के लिए इसे 10 मिनट तक लगा रहने दे। उसके बाद बालों को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें।

2. बालों पर सीधा अप्लाई करें नारियल का दूध

1/4 कप नारियल के दूध को थोड़ा गर्म करें, ताकि यह अच्छी तरह से बालों में अवशोषित जाए। इसे अपने स्कैल्प पर अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट तक स्कैल्प को मालिश करें, सुनिश्चित करें कि आप सभी क्षेत्रों को कवर कर रही हों। इसके साथ ही अपने बालों के अंत को न भूलें, क्योंकि यह दूध कंडीशनर का भी काम करता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। इन्हे अप्लाई करने के बाद शॉवर कैप पेहेन लें। फिर लगभग एक घंटे तक लगा रहने दें और नियमित शैम्पू से बाल धो लें। आपको बालों के टेक्सचर और शाइन में फ़ौरन अंतर नज़र आना शुरू हो जायेगा।

3. नारिया का दूध और एलोवेरा जेल हेयर मास्क

एक मिक्सिंग बाउल में नारियल के दूध और एलोवेरा जेल को एक साथ मिला लें, जब तक कि एक चिकना पेस्ट न बन जाए। इस मिश्रण को अपने बालों की जड़ों से लेकर एंडिंग तक अप्लाई करें, फिर हल्के हाथ से स्कैल्प को मालिश करें। इसे 30 मिनट तक लगाए रखें, और फिर नियमित शैम्पू और पानी से बाल को साफ़ कर लें। बेहतरीन परिणाम के लिए इस मास्क को हफ़्ते में दो बार अप्लाई करें।

4. नारिया का दूध और हिबिस्कस हेयर मास्क

एक बाउल में 1/2 कप नारियल का दूध और 1/4 कप हिबिस्कस के फूलों को एक साथ मिला लें। तब तक मिलाएं जब तक कि हिबिस्कस के फूल बारीक़ न हो जाए। वैकल्पिक रूप से, आप इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिला सकती हैं। स्कैल्प पर अप्लाई करें, फिर बालों के सिरे तक जाएं। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ मिनट तक स्कैल्प की मालिश करें। बालों की सुरक्षा के लिए इसे शॉवर कैप से ढक लें। 30 मिनट के बाद, सामान्य पानी और हल्के शैम्पू से बाल धो लें।

5. नारिया का दूध और शहद हेयर मास्क

एक कटोरी में नारियल के दूध और शहद को एक साथ मिला लें। मिश्रण को अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह अप्लाई करें, सुनिश्चित करें कि यह जड़ों से लेकर सिरे तक अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। अपने बालों को टपकने से बचाने के लिए शॉवर कैप से ढक लें और मिश्रण को 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दें, ताकि पोषक तत्व गहराई से बालों में अवशोषित हो सकें। फिर अपने बालों को हल्के शैम्पू से धो लें। उचित परिणाम के लिए इसे हफ्ते में एक बार लगाने की सलाह दी जाती है।

