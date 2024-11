रुके हुए पीरियड जल्दी लाने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय, पर डॉक्टर से जरूर करें बात

यात्रा पर जाना हो, किसी पार्टी में शामिल होना हो या फिर कोई और आयोजन हो, पीरियड किसी का भी मूड खराब कर सकते हैं। आप इन्हें आने से तो नहीं रोक सकती पर दादी-नानी कुछ ऐसे उपाय बताती रहीं हैं, जिनसे पीरियड को जल्दी बुलाया जा सकता है।

Updated On: 14 Nov 2024, 10:00 pm IST

कभी पीरियड रुक गए हैं, कभी अनसेफ सेक्स के बाद प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो कभी किसी शादी-फंक्शन में शामिल होने के लिए महिलाएं पीरियड जल्दी लाने के उपाय ढूंढती रहती हैं। स्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं, मगर आज भी बहुत सारी महिलाएं एक-दूसरे से सवाल करती हैं कि यार पीरियड जल्दी कैसे लाएं। अफसोस कि अब भी पीरियड के बारे में खुलकर बात करने की बजाए लड़किया इधर-उधर से अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही होती हैं। यहां हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो पीरियड जल्दी लाने में आपकी मदद कर सकते हैं।

सबसे बड़ा सवाल है पीरियड जल्दी कैसे लाएं

महिलाएं अधिकतर जब किसी यात्रा या फैमिली फंक्शन में शामिल होने वाली होती हैं, तो वे चाहती हैं कि काश मैं पहले ही पीरियड (how to bring periods early) यानी मासिक धर्म से निवृत्त हो जाती। कुछ महिलाएं अब भी माहवारी के दौरान धार्मिक उत्सवों में भाग लेने से बचती हैं। ऐसी स्थिति में भी वे अपनी पीरियड डेट पर कंट्रोल चाहती हैं। मान्यताओं, सामाजिक अवधारणाओं के अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पीरियड को लेकर टेंशन होना स्वभाविक है।

इस दौरान कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा दर्द, हैवी फ्लाे और ब्लोटिंग का अनुभव करती हैं। मूड स्विंग्स भी पीरियड से जुड़ी एक स्वभाविक समस्या है। ऐसे में हर लड़की या महिला सोचती है कि काश मैं पहले ही इस पीरियड्स (how to get periods early) से छुटकारा पा लूं।

तो आपके लिए हमारे पास गुडन्यूज़ है…..जी हां! ऐसा सम्भव है। कई ऐसे प्राकृतिक उपाय हैं, जिनसे आप अपने पीरियड्स को पहले बुला सकती है, और ये सुरक्षित भी हैं। तो आइए जानते हैं पीरियड जल्दी लाने के लिए क्या करें (Period Jaldi lane ke gharelu upay)

तो चलिये फटाफट जान लेते हैं पीरियड्स ने के कुछ घरेलू उपाय (Period Jaldi lane ke gharelu upay)

1 अजवायन है बेहद कारगर (Ajwain on an empty stomach)

अजवायन और गुड़ का मिश्रण मासिक धर्म में ऐंठन से राहत दिलाने के अलावा मासिक धर्म को प्रेरित करने में मदद करता है। बस 1 चम्मच अजवायन को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गुड़ के साथ उबालकर सुबह खाली पेट सेवन करें।

2 खाली पेट लें अदरक (Ginger on an empty stomach)

अदरक की चाय सबसे शक्तिशाली इमेनगॉग में से एक है जिसकी वजह से पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अदरक गर्भाशय के आसपास की गर्मी को बढ़ाता है, जिससे संकुचन को बढ़ावा मिलता है। आप अदरक का सेवन चाय के रूप में या ताजा अदरक के रस में कुछ शहद मिलाकर कर सकती हैं। तो हर रोज़ सुबह खाली पेट अदरक का सेवन करें।

3 पपीता भी है फायदेमंद (Papaya for periods)

कच्चा पपीता गर्भाशय में संकुचन को उत्तेजित करता है और पीरियड्स को प्रेरित करने में मदद कर सकता है। पपीते में मौजूद कैरोटीन एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्तेजित करता है जिससे पीरियड्स जल्दी आते हैं। पपीते को कच्चा दिन में दो बार सेवन किया जा सकता है।

4 सौंफ के फायदे (Fennel seeds)

सौंफ का नियमित खाली पेट सेवन करने से पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और जल्दी भी आते हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दें। पानी को छानकर सुबह पी लें।

5 मेथी दाने का इस तरह करें इस्तेमाल (Fenugreek seeds)

मेथीदाना, या मेथी के बीज पीरियड्स में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है। बस मेथी के दानों को पानी में उबालकर पिएं और चमत्कार देखें। आपको इससे ज़रूर फायदा होगा।

नोट : हालांकि इनमें से कोई भी उपाय 100 फीसदी गारंटी नहीं देता। पर ये आपकी मासिक धर्म प्रक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से मशविरा जरूर करें।

