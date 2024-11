खतरनाक हो सकते हैं गोभी के कीड़े, पकाने से पहले जान लीजिए फूल गोभी और बंद गोभी साफ करने का तरीका

बहुत से लोग कीड़ों के डर से इन सुपरफूड्स की गुणवत्ता का लाभ नहीं ले पाते। हालांकि, कीड़ों के डर से इन्हें खाना छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है, आप इन सुपरफूड्स को अच्छी तरह से धोकर अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं (how to clean cauliflower and cabbage)।

सर्दियों में पत्ता गोभी और गोभी को बेहद पसंद किया जाता है। लोग इससे तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। इन सुपरफूड्स में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, और यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। पर अक्सर इन सुपरफूड्स के अंदर कीड़े लग जाते हैं, या अन्य बैक्टीरिया एवं कीटाणु मौजूद होते हैं। कई कीड़े इतने छोटे होते हैं, जो आसानी नजर नहीं आते।

बहुत से लोग कीड़ों के डर से इन सुपरफूड्स की गुणवत्ता का लाभ नहीं ले पाते। हालांकि, कीड़ों के डर से इन्हें खाना छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है, आप इन सुपरफूड्स को अच्छी तरह से धोकर अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं (how to clean cauliflower and cabbage)। यदि आपको इन्हें क्लीन करने का तरीका मालूम है, तो आप बेफिक्र होकर गोभी और पत्ता गोभी के स्वाद एवं पोषण का लुफ्त उठा सकती हैं (Right way of washing patta gobhi and Cauliflower)।

पहले समझें गोभी को बिना क्लीन किए डाइट में शामिल करने के दुष्प्रभाव (side effects of not cleaning cauliflower and cabbage)

यदि आप गोभी को अच्छी तरह से क्लीन किये बैगैर अपनी डाइट में शामिल कर लेती हैं, तो इस स्थिति में पेट में ऐंठन, दस्त, उल्टी, बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में तेज दर्द, आदि जैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं। इन्हे अक्सर खुले में उपजाया जाता है, साथ ही ये जमीन पर सटे होते हैं। जहां ये आसानी से कीड़े, पक्षी और अन्य चीजों के संपर्क में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि बिना धुले उपज में हानिकारक बैक्टीरिया, कवक, वायरस और कीटनाशक हो सकते हैं। यदि आप इन्हे ऐसेही खा लेती हैं, तो ये सभी हानिकारक कीटाणु आपके पेट एवं सेहत दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।

जानें फूलगोभी को डाइट में शामिल करने से पहले किस तरह धोना है (how to clean cauliflower)

स्टेप 1: छोटे टुकड़ों में काट लें:

फूलगोभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। फूलगोभी के फूलों को अलग करने से इसे साफ करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा करने के लिए, एक तेज चाकू और एक कटिंग बोर्ड का उपयोग करके फूलगोभी को चौथाई भाग में काटें, फिर बीच के तने को काट लें और चाकू या अपने हाथों का उपयोग करके शेष फूलगोभी को फूलों में तोड़ लें।

स्टेप 2: फूलगोभी के फूलों को धो लें:

फूलगोभी के टुकड़ों को एक कंटेनर में डालें और उन्हें कीड़े और गंदगी के बड़े टुकड़ों को हटाने के लिए बहते पानी के नीचे रखें।

स्टेप 3: ब्लैंचिंग स्टेशन तैयार करें:

फूलगोभी को नमक के पानी में थोड़ा उबालना (जिसे ब्लैंचिंग भी कहते हैं) बैक्टीरिया और पेस्टीसाइड को मारने में मदद करता है और फूलगोभी को स्वादिष्ट बनाता है। एक बड़े बर्तन में पानी और लगभग एक बड़ा चम्मच नमक डालें और इसे उबाल लें। जब पानी उबलने लगे, तो बर्फ के पानी से भरा एक अलग कटोरा तैयार करें।

स्टेप 4: उबाल आने दें:

गोभी के फूलों को उबलते पानी में डालें, इन्हें लगभग 2 मिनट तक उबालें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सभी बैक्टीरिया और पेस्टीसाइड मर चुके हैं और वे बाहर आ गए है।

स्टेप 5: फूलगोभी को बर्फ के पानी में डालें:

एक स्लॉटेड चम्मच का उपयोग करके, फूलगोभी को गर्म पानी से निकालें और तुरंत उन्हें तैयार बर्फ के पानी में डुबो दें। ठंडा पानी पकने की प्रक्रिया को रोक देगा और सुनिश्चित करेगा कि आपकी फूलगोभी कुरकुरी रहे।

स्टेप 6: पानी निकालें

अपनी फूलगोभी को टिश्यू या टॉवेल पर रखकर पानी निकलने का इंतजार करें। अब आप इसे आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल या स्टोर कर सकती हैं। आप फूलगोभी को तुरंत पका सकती हैं, या बाद में इस्तेमाल करने के लिए इसे ढीले प्लास्टिक बैग में फ्रिज में रख सकती हैं।

नोट: ब्लांच की गई फूलगोभी को फ्लैश-फ़्रीज़ करने के लिए, फूलों को बेकिंग शीट पर रखें और जमने तक फ़्रीज़ करें। फिर, जमे हुए फूलों को प्लास्टिक बैग या एयरटाइट कंटेनर में डालें और बाद में इस्तेमाल के लिए फ़्रीज़ करें।

जानें खाने के पहले पत्ता गोभी को कैसे करना है क्लीन (how to clean cabbage)

स्टेप 1: पानी से साफ करें

अपनी गोभी लें, इसे बहते पानी के नीचे रखें।अपने हाथों या सब्जी साफ़ करने वाले स्क्रबर का उपयोग करके, गोभी को धीरे से साफ़ करना शुरू करें। साथ ही, अंदर की सफाई करना न भूलें। कभी-कभी गंदगी अंदर छिपी हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें। सफाई खत्म होने पर, साफ कागज़ के तौलिये पर रखकर पानी निकालने दें।

स्टेप 2: सिरके के पानी में डुबोएं

आप चाहें तो गोभी को सिरके के पानी में डुबो सकती हैं। इस्तेमाल करने की एक पुरानी तरकीब यह है, कि गोभी को दो से चार मिनट के लिए सिरके के पानी में भिगोकर छोड़ दें और फिर गोभी को पानी से धो लें। सिरका कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है और गोभी पर उगने वाले फफूंद को हटाने में भी मदद करता है।

स्टेप 3: लेयर्स को निकाल कर क्लीन करें

आप पत्ता गोभी के लेयर्स को निकाल कर इसे अंदर से क्लीन करना न भूलें। बहुत से लोग इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से कीटाणु और कीड़े अंदर फंसे हो सकते हैं। हर एक लेयर्स को पानी से साफ करें, और देखें कि इनमें किसी प्रकार के कीड़े या अन्य गंदगी न हो।

यह भी पढ़ें : बदलते मौसम में बीमार होने से बचाती हैं ये 5 गट डिटॉक्सिंग सब्जियां, जानिए क्यों है इसकी जरूरत