ब्रा की बजाए ब्रा पेस्टीज यूज करना चाहती हैं, तो जानिए इसके सुरक्षित इस्तेमाल का तरीका

ब्रा पेस्टीज स्टिकी होते हैं, जिन्हें निप्पल स्किन के साथ चिपकाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार ये इरीटेशन और इचिंग का कारण बन जाते हैं। वहीं इन्हें निकालने और पहनते वक्त भी परेशानी होती है।

Published On: 11 Jan 2025, 08:00 pm IST

Written by:

अंदर क्या है ब्रा कवर यानी कि ब्रा पेस्टीज को लगाने के स्टेप्स

ब्रा पेस्टीज पहन कर कंफर्टेबल रहने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें

निप्पल कवर को सुरक्षित तरीके से कैसे हटाना है

री यूसेबल ब्रा प्रेस्टीज का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इनके रखरखाव का ध्यान रखें

फ्रंट ओपन और डीप नेक वेस्टर्न आउटफिट में महिलाओं को अक्सर एक समस्या आती है। ब्रा पहनने पर ड्रेस की लुक खराब हो जाती है, और ब्रा नहीं पहना जाए तो निप्पल आपकी लुक खराब कर देती हैं। इस स्थिति में महिलाएं बेहद परेशान हो जाती थी। परंतु कुछ समय पहले से मार्केट में ब्रा पेस्टीज (bra pasties) यानी कि निप्पल कवर (nipple cover) लॉन्च हो चुके हैं। जिन्हें लगाकर महिलाएं बिल्कुल केयर फ्री होकर अपना पसंदीदा ओपन नेक ड्रेस पहन सकती हैं।

परंतु ये कवर स्टिकी होते हैं, जिन्हें निप्पल स्किन के साथ चिपकाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार ये इरीटेशन और इचिंग का कारण बन जाते हैं। वहीं इन्हें निकालने और पहनते वक्त भी परेशानी होती है। हालांकि, अधिक परेशानी की बात नहीं है, महिलाएं कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हुए इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं, ब्रा पेस्टीज को लगाने और निकालने का सही तरीका (how to use bra pasties)।

यहां जानें ब्रा कवर यानी कि ब्रा पेस्टीज को लगाने के स्टेप्स (how to use bra pasties)

स्टेप 1: अपनी त्वचा को तैयार करें

कवर लगाने से पहले, अपनी त्वचा को ठीक से तैयार करना महत्वपूर्ण है, अपने निप्पल के आस-पास के क्षेत्र को हल्के साबुन और गर्म पानी से साफ करें। अपनी त्वचा को साफ तौलिये से अच्छी तरह ड्राई करें। उस क्षेत्र पर कोई लोशन, तेल या पाउडर लगाने से बचें, क्योंकि ये कवर को चिपकने में बाधा डाल सकते हैं।

स्टेप 2: सही आकार और प्रकार का पेस्टीज चुनें

आराम और प्रभावशीलता के लिए उपयुक्त कवर चुनना बेहद आवश्यक है। सही आकार निर्धारित करने के लिए अपने एरोला को मापें। अपनी पसंद के आधार पर डिस्पोजेबल या री यूसेबल विकल्पों में से कोई एक चुनें।

इसे चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि यह किस चीज से बना है। अपने त्वचा के अनुसार ब्रा पेस्टीज (सिलिकॉन, कपड़ा या चिपकने वाला) का चयन करें।

स्टेप 3: कवर तैयार करें

यदि आप री यूसेबल सिलिकॉन कवर का उपयोग कर रही हैं तो उपयोग से पहले उन्हें हल्के साबुन और पानी से साफ करें। सुनिश्चित करें कि वे लगाने से पहले पूरी तरह से सूखे हों।डिस्पोजेबल विकल्पों के लिए, उन्हें पैकेजिंग से सावधानीपूर्वक निकालें। देखें कि चिपकने वाला बैकिंग बरकरार है। फिर इसे अप्लाई कर सकती हैं।

स्टेप 4: कवर अप्लाई करें

कवर लगते वक्त इन्हें सही जगह पर अप्लाई करने के लिए मिरर के सामने खड़ी हो जाएं। धीरे से सुरक्षात्मक बैकिंग को छीलें। कवर को अपने निप्पल के ऊपर रखें, सुनिश्चित करें कि यह पूरे एरोला को कवर कर रहा हो। हवा के बुलबुले को खत्म करने के लिए केंद्र से बाहर की ओर मजबूती से दबाएं।

स्टेप 5: ध्यान से जांच लें

लगाने के बाद लगभग 30 सेकंड तक रुकें, किनारों पर धीरे से खींचकर देखें कि वे सुरक्षित रूप से चिपके हुए हैं या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही तरीके से लगे हुए हैं और आपके कपड़ों के नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मिरर में अपनी ब्रा पेस्टीज की जांच करें।

इन्हें पहन कर कंफर्टेबल रहने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें

अपनी त्वचा को सांस लेने दें, ताकि परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें लंबे समय तक (6-8 घंटे से अधिक) पहनने से बचें।

अगर आपको कोई खुजली या असुविधा महसूस होती है, तो उन्हें तुरंत हटा दें।

इसका इस्तेमाल रोजाना न करें, सामान्य ब्रा का उपयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर ही इसे लगाएं।

निप्पल कवर को सुरक्षित तरीके से कैसे हटाना है

महिलाओं के निप्पल कवर को सही तरीके से हटाना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि उन्हें लगते वक्त त्वचा की जलन और खुजली को रोकने के लिए ध्यान दिया जाता है।

निप्पल के क्षेत्र में बैक्टीरिया के प्रवेश से बचने के लिए अपने हाथ धोकर इसे निकालने की शुरुआत करें।

आवरण को बाहरी किनारे से बीच की ओर धीरे से छीलें।

यदि आपको परेशानी हो रही है, तो उसे जबरदस्ती न निकालें।

चिपकने वाले पदार्थ को ढीला करने के लिए उस क्षेत्र पर कुछ मिनट के लिए गर्म, नम वॉशक्लॉथ अप्लाई करें।

चिपकने वाले पदार्थ को हटाने में मदद के लिए किनारों के आसपास तेल आधारित मेकअप रिमूवर या बेबी ऑयल का उपयोग करें।

एक बार जब ब्रा पेस्टीज हट जाए, किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए उस क्षेत्र को हल्के साबुन और पानी से साफ करें।

यदि आवश्यक हो तो त्वचा को आराम देने के लिए एक सौम्य मॉइश्चराइजर अप्लाई करें।

यदि आप री यूसेबल ब्रा प्रेस्टीज का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इनके रखरखाव का ध्यान रखें

यदि आप री यूसेबल विकल्पों का उपयोग कर रही हैं, तो स्वच्छता के लिए उचित देखभाल आवश्यक है:

प्रत्येक उपयोग के बाद, उन्हें हल्के साबुन और गुनगुने पानी से साफ करें।

उन्हें एक साफ तौलिये से धीरे से थपथपाकर ड्राई करें या उन्हें पूरी तरह से हवा में सूखने दें।

धूल जमने से रोकने के लिए उन्हें केस या साफ़, सूखे कंटेनर में रखें।

गर्म पानी, कठोर डिटर्जेंट या घर्षणकारी पदार्थों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये कवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

यह भी पढ़ें : Sports bra: एक्सरसाइज के लिए चुन रही है ब्रा, तो ये खरीदने से पहले ये 4 चीजें करें चेक