चावल का पानी है इस साल की बेस्ट होम रेमेडी, जानिए बालों के लिए कैसे करना है इसका इस्तेमाल

चावल के पानी में विटामिन की उच्च मात्रा पाई जाती है, जो बालों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद अमीनो एसिड बालों की ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं।चावल के पानी को बालों पर लगाने से विटामिन सी, बी और ई की प्राप्ति होती हैं।

बालों की मज़बूत बढ़ाने के लिए केमिकल युक्त प्रोडक्टस को सर्च करने की जगह इस साल की बेस्ट कोरियन रेमिडी चावल के पानी का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। पोषण से भरपूर इस रेमिडी को चेहरे के अलावा बालों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इससे न केवल हेयरग्रोथ में मदद मिलती है बल्कि हेयर फ्रिज़ीनेस और हेयर थिनिंग को दूर करके हेयर डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है। जानते है। जानते हैं चावल का पानी क्यों है बालों के लिए फायदेमंद (how to use rice water for hair)।

चावल का पानी क्यों है इतना खास (Importance of rice water)

अमीनो एसिड की मात्रा चावल के पानी में होती हैं, जिससे हेयरग्रोथ में मदद मिलती है। इसके अलावा चावल के पानी में इनोसिटोल कंपाउंड होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। इससे क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त चावल में मौजूद प्रोटीन बालों के आसपास सुरक्षात्मक परत बनाता है जो उसे टूटने से बचाता है। इसमें मौजूद तत्वों से बालों की शाइन मेंटेन रहती हे।

चावल के पानी के बारे में क्या कहती है रिसर्च

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार चावल के पानी में विटामिन सी, बी और ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती हैं। इससे बालों के विकास में मदद मिलती हैं। इनकी मदद से बालों के शाफ्ट को मजबूत करके हेयरग्रोथ में मदद मिलती है। चावल के पानी का इस्तेमाल करने से कोलेजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो बालों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। चावल के पानी का उपयोग करके बालों के झड़ने से रोका जा सकता है और फॉलिकल्स को मज़बूती है।

क्या इंडियन बालों पर काम करेगी ये कोरियन होम रेमेडी?

इस बारे में ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा बताती हैं कि चावल का पानी भारतीय बालों के लिए पोषण का बेहतरीन स्त्रोत है। इससे बालों की चमक बढ़ती हे और उन्हें मजबूती मिलती है। इसमें मौजूद स्टार्च से बालों को विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट की प्राप्ति होती है। इससे रूखे और क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत में मदद मिलती हैं। इससे बाल स्मूद और शाइनी बनते हे। साथ ही बालों की म़बूती बढ़ने लगती है।

चावल का पानी क्यों हैं बालों के लिए फायदेमंद (Rice water benefits for skin)

1. हेयरफॉल को करे कम

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार चावल के पानी में विटामिन की उच्च मात्रा पाई जाती है, जो बालों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद अमीनो एसिड बालों की ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं।चावल के पानी को बालों पर लगाने से विटामिन सी, बी और ई की प्राप्ति होती हैं। इससे बालों के शाफ्ट को मजबूत बनाने में मदद मिलती हैं और बाल टिकाऊ व स्वस्थ दिखते हैं। इससे कोलेजन की मात्रा बढ़ती है, जो बालों को बढ़ने में मदद करते है।

2. बालों की शाइन को रखे मेंटेन

चावल के पानी में मौजूद स्टार्च की मात्रा सर्दियों के मौसम में बढ़नेवाले रूखेपन को कम करती है। इससे बेजान और दो मुंहे बालों की समस्या को कम करके स्कैल्प का पीएच मेंटेन रहता है। बालों को चमक देता है। इसमें मौजूद इनोसिटोल कंपाउड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इससे बालों की नमी बरकरार रहती है और नेचुरल ऑयल की मात्रा बनी रहती है।

3. बालों के टैक्सचर में लाए सुधार

रूखे और बेजान बालों को हेल्दी बनाने के लिए चावल का पानी कारगर साबित होता है। इससे बालों में मॉइश्चर लॉक हो जाता है, जिससे बालों की बनावट में सुधार आता है। दरअसल, इसमें मौजूद प्रोटीन और कार्ब्स से स्पिल्ट एंडस की समस्या हल होने लगती है।

पोल स्ट्रेस से उबरने का आपका अपना क्विक फॉर्मूला क्या है? थोड़ी देर हेड डाउन करती हूं

जो मन में आता है बोल देती हूं

ढेर सारा पानी पीती हूं

उलटी गिनती और डीप ब्रीदिंग

4. बालों को टूटने से बचाए

चावल का पानी बालों पर लगाने से स्ट्रैंड में चिकनाहट बढ़ने लगती है और उन्हें सुलझाना आसान हो जाता है। बालों में प्रोटीन की कमी उनकी कमज़ोरी और टूटने का कारण साबित होती हे। इससे बालों की ग्रोथ कम होती है। ऐसे में सप्ताह में दो बार चावल के पानी को बालों में लगाकर मज़बूती को बढ़ाने में मदद मिलती है।

चावल का पानी कैसे करें तैयार (How to prepare rice water)

सबसे पहले 1 कप चावल को 30 से 45 मिनट के लिए 4 कप पानी में भिगोकर रखें।

उसके बाद पानी को एक बर्तन में निकाल लें। इसे स्प्रे बॉटल में भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा चावल में 3 कप पानी डालकर कुछ देर उबलने के लिए रख दें। पानी को धीमी आंच पर ही रखें।

जब पानी में उबाल आने लगे, तो उसे चावलों से अलग कर लें। अब पानी को ठंडा होने के लिए रख दें।

पानी तैयार होने के बाद उसे स्प्रे बॉटल में डालकर रखें और बालों को धोने के बाद उसपर स्प्रे कर लें।

चावल के पानी को इस तरह से करें इस्तेमाल

1. हेयर स्प्रे की तरह करें प्रयोग

बालों की मज़बूती के लिए हेयरवॉश से 30 मिनट पहले राइज़ वॉटर से स्प्रे करें। इसके लिए राइज़ वॉटर में एलोवेरा जेल को मिलाएं और बालों की जड़ों में स्प्रे करें। इससे बालों की नमी बरकरार रहती है और हेयरलॉस से बचा जा सकता है।

2. हेयर ड्राइनेस कम करने के लिए मास्क करें तैयार

चावल के पानी में कार्ब्स की उच्च मात्रा पाई जाती है। वहीं एवोकाडो से विटामिन बी और ई की प्राप्ति होती है। ऐेसे में बालों की फ्रिजीनेस को कम करने के लिए आधा कप चावल के पानी में एवोकाडा को मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लें।

अब इसे बालों की लेंथ पर लगाकर छोड़ दें। 30 मिनट के बाद बालों को धोए। इससे बालों की शाइन मेंटेन रहती है।

बालों के लिए चावल का पानी इस्तेमाल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका (Tips to apply rice water on hair)