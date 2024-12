पलकों की डैंड्रफ आंखों के लिए भी हो सकती है खतरनाक, जानिए इससे कैसे बचना है

डैंड्रफ की समस्या तब हद से आगे बढ़ जाती है, जब ये बालों से आगे बढ़कर पलकों तक आ जाती है। पलकों में डैंड्रफ की समस्या इसलिए भी गंभीर हो सकती है क्योंकि इससे हमारी आंखें भी प्रभावित होती है। आखिर क्यों ठंडे मौसम में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है यह समस्या और क्या हो सकता है इसका समाधान, आइए जानते हैं।

सर्दियां आते ही स्किन ड्राई पड़ने लगती है। नहा कर निकलने के तुरंत बाद अगर स्किन पर तेल, क्रीम या मॉइश्चराइजर न लगाया जाए तो यह रूखापन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी ड्राइनेस की वजह से एक और समस्या होती है, वो है डैंड्रफ की समस्या। बालों में डैंड्रफ की समस्या से अक्सर लोग सर्दियों में जूझते रहते हैं। कुछ लोग सर्दियों के बाद भी इस समस्या से परेशान रहते हैं। लेकिन डैंड्रफ की समस्या तब हद से आगे बढ़ जाती है, जब ये बालों से आगे बढ़कर पलकों तक आ जाती है। पलकों में डैंड्रफ होना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे हमारी आंखें भी प्रभावित हो सकती हैं। कई बार पलकों की डैंड्रफ (eyelash dandruff) आंखों के इन्फेक्शन को भी जन्म दे सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसके होने के कारण, बचाव के उपाय और समाधान के बारे में आप सभी कुछ जानें।

पलकों पर डैंड्रफ के लक्षण (Symptoms of Eyelash Dandruff)

पलकों पर सफेद या पीले फ्लेक्स (White or Yellow Flakes) – डैंड्रफ की समस्या होने पर पलकों पर सफेद या पीले रंग की परतें दिखाई देती हैं, जो दरअसल रूसी यानी डैंड्रफ की ही परतें होती हैं।

खुजली (Itching) – पलकों पर डैंड्रफ होने से अक्सर खुजली की समस्या होती है। पलकों पर खुजली की वजह से ही पलकें लाल हो जाती हैं और कई बार घाव जैसा भी लगने लगता है।

सूजन (Swelling) – डैंड्रफ की वजह से पलकों पर कई बार सूजन भी हो सकता है। जिसकी वजह से आंखों का दर्द भी कॉमन है। इसी सूजन की वजह से पलकों पर कई बार जलन भी महसूस होती है।

सूखी त्वचा (Dry Skin) – ये सही बात है कि ड्राइनेस की वजह से ही डैंड्रफ जन्म लेती हैं, लेकिन कई बार डैंड्रफ के कारण ड्राइनेस जन्मती है। पलकों के साथ भी ऐसा ही है। ये ड्राइनेस आंखों को भी तकलीफ देती है।

आंखों में जलन (Burning Sensation) – कई बार डैंड्रफ से पलकों पर जलन हो सकती है, जिसका असर आपकी आंखों तक भी आता है। जलन की वजह से कई बार आंखों में दर्द भी हो सकता है।

सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है पलकों की डैंड्रफ (Causes of Eyelash dandruff in winter)

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला से हमने इस बारे में पूछा तो उनका जवाब था, “सर्दियों में मौसम ठंडा लेकिन सूखा होता है। जिसकी वजह से हवा में नमी कम हो जाती है। हवा में इसी नमी की कमी की वजह से, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है।

इसी का शिकार पलकों की स्किन भी होती है। इसी वजह से पलकों पर डैंड्रफ की परतें दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा, सर्दियों में हम अक्सर हीटर का इस्तेमाल करते हैं,जो घर की हवा को और भी नमीविहीन बना देता है। इस वजह से भी स्किन को भी नुकसान पहुंचता है। यह भी पलकों पर डैंड्रफ (eyelash dandruff) का एक कारण है।”

पलकों की डैंड्रफ से हो सकते हैं ये स्वास्थ्य जोखिम (Diseases caused by Eyelash dandruff)

पलकों की डैंड्रफ के खतरे कई बीमारियों तक ले जा सकते हैं। इसमें से पहली बीमारी है – सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस (Seborrheic Dermatitis)। इसमें स्किन ज्यादा ऑयली होने लगती है। यानी स्किन ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा करने लगती है।

एक और बीमारी है, जिसे डॉक्टरी भाषा में ब्लीफेराइटिस (Blepharitis) कहते हैं। इस बीमारी में पलकों के आसपास सूजन और कई बार इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला के अनुसार, कई बार डैंड्रफ की वजह से डेमोडेक्स (Demodex) नाम के माइक्रो ऑर्गनिज़्म डैंड्रफ की वजह से पलकों में पनपने लगते हैं जो पलकों की स्किन को और कमजोर कर देते हैं।

क्या हैं पलकों की डैंड्रफ से बचाव के उपाय (Tips to prevent Eyelash Dandruff)

नियमित सफाई (Regular Cleaning)

डॉक्टर रत्नाकर के अनुसार, डैंड्रफ (eyelash dandruff) का सफाई से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर सफाई होगी तो डैंड्रफ के होने की संभावना कम से कम होगी। पलकों के साथ भी है। ये सफाई रोज करनी है और हल्के हाथ से करनी है। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि गुनगुने पानी में थोड़ा शैंपू मिला लें और फिर उसे कॉटन से साफ करें। इससे गंदगी तो दूर ही होगी, डैंड्रफ के भी दूर होने के ज्यादा चांस हैं।

मॉइस्चराइजिंग (Moisturizing)

बालों के साथ अक्सर ये होता है कि बालों में लोग शैंपू तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें नमी देना यानी मॉइश्चराइज करना भूल जाते हैं। पलकों के साथ भी ऐसा ही है। उन्हें मॉइश्चराइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए नारियल का तेल या गुलाब जल बेस्ट ऑप्शनस हैं जो पलकों की स्किन को नमी देते हैं और ड्राइनेस कम करते हैं।

गर्म पानी से सिकाई (Warm Compress)

अगर डैंड्रफ (eyelash dandruff) की वजह से सूजन और दर्द की समस्या से जूझ रहे हों तो गरम पानी की सिंकाई एक अच्छा विकल्प है। आँखों के आसपास की स्किन की गरम पानी से सिंकाई सूजन कम करने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ ही गरम पानी आपके पलकों से डैंड्रफ निकालने में भी मदद करेगा।

शैम्पू का इस्तेमाल (Use of Shampoo)

अगर इन सब उपायों के बाद भी डैंड्रफ आपके पलकों को छोड़ने को तैयार नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से कोई एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें। ताकि पलकों से डैंड्रफ को बाय बाय कह सकें।

डॉक्टर के पास कब जाएं (When to See a Doctor in eyelash dandruff)

यदि डैंड्रफ जा नहीं रहा हो (If Dandruff Doesn’t Improve) – अगर आप घर पर उपायों को आज़माने के बावजूद पलकों पर डैंड्रफ (eyelash dandruff ) की समस्या में कोई सुधार नहीं देख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।

2. अगर खुजली और जलन बढ़ जाए (If Itching and Burning Increase)– अगर पलकों पर खुजली, जलन या सूजन बढ़ रहा हो और ये आपके लिए समस्या बनता जा रहा हो तो ये संकेत हैं कि आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए।

3. यदि आंखों में इन्फेक्शन के लक्षण हों (If There Are Signs of Infection) – अगर आंखों के आस-पास इन्फेक्शन जैसा कुछ दिखे। जैसे आंखों और पलकों का लाल हो जाना, आंखों से बार बार कीचड़ निकलना या आँखों से पानी आना, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।

4. अगर दर्द महसूस हो (If You Experience Pain) – अगर आपको अपनी पलकों पर डैंड्रफ के साथ दर्द महसूस हो रहा हो और ये समस्या लगातार बरकरार रहे तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए क्योंकि ये किसी बड़ी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।

