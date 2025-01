कहीं डैंड्रफ तो नहीं सर्दियों में बढ़ते एक्ने–पिंपल्स का कारण? जानिए इसकी वजह और बचाव का तरीका

डैंड्रफ स्कैल्प में संक्रमण और खुजली का कारण बनने के साथ ही त्वचा पर मुंहासे पैदा कर सकता है। यह चेहरे की त्वचा पर खासकर फॉरहेड स्किन पर मुंहासों को ट्रिगर कर सकते हैं।

ठंड के मौसम में ड्राइनेस के बढ़ने से स्कैल्प की त्वचा बेहद ड्राई हो जाती है। जिसकी वजह से स्कैल्प स्किन पर डेड स्किन सेल्स जमा होने लगते हैं, और धीरे-धीरे वे डैंड्रफ में बदल जाते हैं। डैंड्रफ स्कैल्प में संक्रमण और खुजली का कारण बनने के साथ ही त्वचा पर मुंहासे पैदा कर सकता है। यह चेहरे की त्वचा पर खासकर फॉरहेड स्किन पर मुंहासों को ट्रिगर कर सकते है। यदि आपकी त्वचा पर पहले से एक्ने है, तो डैंड्रफ के कारण स्थिति अधिक बत्तर हो जाती है। इसलिए डैंड्रफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे डैंड्रफ किस तरह एक्ने पैदा कर सकता है, साथ ही जानेंगे एक्ने को ट्रीट करने के उपाय (how to avoid pimples cause by dandruff)।

जानिए किस तरह डैंड्रफ के कारण एक्ने होता है

1. एक्सेस ऑयल और डेड स्किन सेल्स

डैंड्रफ के कारण एक्सेस ऑयल और डेड स्किन सेल्स जमा होने लगते हैं, जो त्वचा की रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे मुंहासे निकल आते हैं। जब आपको रूसी होती है, तो आपकी स्कैल्प सूखेपन की भरपाई के लिए अतिरिक्त सीबम ऑयल का उत्पादन करती है। यह ऑयल डैंड्रफ से डेड स्किन सेल्स के साथ मिलकर आपके चेहरे पर आ सकता है, जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं, और रूसी के कारण चेहरे पर मुंहासे निकल आते हैं।

2. बढ़ जाता है मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया का ग्रोथ

सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस, जिसे गंभीर रूसी के लिए चिकित्सा शब्द कहा जाता है। यह स्कैल्प पर खुजली वाले चकत्ते और पपड़ी का कारण बन जाता है। ये गुच्छे मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को छूने के माध्यम से खोपड़ी से चेहरे तक फैला सकते हैं, जिससे गाल, ठोड़ी और माथे पर डैंड्रफ के कारण मुंहासे निकल आते हैं।

3. बत्तर हो जाती है मौजूदा मुंहासों की स्थिति

अगर आपको पहले से मुंहासे हैं, तो रूसी स्किन पोर्स को बंद करके और प्रभावित क्षेत्रों में बैक्टीरिया का विकास बढ़ाकर इसे और खराब कर सकती है।

अब जानें कैसे करना है डैंड्रफ से संबंधित मुंहासों का इलाज (how to avoid pimples cause by dandruff)

1. एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें

डैंड्रफ से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है, एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल। डैंड्रफ के इलाज के लिए बनाए गए ज़्यादातर शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड, जिंक पाइरिथियोन, सेलेनियम सल्फाइड आदि जैसे तत्व होते हैं। यह सभी डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, साथ ही स्कैल्प में पर्याप्त नमी बनाए रखते हैं, जिससे कि स्कैल्प पर डेड स्किन सेल्स की मात्रा अधिक न बढ़े।

2. गर्म तेल से करें स्कैल्प मसाज

रूखी स्कैल्प डैंड्रफ का घर होती है। रूखेपन को कम करने से आपके डैंड्रफ और इससे संबंधित मुंहासों का समाधान हो सकता है। अपने स्कैल्प में नमी की कमी को नियंत्रित करने के लिए गर्म तेल से मसाज करना एक बढ़िया विकल्प है। यह आपके बालों के लिए फायदेमंद रहेगा और डैंड्रफ को कम करने में आपकी मदद करेगा। आप नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल सहित कई अन्य प्राकृतिक ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं।

3. एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

एलोवेरा एक रसीला पौधा है, जिसका इस्तेमाल सेहत संबंधी समस्याओं से लेकर सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जिसमें स्किनकेयर, बालों की देखभाल और कई स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां शामिल हैं। स्किनकेयर उत्पादों के कई बड़े ब्रांड एलोवेरा को अपने मुख्य कंपाउंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

एलोवेरा का त्वचा पर हमेशा शांत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका उपयोग सूजन, कोल्ड सोर, मुंहासे आदि के इलाज के लिए भी किया जाता है। अगर आपके सिर में खुजली और पपड़ी है, तो एलोवेरा लगाने से आपकी त्वचा को आराम मिलता है और जलन कम होती है।इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते है। आप जलन से छुटकारा पाने के लिए सीधे अपने चेहरे पर एलोवेरा लगा सकती हैं।

4. एप्पल साइडर विनेगर

एप्पल साइडर विनेगर रूसी के उपचार सहित शारीरिक को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह आपके स्कैल्प के डेड स्किन सेल्स पर एसिडिक प्रभाव डालता है। इसलिए, डेड स्किन सेल्स छूटने लगती हैं। इसके अलावा, यह आपके सिर के पीएच संतुलन को बहाल करता है और रूसी पैदा करने वाले फंगल विकास को रोकता है।

5. नींबू के रस से मालिश करें

नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो डैंड्रफ ट्रिगर करने वाले फंगस से लड़ते है। अगर आप अपने स्कैल्प पर नींबू के रस से मालिश करती हैं, तो यह आपकी त्वचा से अतिरिक्त सीबम तेल को और तेजी स्किन सेल्स को रिमूव करने में आपकी मदद कर सकता है। आप नींबू के रस को किसी भी करियर ऑयल जैसे नारियल, टी ट्री ऑयल, मेंहदी, बादाम के तेल आदि के साथ मिला सकती हैं।

6. सुनिश्चित करें कि बाल आपके चेहरे से दूर रहें

अपने चेहरे से बालों को दूर रखने से यह सुनिश्चित होगा कि डैंड्रफ आपकी त्वचा के संपर्क में कम से कम समय के लिए आ रहा है। इस प्रकार यह पोर्स रोमछिद्रों को बंद नहीं करता, जिससे पिंपल्स को रोका जा सकता है। अब इसके लिए हेयर बैंड का इस्तेमाल कर सकती हैं, या चाहें तो अपने बालों में चोटी बनाकर रखने का प्रयास करें।

7. दिन में कम से कम दो बार अपने बालों को ब्रश करें

दिन में कम से कम दो बार अपने बालों को ब्रश करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपके स्कैल्प पर मौजूद डेली स्किन सेल्स निकालते रहेंगे। इस लेकर डैंड्रफ को रोमछिद्रों को बंद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। डैंड्रफ के कारण होने वाले मुहांसों से छुटकारा पाने में यह विकल्प बेहद फायदेमंद है।

