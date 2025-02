फिटकरी ला सकती है आपकी त्वचा में कसाव, इन 6 तरीकों से करें स्किन टाइटनिंग के लिए इस्तेमाल

फिटकरी एक नेचुरल मिनरल सॉल्ट है, जिसमें कसैले गुण पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से पोर्स को संकुचित करने में मदद मिलती है और सूजन को कम करके त्वचा की इलास्टीसिटी मेंटेन रहती हैं।

Published On: 15 Feb 2025, 08:00 am IST

अक्सर उम्र के साथ महिलाओं को एजिंग का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से राहत पाने के लिए सनस्क्रीन से लेकर सीरम तक सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर ढे़रों केमिकल्स के इस्तेमाल के बाद भी फाइन लाइंस दिखने लगती है। ऐसे में अगर आप किसी घरेलू नुस्खे की तलाश में हैं, तो फिटकरी इसमें सहायक साबित हो सकती है। क्रिस्टल के समान दिखने वाला फिटकरी का टुकड़ा अक्सर त्वचा के कटने, छिलने और जलन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम से भरपूर ये मिनरल ब्लॉक एंटीऑक्सीडेंटस और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। जानते हैं फिटकरी स्किन टाइटनिंग (Alum for skin tightening) में कैसे मददगार साबित हो सकती है।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार फिटकरी (Alum for skin tightening) पोटेशियम व सोडियम से बनकर तैयार होता है, जो एक प्रकार का नमक है। इस मिनरल ब्लॉक में एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट गुण पाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक गुण जहां त्वचा की माइक्रोऑरगेनिज्म से रक्षा करते हैं, तो वहीं एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ सूजन और रक्तस्राव को कम करने में मदद करते हैं।

फिटकरी क्यों है फायदेमंद (Benefits of Fitkari)

स्किन एक्सपर्ट डॉ अपराजिता लांबा बताती हैं कि फिटकरी एक प्रकार का नेचुरल मिनरल सॉल्ट है, जिसमें कसैले गुण पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से पोर्स को संकुचित करने में मदद मिलती है और सूजन को कम करके त्वचा की इलास्टीसिटी (Alum for skin tightening) मेंटेन रहती हैं। इससे स्किन को सूदिंग इफेक्ट की प्राप्ति होती है। सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने से फायदा मिलता है। वे लोग जिनकी त्वचा सेंसिटिव है, उनके लिए पैच टेस्ट ज़रूरी है।

एजिंग से बचने के लिए इस तरह से करें फिटकरी का इस्तेमाल (Tips to use alum for skin tightening)

1. टोनर के रूप में करें इस्तेमाल

त्वचा की लोच को बनाए रखने के लिए टोनर का इस्तेमाल आवश्यक है। इसके लिए स्किन पर जमा धूल मिट्टी और पॉल्यूटेंटस के प्रभाव को कम करके त्वचा को नमी युक्त बनाने के लिए स्किन टोनिंग की मदद ली जाती है। ऐसे में फिटकरी से स्किन को टोन किया जा सकता है, जिससे स्किन सेल्स की रिपेश्रिंग में मदद मिलती है। इसके लिए फिटकरी को पाउडर फॉर्म में लेकर पानी में मिलाएं और तैयार टोनर को अप्लाई करें।

2. तैयार करें फेस मासक

फेस मास्क की मदद से स्किन की इलास्अीसिटी बनी रहती है। इसके लिए फिटकरी के पाउडर में ऑलिव ऑयल को मिलाएं और मुल्तानी मिट्टी एड कर दें। अब इसे चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। जब मास्क सूखेन लगे, तो उसे रिमूव कर दें। इससे स्किन का लचीलापन बना रहता है। सप्ताह में दो बार इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। पहले पैच टेस्ट अवश्य कर लें।

3. फिटकरी आइस क्यूब्स हैं कारगर

स्किन को मॉइश्चराइज़ रखने के लिए नरिशमेंट के लिए फिटकरी बेहद फायदेमंद है। इसके लिए 1 चम्मच फिटकरी को पानी के गिलास में घोलें और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर ट्रे में डालकर रेफ्रिजरेट होने के लिए रख दें। आइस क्यूब्स तैयार होने के बाद उससे चेहरे पर मसाज करें। इससे त्वचा का निखार बढ़ता है और दाग धब्बों की समस्या भी हल होने लगती है।

4. फेस स्क्रब के रूप में करे इस्तेमाल

दही को चेहरे पर लगाने से स्किन की स्मूदनेस बढ़ती है और सीबम सिक्रीशन को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं दही में फिटकरी पाउडर को मिलाकर चेहरे पर लगाने से पोर्स की टाइटनेस बढ़ने लगती है और त्वचा का ग्लो मेंटेन रहता है। इस घोल को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और कुछ देर बाद मसाज करें।

5. स्किन को करें एक्सफोलिएट

स्किन को एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन सेल्स से राहत मिलती है और त्वचा का रूखापन कम हाने लगतता है। इससे चेहरे पर बढ़ने वाली फाइन लाइंस की समस्या हल हो जाती है। ऐसे में फिटकरी में गुलाब जल और आट्स पाउडर को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इसे चेहरे पर सर्कुलर मोशन पर लगाएं और स्किन को क्लीन कर लें।

6. एंटी एजिंग नाईट क्रीम

फिटकरी के पाउडर में ग्लीस्रीन और नारियल का तेल मिलाकर एक घोल तैयार कर लें। अब इसकी थिन लेयर रात को सोने से पहले चेहरे को क्लीन करने के बाद अप्लाई कर लें। इससे स्किन में मौजूद इम्प्यूरीटीज़ को दूर करने में मदद मिलती है और त्वचा की कसावट बढ़ने लगती है।

फिटकरी लगाते समय इन बातों का रखें ख्याल (Keep these things in mind while applying alum)