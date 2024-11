यूरिक एसिड घटाना है तो इन 7 चीजों से करें परहेज

आपका शरीर अधिकांश प्यूरीन को बिना किसी कठिनाई के सफलतापूर्वक पचाता और बाहर निकालता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। यदि आपका पाचन तंत्र प्यूरीन को पूरी तरह से संसाधित करने में सक्षम नहीं है, या आप नियमित रूप से बहुत अधिक प्यूरीन खाती हैं, तो इसके कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है।

बहुत से लोगों को हाई यूरिक एसिड की शिकायत होती है, इसके परिणामस्वरूप शरीर में कई संकेत नज़र आते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की समस्या सबसे पहले प्रभावित करती है। इसके साथ ही बैक पेन, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, बुखार, ठंढ यहां तक की यूरिन में ब्लड स्पॉट जैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं। शरीर में प्यूरीन बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। प्यूरीन खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, वहीं बॉडी स्वाभाविक रूप से यूरिक एसिड बनाती है, जिसे किडनी यूरिन के माद्यम से निकाल देता है।

हाई प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को सिमित कर आप अपने शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को संतुलित रख सकती हैं। तो चलिए हेल्थ शॉट्स के साथ जानते हैं ऐसे कुछ हाई प्यूरीन फूड्स जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं (how to reduce uric acid)।

आइए यूरिक एसिड और प्यूरीन को समझते हैं

हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से यूरिक एसिड का उत्पादन करता है, जो प्यूरीन के टूटने के दौरान बनने वाला अपशिष्ट यानि की वेस्ट है। प्यूरीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड हैं और हमारे शरीर द्वारा भी उत्पादित होते हैं। आम तौर पर, किडनी यूरिन के माध्यम से यूरिक एसिड को शरीर से समाप्त कर देता है। हालांकि, जब यूरिक एसिड का उत्पादन अत्यधिक होता है, या इन्हे निकालने में बाधा आती है, तो यह ब्लड फ्लो में जमा हो जाते हैं, जिससे जोड़ों में यूरेट क्रिस्टल बन सकते हैं। ये क्रिस्टल गाउट के हमलों की सूजन प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं।

यूरिक एसिड बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ (foods to avoid to reduce uric acid)

1. ऑर्गन मीट

ऑर्गन मीट अन्य संदर्भों में पोषण का एक अच्छा स्रोत है। पर जब बात प्यूरीन की आती है, तो ऑर्गन मीट में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है। यदि आपको गाउट है और आप यूरिक एसिड बढ़ने से रोकना चाहती हैं, तो इससे पूरी तरह से परेह रखने का प्रयास करें।

2. शराब का सेवन

विभिन्न प्रकार की शराब में प्यूरीन का स्तर अलग-अलग होता है। यदि गाउट से पीड़ित हैं, तो इससे पूरी तरह परहेज करें। विशेष रूप से बीयर में अधिक मात्रा में प्यूरीन होता है। रिसर्च की माने तो नियमित रूप से प्यूरीन के सेवन से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है (how to reduce uric acid)।

3. सी फूड्स

विभिन्न प्रकार की मछलियों में विशेष रूप से सार्डिन और एंकोवी में प्यूरीन का स्तर सबसे अधिक होता है (how to reduce uric acid)। इन मछलियों के सेवन से आपकी बॉडी में प्यूरीन का जमाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स नज़र आ सकते हैं।

4. मीठी ड्रिंक्स

कई अध्ययनों ने हाइपरयूरिसीमिया, गाउट और इसी तरह की स्थितियों के बीच चीनी के अत्यधिक सेवन का संबंध सामने आया है। विशेष रूप से उच्च-फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में पाए जाने वाले प्यूरीन, क्रिस्टल जमाव और उनके संबंधित लक्षणों को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमेशा सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक आदि से परहेज करने का प्रयास करें। विशेष रूप से जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उन्हें इस प्रकार के ड्रिंक्स से बचना चाहिए।

5. प्रोसेस्ड फूड्स

प्री-पैकेज्ड भोजन, स्नैक्स और फास्ट फूड जैसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में अक्सर प्यूरीन, प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स की उच्च मात्रा होती है, जो सभी यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आमतौर पर सोडियम और उनहेल्दी फैट भी अधिक होती है, जिससे गाउट के हमलों का जोखिम बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के स्तर और समग्र स्वास्थ्य को प्रबंधित करने के लिए ताजा, संपूर्ण खाद्य पदार्थों का चयन करना आवश्यक है।

6. हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स

जबकि डेयरी उत्पादों को आम तौर पर हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है, पर कुछ हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। दूध, पनीर और आइसक्रीम जैसे पूर्ण फैट वाले डेयरी उत्पादों में ऐसे यौगिक होते हैं, जो शरीर में यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लो वसा वाले डेयरी विकल्प चुनने से गाउट के हमलों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

7. यीस्ट युक्त खाद्य पदार्थ

यीस्ट के उच्च स्तर वाले खाद्य पदार्थ, जैसे कि खमीर के अर्क से बनी ब्रेड या वेजीमाइट जैसे खमीर-आधारित स्प्रेड, यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। जिससे गाउट के लक्षण बढ़ जाते हैं। जबकि खमीर में प्यूरीन नहीं होता है, यह शरीर में प्यूरीन मेटाबॉलिज्म को उत्तेजित कर सकता है, जिससे यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है। खमीर युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन को सीमित करने से यूरिक एसिड के स्तर को प्रबंधित करने और गाउट के हमलों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

