प्रेगनेंसी या बुखार में मुंह कड़वा हो रहा है, तो जानिए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है

हमारे मुंह के भीतर बहुत सार स्वाद कलिकाएं (Test buds) होती हैं। जो अलग-अलग तरह के स्वाद को पहचानने और उनका आनंद लेने में हमारी मदद करती हैं। मगर कई बार मुंह का स्वाद अपने आप ही कड़वा होने लगता है। अकसर बुखार के बाद या कुछ दवाओं के सेवन से। मुंह का कड़वा होना (bitter taste in mouth) एक सामान्य स्थिति है और हम सभी ने कभी न कभी इसका सामना किया होगा। पर इस स्थिति में आखिर क्या (how to avoid bitterness in mouth) करना चाहिए? मुंह का कड़वापन कैसे दूर (how to avoid bitterness in mouth) करना है, इसमें आपकी मदद करने के लिए हम यहां हैं।

क्यों मुंह में कड़वापन महसूस होता है (Bitter taste in mouth)

यह एक सामान्य स्थिति हैं और हम सभी ने इसका सामना किया होगा। अकसर बीमारी के दौरान जब एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया जाता है, तो मुंह में कड़वापन महसूस होने लगता है। मगर सिर्फ यही कारण नहीं है। खराब ओरल हाइजीन भी मुंह में कड़वापन दे सकती है। विशेषज्ञ इसके लिए कुछ पोषक तत्वों और शरीर में पानी की कमी को भी जिम्मेदार मानते हैं।

हालांकि, इनके अलावा भी कुछ स्थितियां हैं जो मुंह में कड़वेपन के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। जिनमें हॉर्मोनल असंतुलन और कुछ आंतरिक चिकित्सा भी शामिल हैं। इसे समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए या मुंह से कड़वापन कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हमने बात की इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ हेमलता अरोड़ा से बात की।

यहां जानिए मुंह में कड़वाहट महसूस होने के कारण (Causes of bitterness in mouth)

1 ओरल हाइजीन ठीक न होना

यदि आप नियमित रूप से अपने दांत साफ नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया जीभ और दांतों पर जमा हो जाते हैं, जिससे बदबू और कड़वाहट का स्वाद हो सकता है। मसूड़ों की बीमारी और सूखे मुंह से भी यह समस्या बढ़ सकती है।

2 कुछ दवाओं के कारण

अमूमन विटामिन की दवाएं, एंटीबायोटिक्स और ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी मुंह में कड़वेपन का कारण बन सकती हैं।

3 गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD)

जब पेट में एसिड रिफ्लक्स होता है, तब भी मुंह में कड़वापन महसूस होने लगता है। असल में एसिड रिफ्लक्स के कारण पेट का एसिड मुंह तक आ जाता है, जिससे कड़वाहट का अनुभव होता है।

4 मुंह में इंफेक्शन के कारण

कैंडिडा फंगस के कारण होने वाला संक्रमण (Oral thrush) भी मुंह में कड़वाहट का कारण बन सकता है।

5 नसों की क्षति

सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समस्याएं या किसी बीमारी के कारण जब नसों को क्षति होती है, तब भी मुंह का स्वाद बदल जाता है। इससे कड़वापन महसूस हो सकता है।

विशेषज्ञ मानते हैं पोषक तत्वों की कमी से भी मुंह में कड़वापन महसूस हो सकता है। खासतौर से विटामिन B12 की कमी के कारण मुंह का स्वाद कड़वा हो सकता है।

7 मुंह सूखने के कारण

जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है और शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, तब मुंह सूखने लगता है। जिसके कारण मुंह का स्वाद खराब हो सकता है।

मुंह में कड़वापन दूर करने के लिए फॉलो करें ये घरेलू उपाय (Home remedies to treat bitterness in mouth)

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे मुंह का सूखापन दूर होता है। इसके अलावा नींबू पानी या नारियल पानी पीने से भी मुंह का कड़वापन दूर हो सकता है। अगर आपकी दवाएं आपके मुंह में कड़वापन दे रही हैं, तो उन पर ठीक से गौर करें और अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। त्वरित समाधान के लिए आप शुगर फ्री गमी भी चबा सकते हैं। दूध, दही या पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों का सेवन करने से भी मुंह का कड़वापन दूर होता है। एसिड रिफ्लक्स के कारण मुंह में कड़वा स्वाद आ रहा है, तो अपनी पाचन संबंधी समस्याओं का इलाज करें। अगर मुंह में कड़वापन लगातार बना हुआ है, तो अपने शरीर में पोषक तत्वों की जांच करवाएं। विटामिन बी 12 की कमी होने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट और सही आहार लें।

इन तरीकों को अपनाकर भी मुंह में कड़वेपन को रोका जा सकता है (Tips to avoid bitterness in mouth)

संतुलित आहार का पालन करें। ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या प्रिजर्वेटिव युक्त भोजन करने से बचें।

मुंह की साफ-सफाई का ठीक से ध्यान रखें। दिन में दो बार ब्रश करें और माउथ वॉश करें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

दही जैसे प्रोबायोटिक्स का सेवन करें और चीनी, तले भोजन और प्रिजर्वेटिव्स से बचें।

मुंह में कड़वापन महसूस होने के बारे में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न (FAQs about bitterness in mouth)

1. क्या मुंह में कड़वापन महसूस होना खतरनाक है?

यह सामान्यतः खतरनाक नहीं होता, लेकिन किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।

2. क्या कोई खाद्य पदार्थ या पेय इससे छुटकारा दिला सकता है?

शुगरफ्री कैंडी या गम चबाने से आप इस समस्या से अस्थायी रूप से बच सकते हैं।

