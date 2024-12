बच्चे को बार-बार हो जाती है कब्ज, तो आपको करनी चाहिए इन 6 चीजों में बच्चे की मदद

बच्चों में दवाइयों के बिना भी कब्ज को आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिए आप कुछ आसान और असरदार तरीके अपना सकती हैं, जो आपकी मदद करेंगे (how to treat constipation in children)।

बच्चों में दवाइयों के बिना भी कब्ज को आसानी से रोका जा सकता है। चित्र : अडॉबीस्टॉक

Published by अंजलि कुमारी Published On: 7 Dec 2024, 08:00 am IST

लेखक के बारे में अंजलि कुमारी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि फूड, ब्यूटी, हेल्थ और वेलनेस पर लगातार लिख रहीं हैं।