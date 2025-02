संतरे का रस स्किन और बालों के लिए है बेहतरीन होम रेमेडी, जानिए कैसे करना है इसका बेस्ट यूज

संतरे के रस में मौजूद विटामिन सी सहित अन्य पोषक तत्व एवं प्रॉपर्टीज आपकी त्वचा एवं बाल दोनों की सेहत के लिए बेहद कारगर होती हैं, और आपको कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान कर सकती है। आइए जानते हैं इसे किस तरह इस्तेमाल करना है।

वातावरण में बढ़ता प्रदूषण, सूरज की हानिकारक किरणें और देखभाल के प्रति लापरवाही बरतने से दिन प्रति दिन त्वचा एवं बालों से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है। त्वचा पर ब्रेकआउट होना, पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट सहित हेयर फॉल, ड्राई और डैमेज हेयर जैसी परेशानी बेहद और होती जा रही है। अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान रहती हैं, तो संतरे का रस जरूर ट्राई करें। संतरा न केवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके सौंदर्य संबंधी परेशानी में भी एक प्रभावी घरेलू नुस्खे के तौर पर काम कर सकता है (orange juice for skin and hair health)।

संतरे के रस में मौजूद विटामिन सी सहित अन्य पोषक तत्व एवं प्रॉपर्टीज आपकी त्वचा एवं बाल दोनों की सेहत के लिए बेहद कारगर होती हैं और आपको कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान कर सकती हैं (orange juice for skin and hair health)। यदि आपने इन्हें अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो आज हम आपको बताएंगे इनको कुछ महत्वपूर्ण फायदे, साथ ही जानेंगे इन्हें त्वचा एवं बालों पर इस्तेमाल करने का सही तरीका (orange juice for skin and hair health)।

जानें त्वचा के लिए संतरा के रस के फायदे (benefits of orange juice for skin)

1. एक्ने से बचाव में मदद करे

संतरे में मौजूद साइट्रिक एसिड एक्टिव एक्ने को हिल होने और ऑयल कंट्रोल करने में मदद करती है। यह पोर्स को खोलने और चेहरे पर जमी गंदगी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अवशेष को साफ करने में मदद करता है। वहीं अतिरिक्त सीबम उत्पादन को भी नियंत्रित करता है, जो बदले में त्वचा पर एक्ने होने से रोकती है।

2. एजिंग प्रक्रिया को धीमा कर सकता है

विटामिन सी से भरपूर, संतरा हाइपरपिगमेंटेशन, महीन रेखाओं और झुर्रियों जैसे उम्र बढ़ने के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है। वहीं कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा की टेक्सचर बरकरार रहती है, और एक स्वस्थ एवं कोमल त्वचा पाने में मदद मिलती है।

3. त्वचा को एक्सफोलिएट करता है

स्किन केयर रूटीन में संतरे का उपयोग करने से यह त्वचा पर जमे टॉक्सिंस को रिमूव करने में मदद करता है। इस फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को एक्सफोलिएट करते हैं, और संक्रमण और अशुद्धियों को दूर रखने में मदद करते हैं।

4. त्वचा को दे पर्याप्त हाइड्रेशन

संतरे के भिन्न लाभों में से एक है इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, जो त्वचा में नमी को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। त्वचा में पर्याप्त नमी बरकरार रहने से त्वचा कोमल, चमकदार और खूबसूरत नजर आती है। पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर त्वचा संबंधित तमाम तरह की समस्याओं के खतरे को कम कर देता है।

त्वचा पर इस तरह इस्तेमाल करें संतरे का रस (how to use orange juice on skin)

1. फेस पैक की तरह

त्वचा पर संतरे का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से क्लीन कर लें।

अब कॉटन बॉल की मदद से त्वचा पर सभी ओर संतरे का रस अप्लाई करें।

फिर इसे लगभग 10 मिनिट तक लगा रहने दें, आखिर में सामान्य पानी से त्वचा को साफ कर लें।

2. संतरे के रस का आइस क्यूब

आप चाहें तो संतरे के ताजे रस को आइस ट्रे में डालकर जमने दें।

जब ये जम जाए तो इसे अपनी साफ त्वचा पर रगड़ें।

फिर 5 से 7 मिनट इंतजार करने के बाद सामान्य पानी से त्वचा को साफ कर लें।

नोट: स्किन इरीटेशन और रेडनेस को अवॉइड करने के लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि संतरे का रस अप्लाई करने के तुरंत बाद साबुन या फेस वॉश का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन्हें लगाने के बाद सीधे सनलाइट के संपर्क में न जाएं।

अब जानें बाल एवं स्कैल्प के लिए संतरे के जूस के फायदे (benefits of orange juice for scalp and hair)

1. बालों पर कंडीशनर के रूप में काम करता है

संतरा विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन स्रोत है, जो आपके बालों को डीप कंडीशनिंग गुण प्रदान करता है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल मुलायम होते हैं, और इनके टेक्सचर में भी सुधार होता है। इसके अलावा, ये आपके बालों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने में मदद करता है, जिससे आपके बाल मज़बूत और घने होते हैं।

2. डैंड्रफ से लड़ने में मदद करता है

संतरा डैंड्रफ की समस्या को दूर करने का एक सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और मज़बूत क्लींजिंग प्रॉपर्टी जिद्दी डैंड्रफ से लड़ने में मदद करती हैं, जिससे आपके स्कैल्प की खुजली को शांत करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह आपके स्कैल्प को पर्याप्त नमी और पोषण प्रदान करता है, जिससे आपका स्कैल्प लंबे समय तक स्वस्थ रहता है।

3. हेल्दी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा दे

संतरा एंटीऑक्सीडेंट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इस प्रकार इसके इस्तेमाल से आपको हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़ते हैं, बालों को नुकसान से बचाते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। संतरे में मौजूद विटामिन बी12 और विटामिन ई की गुणवत्ता, डैमेज हेयर फॉलिकल्स को ठीक करने में मदद करती हैं। मजबूत जड़ें हेयर ग्रोथ में मदद करती हैं, इसलिए यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

4. बालों में चमक जोड़ता है

इन सभी लाभों के अलावा, संतरे का रस आपको चिकने, चमकदार और घने बाल प्रदान कर सकता है। यह एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट है, इसलिए आपके बालों को पोषण देने के अलावा, यह आपके बालों से सारी गंदगी भी साफ कर देता है, जिससे स्कैल्प पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। यह बदले में आपके बालों की बनावट में सुधार करता है और उनमें शाइन जोड़ता है।

इस तरह अपने बालों पर इस्तेमाल करें संतरे का रस (how to use orange juice for hair growth)

1. स्कैल्प मसाज दें

सबसे पहले संतरे के रस और ऑलिव ऑयल को एक साथ मिला लें।

अपने स्कैल्प पर इस मिश्रण को लगाएं, और स्कैल्प को मसाज दें।

कुछ देर मसाज देने के बाद इसे 5 से 10 मिनिट तक बालों में लगा रहने दें।

आखिर में सामान्य पानी से बाल साफ कर लें।

(आप ऑलिव ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं।)

2. ऑरेंज जूस हेयर रिंस

एक कप संतरे के रस को एक कप पानी के साथ मिला लें।

अपने बालों को शैंपू करें, फिर जूस को बाल के ऊपर डालें, या बाल को जूस में डुबोकर छोड़ दें।

अब अपने स्कैल्प को कुछ देर मसाज दें, और 5 मिनिट तक इंतजार करें।

आखिर में सामान्य पानी से बाल एवं स्कैल्प को साफ कर लें।

नोट: बालों पर इन्हें अप्लाई करने के बाद सीधे सनलाइट के संपर्क में आने से बचें।

