तेजी से वजन घटाना है तो बैठकर खाना खाएं, एक्सपर्ट बता रही हैं वेट लॉस फ्रेंडली खानपान की आदतें

अगर आप अपना वजन कम करना चाहती हैं, तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। इसके लिए खान-पान की कुछ आदतों में सुधार करके भी आप तेजी से वजन कम कर सकती हैं। इन आदतों को सुधारने से न सिर्फ वजन कम होगा बल्कि आपकी सेहत भी सही रहेगी।

मोटापे (Obesity) से छुटकारा पाना एक बड़ी चुनौती है लेकिन एक अच्छी हेल्थ (Health) के लिए यह बेहद जरूरी है। अगर खाने में कमी करके और एक-दो घंटे रोज एक्सरसाइज करने से ही मोटापा कम होता, तो आज हर कोई स्लिम और फिट होता। अगर इसके साथ-साथ खाने-पीने की कुछ आदतों में सुधार किया जाए, तो वेट लॉस (weight loss) करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि खाने का तरीका और समय हमारे शरीर पर गहरा (How to lose weight) असर डालते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिनको अपनाकर आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकती हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट (What do experts say)

अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, कानपुर की डाइटीशियन डॉ. अंजलि तिवारी बताती हैं कि, अगर आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं, तो अपनी खान-पान की कुछ आदतों में सुधार करना जरूरी है। सबसे पहले, चीनी और प्रोसेस्ड (sugar and processed) फूड से बचें, क्योंकि ये वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होते हैं।

फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं, जिससे भूख कम लगे और पेट ज्यादा देर तक भरा रहे, खूब पानी पिएं, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन निकालता है, रात को हल्का और (How to lose weight) जल्दी खाना खाएं, जिससे पाचन सही रहेगा और फैट भी कम होगा, बाहर का तला-भुना और जंक फूड खाने की आदत छोड़ दें, क्योंकि इनमें ज्यादा कैलोरी होती है और पोषण कम होता है। इससे आपका वजन तेजी से कम होगा।

मोटापा के साथ आप में नजर आते हैं ये लक्षण (symptoms of obesity)

1.सोते वक्त खर्राटे लेना (Snoring)

ज्यादा वजन वाले लोगों को खर्राटे (Snoring) लेने की समस्या हो सकती है। ये इस कारण होता है क्योंकि सोते समय सांस लेने के मार्ग में रुकावट आती है।

2.स्लीप एपनिया (sleep apnea)

यह एक ऐसी परेशानी है, जिसमें नींद के समय सांस लेने में रुकावट होती है, जो मोटापे या ज्यादा वजन के कारण होती है।

3.अधिक पसीना निकलना (Sweating)

कोई भी काम करते समय या बैठे-बैठे ही (How to lose weight) ज्यादा गर्मी लगना (feeling too hot)और अधिक पसीना आना ये भी मोटापे के कारण होता है।

4.सांस फूलना (Breathing issues)

कुछ लोगों को ज्यादा वजन (overweigh) होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, खासकर जब वो कोई काम कर रहे होते हैं तो उनकी शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस फूलने (breathlessness) लगती है।

5.थकान महसूस होती है (Fatigue)

मोटापे (obesity) से पीड़ित लोगों को अक्सर थकान महसूस (How to lose weight) होती है इसके साथ ही मोटापे के कारण जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है।

वजन घटाने के लिए खानपान की ये 5 आदतें सुधारें ( 5 eating habits to lose weight fast)

1.बैठकर खाएं (sit and eat)

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी बिजी लाइफस्टाइल के कारण लोग अक्सर खड़े-खड़े या चलते-फिरते खाना खा लेते हैं। इस आदत के कारण न केवल पाचन तंत्र (digestive system) को हानि होती है, बल्कि वजन बढ़ाने (How to lose weight) का भी ये एक कारण बन जाता है। बैठकर खाने से हमारा ध्यान खाने पर होता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा, बैठकर खाने से पाचन क्रिया भी सही रहती है और शरीर को पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करने में आसानी होती है।

2.धीरे-धीरे चबाकर खाएं (eat slowly by chewing)

जल्दी में खाना खाने के कारण अधिकतर आप खाने को ठीक से चबाए (chew properly) बिना निगल लेते हैं। इसके कारण पाचन समस्याएं और वजन बढ़ने कि समस्या होती है। जब आप खाने को धीरे-धीरे चबाकर खाते हैं तो इससे आपके शरीर को दिमाग समय पर संकेत दे पाता है कि आपका पेट भर गया है। इस वजह से आप ओवरईटिंग से बच सकती हैं।

3.सही समय पर खाना खाएं (Eat at the right time)

खाने का समय फिक्स करना वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है। देर रात खाना खाने या सही समय पर खाना न खाने से मेटाबॉलिज्म (Metabolism) धीरे हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। रात का खाना सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। इससे बॉडी को समय मिल जाता है खाने को पचाने का जो वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है।

4.थोड़ा-थोड़ा खाएं (Eat little by little)

डॉ. अंजलि तिवारी बताती हैं कि, एक ही बार में ज्यादा खाना खाने की बजाय, थोड़ा-थोड़ा करके कई बार खाएं ये आपको वजन कम करने के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और कैलोरी तेजी से बर्न (burn calories fast) होती हैं। दिन में 4-5 छोटे मील लेने से भूख भी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है और इससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है।

5.हाइड्रेटेड रहें (stay hydrated)

पानी पीने की आदत आपकी वजन कम (How to lose weight) करने में मदद कर सकती है। कई बार शरीर प्यास को भूख में अंतर नहीं समझ पाता है, जिससे आप ज्यादा खा लेते हैं। पानी पीने से ये समस्या नहीं होती है। इसके लिए खाने से आधे घंटे पहले एक गिलास पानी पिएं और कैलोरी इनटेक (calorie intake) को कम करें और साथ ही हाइड्रेटेड रहें। इसके साथ ही पानी शरीर में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है।

