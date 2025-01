कैस्टर ऑयल है ड्राई स्किन और डैमेज हेयर का उपचार, जान लीजिए इस्तेमाल का सही तरीका

कैस्टर ऑयल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके बाल और त्वचा दोनों के लिए प्रभावी रूप से कार्य करता है। यदि आप भी अपनी त्वचा एवं बालों के लिए किसी रेमेडी की तलाश में हैं, तो इस सर्दी कैस्टर ऑयल जरूर ट्राई करें (castor oil for skin and hair)।

ठंड में बाल, स्कैल्प एवं त्वचा दोनों ड्राई और डैमेज हो जाती है। ऐसे में इन्हे मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करना बहुत जरुरी है, अन्यथा त्वचा और स्कैल्प संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इतना ही नहीं बहुत सी महिलाएं हेयर फॉल से बेहद परेशान हो जाती है। इन स्थितियों से बचाव में कैस्टर ऑयल आपकी मदद कर सकता है। कैस्टर ऑयल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके बाल और त्वचा दोनों के लिए प्रभावी रूप से कार्य करता है (castor oil for skin and hair)। यदि आप भी अपनी त्वचा एवं बालों के लिए किसी रेमेडी की तलाश में हैं, तो इस सर्दी कैस्टर ऑयल जरूर ट्राई करें (castor oil for skin and hair)। तो चलिए जानते हैं बाल एवं त्वचा के लिए कैस्टर ऑयल के फायदे साथ ही जानेंगे इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका (how to use castor oil for skin and hair)।

पहले जानिए कैस्टर ऑयल के त्वचा लाभ (castor oil for skin)

1. त्वचा को दे जरुरी पोषण

विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी फैटी एसिड से भरपूर, कैस्टर ऑयल त्वचा को अंदर से बाहर तक पोषण प्रदान करने का एक अच्छा विकल्प है। यह तेल आपकी त्वचा के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। विशेष रूप से यह रूखी और डिहाइड्रेटेड स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है।

2. हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट

कैस्टर ऑयल पौष्टिक होने के साथ-साथ मॉइस्चराइजिंग भी होते हैं। इसे त्वचा पर लगाने पर सुरक्षा की एक परत तैयार हो जाती है, जो ड्राइनेस को रोकने और नमी को बरकरार रखने में मदद करती है। कई मॉइस्चराइज़र जो सिर्फ़ सतही नमी प्रदान करते हैं, उनके विपरीत, कैस्टर ऑयल त्वचा में गहराई से प्रवेश करता है और पूरे दिन नमी बनाए रखता है।

3. झुर्रियों को कम करता है

झुर्रियों को कम करने के लिए कैस्टर ऑयल की क्षमता इसके बेहतरीन लाभों में से एक है। कैस्टर ऑयल में मौजूद उच्च फैटी एसिड की गुणवत्ता कोलेजन सिंथेसिस का समर्थन करती है और त्वचा की कोमलता को बनाए रखती है। स्किन इलास्टिन को बनाए रखने के लिए कोलेजन की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से कैस्टर ऑयल का उपयोग करके, आप महीन रेखाओं और झुर्रियों की उपस्थिति को कम कर, अपनी त्वचा को एक चिकनी, जवां दिखने वाला रूप दे सकती हैं।

4. सूजन कम करे

अरंडी के तेल यानि की कैस्टर ऑयल का उपयोग त्वचा के सूजन को कम करने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा को एक्ने, सनबर्न और अन्य इन्फ्लामेट्री स्किन डिजीज से राहत पहुंचाने का एक प्रभावी विकल्प है। कैस्टर ऑयल में मौजूद रिसिनोलेइक एसिड त्वचा में पूरी तरह से प्रवेश करने की क्षमता के कारण सूजन को दूर करने के लिए पर्याप्त रूप से वितरित किया जा सकता है। यदि आपके चेहरे पर एक्ने है या आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो कैस्टर ऑयल आपके लिए एक प्रभावी सप्लीमेंट साबित हो सकता है।

जानें कैस्टर आयल को कैसे करना है त्वचा परे अप्लाई

2 से 3 बूंद कैस्टर ऑयल को किसी भी अन्य कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर अपनी त्वचा पर अप्लाई करें, और स्किन को मसाज दें।

कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदों को एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर अपनी त्वचा को मसाज दें, कुछ देर बाद चेहरे को क्लीन कर लें।

इसे अपने होममेड फेस मास्क जैसे शहद, एवोकाडो आदि के साथ मिक्स करके अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकती हैं।

कैस्टर ऑयल को गुलाब जल के साथ मिलाकर अपनी त्वचा पर मिस्ट के रूप में अप्लाई कर सकती हैं।

जानिए बालों के लिए कैस्टर ऑयल के क्या फायदे हैं (castor oil for hair)

1. मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी



कैस्टर आयल की गाढ़ी स्थिरता नमी को लॉक करने और बालों के शाफ्ट को हाइड्रेट करने में मदद करती है, जिससे फ़िज़्ज़िनेस कम हो जाती है। सर्दियों में यह ड्राई स्कैल्प और बालों को पर्याप्त नमि प्रदान करते हैं।

2. बालों को दे जड़ से मज़बूती

कैस्टर ऑयल में मौजूद पोषक तत्व और फैटी एसिड बालों को जड़ से मज़बूत बनाते हैं, जिससे उनके टूटने और दोमुंहे होने की संभावना कम हो जाती है। वहीं हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

3. स्कैल्प स्वास्थ्य को बढ़ावा दे

अरंडी के तेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, ये आपके स्कैल्प को संक्रमण और जलन से बचाव में मदद कर सकते हैं। सर्दियों में डैंड्रफ से परेशान रहती हैं, तो स्कैल्प को कैस्टर ऑयल से मसाज करें।

4. डैंड्रफ़ कम करता है

ठंड में ड्राइनेस बढ़ने से डैंड्रफ़ की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में स्कैल्प में खुजली होने के साथ ही डैंड्रफ कपड़ों पर नज़र आने लगते हैं। इन्हे दूर करने में कैस्टर ऑयल आपकी मदद कर सकता है। हालांकि, यह कभी-कभी डैंड्रफ़ को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि यह डैंड्रफ़ पैदा करने वाले यीस्ट को पोषण देता है। इसलिए अपने स्कैल्प पर ट्राई करें, और यदि सुधर नज़र न आए तो इसे लगाना बंद कर दें।

जानें कैसे करना है बालों पर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल

कोकोनट आयल, विटामिन ई और कैस्टर ऑयल को एक साथ अच्छी तरह मिला लें। अब इसे अपने स्कैल्प एवं बालों पर अप्लाई करें और अच्छी तरह मसाज दें।

एलोवेरा जेल के साथ कैस्टर ऑयल मिलाकर आप इसे अपने स्कैल्प एवं बालों पर अप्लाई कर सकती हैं। 1 घंटे बाद अपने बालों में शैम्पू कर लें।

आप कैस्टर आयल को किसी भी कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर अपने बाल एवं स्कैल्प को मसाज दे सकती हैं।

मेहंदी पाउडर के अलावा किसी भी नेचुरल हेयर मास्क के साथ कैस्टर ऑयल को मिलाकर बालों पर अप्लाई कर सकती हैं।

यह भी पढ़ें : सोरायसिस के साथ क्यों बढ़ने लगती है शरीर में सूजन, डॉक्टर बता रहे हैं इसका कारण और सही उपचार