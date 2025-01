डिनर के बाद करेंगे ये 8 काम, तो कभी नहीं होगी पेट फूलने और अपच की समस्या

हम अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिनकी वजह से हमारा रात का खाना पच नहीं पाता। ऐसी 8 आदतों के बारे में जानिए जिन्हें डिनर के बाद अपना कर पाचन दुरुस्त रखा जा सकता है।

Published On: 11 Jan 2025, 06:00 pm IST

Written by:

साल 2019 तक लगभग 3 बिलियन लोग ऐसे थे जो पेट में अपच की समस्याओं से जूझ रहे थे। आज 5 साल बाद ये संख्या घटी हो, ऐसा कहना मुश्किल है। इसका एक कारण तो ये है कि बदलती लाइफस्टाइल और भागदौड़ में अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाना। कुछ लोग मजबूरी के कारण ध्यान नही दे पाते तो कुछ लोग लापरवाही में। ऐसा ही कुछ होता है रात के डिनर के वक्त। हम अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिनकी वजह से हमारा रात का खाना पच नहीं पाता। इसका परिणाम ये होता है कि हम पेट से जुड़ी कई समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी 8 आदतों के बारे में हम अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिनकी वजह से हमारा रात का खाना पच नहीं पाता। ऐसी 8 आदतों (How to avoid bloating after meal) के बारे में जानिए जिन्हें डिनर के बाद अपना कर पाचन दुरुस्त रखा जा सकता है। बताने जा रहे हैं जिन्हें डिनर के बाद आप अपना कर अपना पाचन हमेशा के लिए दुरुस्त रख सकते हैं।

डिनर के बाद अपनाएं ये आदतें (How to avoid bloating after meal)

1. हल्का वॉक (Light Walk to avoid bloating)

रात का खाना खाने के बाद टहलना आपके पाचन के लिए बेस्ट तरीका है। स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक रिपोर्ट कहती है कि रात का खाना खाने के बाद, टहलने से शरीर में ब्लड शुगर बैलेंस होता है।

खाने के बाद बैठकर या लेटकर तुरंत आराम करने से पाचन धीमा हो सकता है, जिससे पेट में गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद 10-15 मिनट का हल्का वॉक करें। ये खाने को ठीक ढंग से पचाने में मदद करेगा और इसके साथ ही आपके शरीर में खून के संचार को भी बेहतर करेगा।

2. गर्म पानी पिएं (Drink Warm Water to avoid bloating after meal)

डिनर ठीक तरीके से पचे इसके लिए डिनर के बाद गर्म पानी पीना अच्छा ऑप्शन है। ये शरीर में पाचन तो ठीक करता ही है बल्कि ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मददगार है। दरअसल गर्म पानी की मदद से हमारी आंतों में जा रहे खून का फ़्लो तेज हो जाता है जिसकी वजह से पाचन प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। इसके अलावा, यह पेट के अंदर की अपच, गैस, और ऐंठन को भी कम करता है। गर्म पानी के और फायदे लेने हों तो इसके साथ एक नींबू का रस भी इसमें डालकर पी सकते हैं।

3. पाचन के लिए जीरा और धनिया चबाएं (Chew Cumin and Coriander)

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ रेस्तरां में बिलिंग की टेबल पर एक प्लेट में सौंफ रखा होता है। वह मुंह से खाने की बदबू मिटाने के लिए तो होता ही है उसके साथ पाचन में मदद करने के लिए भी सौंफ कारगर है। इसके अलावा जीरा और धनिया भी पाचन तेज करते हैं। इसलिए रात के खाने के बाद जीरा और धनिया थोड़ा सा लेकर चबा लेना डाइजेशन को दुरुस्त रखने का अच्छा तरीका है। पाचन के अलावा ये पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्या से भी राहत देते हैं।

4. अजवाइन पानी (Drink Ajwain Water to avoid bloating after meal)

अजवाइन पेट मेंडाइजेशन को तेज करती है और गैस जैसी समस्या से तुरंत राहत दिलाती है। आप रात के खाने के बाद अजवाइन का पानी पिएं या फिर एक चुटकी अजवाइन को गर्म पानी में डालकर उसे पिएं। ऐसा नियमित करने से आपको पेट की समस्या से परमानेंट राहत मिल सकती है।

5. हर्बल चाय (Drink Herbal Tea)

रात के खाने के बाद हर्बल चाय का पीना भी पाचन के लिए फायदेमंद होता है। पुदीना, अदरक, और तुलसी जैसी हर्बल चाय खाने को पचाने में मदद करती हैं।

पोल स्ट्रेस से उबरने का आपका अपना क्विक फॉर्मूला क्या है? थोड़ी देर हेड डाउन करती हूं

जो मन में आता है बोल देती हूं

ढेर सारा पानी पीती हूं

उलटी गिनती और डीप ब्रीदिंग

एलाइड मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चायों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट में सूजन और भारीपन को कम करते हैं। खास कर अदरक की चाय जो खाने के बाद पेट को आराम देती है और गैस को बाहर निकालने में मदद करती है।

6.डाइजेस्टिव एंजाइम वाले खाद्य पदार्थ (Consume Digestive Enzyme Rich Foods)

रात के खाने के बाद पाचन को बढ़ावा देने के लिए उन चीजों को खाएं, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अनानास और पपीता दोनों में पपाइन और ब्रोमेलिन जैसे पाचन एंजाइम होते हैं जो भोजन को तेजी से पचाने में मदद करते हैं। इन्हें रात के खाने के बाद खा सकते हैं।

7. तनाव मुक्त रहें (Stay Stress Free)

यह मत सोचें कि आपके मेंटल हेल्थ का असर आपके फिजिकल हेल्थ पर नहीं पड़ता। अगर आप तनिक भी तनाव में हैं तो खाने के बाद पाचन में भी समस्या आ सकती है। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसका सीधा असर डाइजेशन पर पड़ता है।

खाना खाने के दौरान या उसके बाद अगर आप तनाव में हैं तो तनाव दूर करने के लिए योग और मेडिकेशन जैसे तरीके ट्राई करें। गहरी सांसें लें ताकि तनाव कम हो सके।

8. ज्यादा व्यायाम से बचें (Avoid heavy Exercise to avoid bloating after meal)

खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा व्यायाम करने से बचना चाहिए। इससे पेट में दर्द और पाचन में परेशानी हो सकती है। ये सही है कि खाने के बाद एक छोटी सी वॉक डाइजेशन में आपकी मदद करती है लेकिन बहुत मेहनत वाले व्यायाम इसका ठीक उलट कर देते हैं। इसलिए खाने के 1-2 घंटे तक कोई मेहनत वाला काम करने से बचें।

ये भी पढ़ें – खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, तो आजमाएं ये बरसों पुराना नुस्खा, नहीं होंगी पाचन संबंधी समस्याएं