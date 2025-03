ढीली होती त्वचा में लानी है पहले जैसी कसावट, तो ट्राई करें ये 7 एंटी एजिंग टिप्स

ढीली होती त्वचा एजिंग का एक संकेत है। शरीर में बढ़ने वाले हार्मोनल बदलाव से त्वचा नमी और लचीलेपन को खो देती हैं। अक्सर लंबे समय तक धूप में रहने और स्किन केयर रूटीन को फॉलो न करने के कारण तेज़ी से झुर्रियों की समस्या बढ़ने लगती है।

त्वचा के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए कई तरह के सीरम, मॉइश्चराइज़र और मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल त्वचा की नमी को सोख लगता है और झुर्रियों की समस्या बढ़ जाती है। चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियाँ वास्तव में ऐसी रेखाएँ या सिलवटें हैं जो उम्र बढ़ने के साथ त्वचा पर खुद ब खुद उभर आती हैं। ये समस्या अक्सर लंबे समय तक धूप में रहने और स्किन केयर रूटीन को फॉलो न करने के कारण तेज़ी से बढ़ने लगती है। समय के साथ महीन रेखाएँ गहरी होने लगती हैं और त्वचा की नमी और लचीलेपन को खो देती हैं। जानते हैं चेहरे पर बढ़ने वाली झुर्रियों को नियंत्रित करने के कुछ आसान उपाय (How to tighten your skin)।

पहले जानते हैं त्वचा पर बढ़ने वाली झुर्रियों का कारण (Causes of wrinkles)

इस बारे में स्किन केयर एक्सपर्ट रेखा कुमारी का कहना है कि उम्र का बढ़ना झुर्रियों की समस्या (How to tighten your skin) को बढ़ा देता है। शरीर में बढ़ने वाले हार्मोनल बदलाव त्वचा को पतली, शुष्क और कम लचीली बना देता है। सूरज से निकलने वाली यूवीए और यूवीबी किरणें कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ देती हैं, जो आवश्यक प्रोटीन हैं और त्वचा को चिकना बनाए रखते हैं (How to tighten your skin)। धूम्रपान रक्त प्रवाह को कम करके और कोलेजन को नियंत्रित करके त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

त्वचा में नमी की कमी से स्किन अधिक झुर्रीदार दिखाई देती है। वहीं विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से त्वचा के प्राकृतिक ऑयल को नुकसान पहुँचता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की कमी त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है (How to tighten your skin) ।

झुर्रियों की समस्या से बचने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो (How to tighten your skin)

1. सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल

बढ़ती गर्मी में धूप की तेज़ किरणों स्किन को झुलसा देती है। ऐसे में शरीर के अन्य अंगों को टैनिंग से बचाने के लिए जहां कवर करने की आवश्यकता होती है (How to tighten your skin)। वहीं चेहरे को को प्रोटैक्ट करने के लिए छाता, टोपी या फिर सनस्क्रीन की मदद लें। इससे त्वचा की नमी रीस्टोर होती है और महीन रेखाओं को कम किया जा सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 से लेकर 50 के साथ ब्रॉड.स्पेक्ट्रम वाली वॉटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन इस्तेमाल करें।

2. एलोवेरा जेल लगाएं

क्लिनिकल कॉस्मेटिक और इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 50 वर्ष की आयु के लोगों ने 8 सप्ताह तक एलोवेरा का इस्तेमाल किया। इससे चेहरे की झुर्रियों में सुधार देखने को मिला। दरअसल, एलोवेरा जेल त्वचा की नमी को बढ़ाता है और कोलेजन उत्पादन को प्रभावित करता है (How to tighten your skin) । त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए ताज़ा एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं और इसे 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देने के बाद वॉश कर दें।

3. नारियल का तेल

मॉइश्चराइजिंग गुणों से भरपूर नारियल का तेल न केवल त्वचा को हाइड्रेट करता है बल्कि त्वचा की लोच को भी बेहतर बनाता है। वे लोग जिनकी त्वचा रूखी और बेजान है, उन्हें रात को सोने से पहले चेहरे पर नारियल तेल की थिन लेयर लगानी चाहिए। इससे त्वचा मुलायम और हेल्दी बनती है (How to tighten your skin) ।

4. केले का मास्क

केले में पोटेशियम और सिलिका की मात्रा होती है, जिससे शरीर को कोलेजन को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये त्वचा के अलावा मांसपेशियों और हड्डियों के लिए आवश्यक है। एक पके केले को मैश करें और इसे शहद में मिलाकर फेस मास्क के रूप में 20 मिनट तक लगाएँ और फिर धो लें। यह प्राकृतिक उपचार सप्ताह में दो बार कर सकते हैं।

5. बेसन और दही

दही त्वचा को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। 2011 में जर्नल ऑफ़ कॉस्मेटिक साइंस के रिसर्च के अनुसार सादे दही को बेसन के साथ मिलाएँ और अपने चेहरे पर लगाएँ। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। चमकती त्वचा के लिए इस होममेड फेस मास्क का इस्तेमाल हफ़्ते में एक बार करें।

6. कॉफ़ी है एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर

कॉफ़ी में मौजूद कैफीन की मात्रा फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करके स्किन को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाती है। इससे त्वचा की सुरक्षा में मदद मिलती है। ऑक्सीडेटिव मेडिसिन और सेलुलर लॉन्गविटी जर्नल के अनुसार कॉफ़ी से मिलने वाला कैफीन यूवी रेज़ के प्रभाव को सीमित करके त्वचा की उम्र बढ़ने से रोक सकता है।

7. ऑर्गेनिक ऑयल करें इस्तेमाल

आर्गन तेल त्वचा की नमी और लोच को बढ़ाता है, जिसो त्वचा अधिक युवा और कोमल दिखती है। वहीं बादाम का तेल त्वचा को मुलायम बनाता है और यूवी रेज़ से होने वाली त्वचा की क्षति को रोकता है। इसके अलावा एवोकाडो तेल कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।