थकाऊ और बोरिंग मंडे को एक्टिव और एनर्जेटिक बना सकते हैं ये 6 टिप्स, स्टेप बाय स्टेप करें फॉलो

अगर वीकेंड की लेट नाइट पार्टीज और अनियमित दिनचर्या के कारण सोमवार को ट्रैक पर आने में मुश्किल हो रही है, तो अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सामान्य से तरीके हैं, जिन्हें फॉलो किया जाए तो आप एक एक्टिव और प्रोडक्टिव मंडे की शुरुआत कर सकती हैं।

वीकेंड के आराम के बाद मंडे को वापस से नियमित दिनचर्या और काम पर लौटना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें मंडे के नाम पर संडे की रात से ही एंजायटी होने लगती है, और अगले दिन काम पर फोकस कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हफ्ते ही शुरुआत निराशा और उदासी के साथ होना अच्छा नहीं है। मंडे मॉर्निंग हमेशा एक्टिव और प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ताकि बाकी के दिन भी अच्छे जाएं (how to start an active and productive monday)।

अगर वीकेंड की लेट नाइट पार्टीज और अनियमित दिनचर्या के कारण सोमवार को ट्रैक पर आने में मुश्किल हो रही है, तो अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सामान्य से तरीके हैं, जिन्हें फॉलो किया जाए तो आप एक एक्टिव और प्रोडक्टिव मंडे की शुरुआत कर सकती हैं(how to start an active and productive monday)। तो आइए जानते हैं, ऐसेही 6 टिप्स के बारे में।

एक्टिव और प्रोडक्टिव मंडे की शुरुआत करनी है तो फॉलो करें ये 6 टिप्स (how to start an active and productive monday)

1. पॉजिटिव अप्रोच

सुबह उठते के साथ सबसे पहले सकारात्मकता को प्राथमिकता दें, और अपने काम के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखें। जब आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिन की शुरुआत करती हैं, तो इससे कई संभावनाओं का द्वार खुल जाता है। जब व्यक्ति सकारात्मक विचार रखता है, तो उनका मन अंदर से प्रसन्न रहता है, और वे अधिक ऊर्जा शक्ति और एकाग्रता के साथ अपना काम करते हैं। इस प्रकार आप नए हफ्ते में ग्रोथ और सक्सेस को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं।

2. जर्नलिंग और ग्रेटीट्यूड

हफ्ते की एक अच्छी और प्रोडक्टिव शुरुआत के लिए अपनों के प्रति आभार व्यक्ति करें। सुबह उठकर सकारात्मक घटनाओं और विचारों को जर्नल पर लिखें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा और मन शांत रहेगा। इस प्रकार की गतिविधियों से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहता है। वहीं आपको अधिक ऊर्जावान रहने में मदद मिलती है। इस प्रकार आप अधिक एकाग्रता के साथ अपने काम की शुरुआत करती हैं, जिससे पूरे दिन आपको काम करने में आसानी होती है (how to start an active and productive monday)।

सोमवार को एक्टिव और प्रोडक्टिव रहना चाहती हैं, तो सुबह उठने के बाद शारीरिक गतिविधियों में जरूर भाग लें। यदि आप इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहती हैं, तो कम से कम कुछ बॉडी स्ट्रेचेज करें, आप चाहे तो इसे बेड पर बैठे हुए भी आजमा सकती हैं। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग वीकेंड पर घूमने फिरने जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अधिक थकान हो सकता है। वहीं सोमवार को सुबह उठने में आलस महसूस होता है।

स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियां अधिक एक्टिव हो जाती हैं, और थकान एवं दर्द को कम करने में मदद मिलती है। जिससे आप पूरे दिन अधिक एक्टिव रहती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं स्ट्रेचिंग गतिविधियां आपको काम के प्रति अधिक एकाग्र रहने में भी मदद कर सकती हैं।

4. अच्छे कपड़े अच्छी तैयारी

मंडे के के दिन प्रोडक्टिव और एक्टिव रहने के लिए कॉन्फिडेंट रहना बेहद जरूरी है, जिसमें आपका गेट अप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों के अंदर यह अवधारणा होती है, कि हम दूसरों को दिखाने के लिए तैयार होते हैं। परंतु असल में जब हम अच्छे कपड़े पहन कर एक अच्छा गेट अप लेते हैं, तो यह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है। वहीं अधिक ऊर्जा शक्ति तथा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं।

पोल पोल स्ट्रेस से उबरने का आपका अपना क्विक फॉर्मूला क्या है? थोड़ी देर हेड डाउन करती हूं

जो मन में आता है बोल देती हूं

ढेर सारा पानी पीती हूं

उलटी गिनती और डीप ब्रीदिंग

संडे की रात को अपना पसंदीदा ड्रेस डिसाइड करें, और अपने ड्रेस के अनुसार जूते एवं मेकअप की तैयारी करें। जिससे सुबह उठकर आपको सोचने में अधिक समय व्यर्थ न करना पड़े और आप जल्दी से तैयार हो जाएं। जब आप इस प्रकार तैयार होंगी, तो आपको अंदर से बेहतर महसूस होगा।

5. मूड बूस्टिंग हेल्दी फूड

प्रोडक्टिव और एक्टिव रहने के लिए आपके पेट का संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा शरीर को पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से आपका ध्यान बार-बार भूख पड़ जाएगा। वहीं शरीर में ऊर्जाशक्ति की कमी महसूस होगी और आप काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगी। इसलिए सुबह उठकर प्रोटीन युक्त हेल्दी ब्रेकफास्ट लें।

साथ ही साथ कुछ फाइबर लेने का भी प्रयास करें। जिससे आपको लंबे समय तक संतुष्ट एवं एनर्जेटिक रहने में मदद मिलेगी। वहीं लंच में कुछ हल्का परंतु पौष्टिक खाएं। आप चाहे तो बीच-बीच में कुछ हेल्दी स्नैक्स भी ले सकती हैं, जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन रखने में मदद मिलती है।

6. लिखें और आगे बढ़ें

आपको अपने महत्वपूर्ण काम की जानकारी होनी चाहिए, जिसे हफ्ते की शुरुआत में करने का प्रयास करें। इससे वीकेंड आते-आते आप पर काम का अधिक दबाव एवं जोड़ नहीं पड़ता है। इस प्रकार आपके लिए अपना काम खत्म करना आसान हो जाता है, और आपके हफ्ते की शुरुआत अधिक प्रोडक्टिव होती है।

यह भी पढ़ें : प्रोटीन से भरपूर ये 7 ब्रेकफास्ट रेसिपीज मिनटों में हो सकती हैं तैयार, जानिए इनके फायदे