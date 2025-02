इची स्कैल्प और डैमेज हेयर का उपचार हैं अलसी के बीज, इन 5 तरीकों से करें बालों के लिए इनका इस्तेमाल

अगर आप भी अपने बालों की समस्या का समाधान ढूंढ रही हैं, तो इसमें फैटी एसिड से भरपूर फ्लैस सीड्स यानी कि अलसी के बीज आपकी मदद कर सकते हैं। अलसी के बीच में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो आपके बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं।

आज के समय में लगभग 60% से अधिक महिलाएं बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। वातावरण में बढ़ता प्रदूषण का प्रभाव, सूरज की हानिकारक किरणें, बालों पर केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल, साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से बाल झड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं बाल झड़ने (hair fall) के साथ-साथ वे रफ एवं डैमेज होते जा रहे हैं। विशेष रूप से जो लोग अपने बालों पर हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल इतने डैमेज हो जाते हैं, की वे रोजाना बुरी तरह से उलझ जाते हैं। इन्हें सुलझाने में ये टूटते हैं, और आप अपनी पसंदीदा हेयर स्टाइल (hair style) नहीं बना पाती (how to use flax seeds on hair)।

अगर आप भी अपने बालों की समस्या का समाधान ढूंढ रही हैं, तो इसमें फैटी एसिड से भरपूर फ्लैस सीड्स यानी कि अलसी के बीज आपकी मदद कर सकते हैं। अलसी के बीज में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो आपके बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। यदि आपने अभी तक इसे नहीं आजमाया है, तो आज हम आपको बताएंगे बालों पर इसके फायदे साथ ही जानेंगे इसे बालों पर अप्लाई करने का सही तरीका (how to use flax seeds on hair)।

जानें बालों के लिए फ्लैस सीड्स के फायदे (Flax Seeds benefits for hair)

1. स्कैल्प pH को संतुलित रखता है

अलसी के बीज (flax seeds) स्कैल्प (scalp) पर ऑयल प्रोडक्शन के स्तर को बनाए रखते हैं, जिससे आपकी स्कैल्प बहुत अधिक ऑयली या ड्राई नहीं होती। अलसी के बीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड स्कैल्प के pH को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे खुजली और रूसी जैसी स्कैल्प की आम परेशानियों को दूर रखने में मदद मिलती है।

2. बाल समय से पहले सफेद नहीं होते

इन बीजों में मौजूद पोषक तत्व मेलेनिन उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आपके बालों की प्राकृतिक रंगत लंबे समय तक बरकरार रहती है। अपने आहार या हेयरकेयर रूटीन में अलसी के बीजों को शामिल करने से बालों का समय से पहले सफ़ेद होना धीमा हो सकता है।

3. बालों को जड़ से मजबूत बनाता है

इसके तेल आपके बालों के लिए कई रूपों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई का एक समृद्ध स्रोत है। अलसी के बीज में मौजूद पोषक तत्वों की गुणवत्ता बालों को मज़बूत बनाते हैं, और इन्हें टूटने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त, अलसी के बीज स्कैल्प पर हुए सूजन को शांत करते हैं और हेयर ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकते हैं।

4. सिर की जलन को शांत करता है

ये बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जो सूजन और स्कैल्प की संवेदनशीलता को कम करने में मदद करते हैं (flax seeds benefits)। अलसी सिर की त्वचा के pH और ऑयल प्रोडक्शन को संतुलित करती है। यह ऑयल ग्रंथियों को शांत करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि ये ग्लैंड स्वस्थ बालों के विकास के लिए सही मात्रा में सीबम का उत्पादन करें।

5. फिजी बालों को दे पर्याप्त हाइड्रेशन

इसके आवश्यक पोषक तत्व बालों में गहराई तक जाकर उन्हें पर्याप्त पोषण प्रदान करते हैं। वहीं ये स्कैल्प एवं बालों में नमी बरकरार रखने में मदद करते हैं, जिससे कि आपके बाल मुलायम और शाइनी नजर आते हैं। जब बालों में नमी होती है, तो बाल जल्दी नहीं उलझते।

6. ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करता है

अलसी में पाए जाने वाले विटामिन ई की गुणवत्ता बालों को डैमेज होने से रोकती है, और उनकी मरम्मत करते हुए उन्हें पूरी तरह मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलसी के तेल का उपयोग करने से बालों को कई लाभ हो सकते हैं। इन्हें मुक्त कणों से लड़ने और सिर की सूजन को कम करने के लिए भी जाना जाता है। यह आपके बालों में चमक जोड़ने के साथ-साथ उनकी फ्लैक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं।

जानें स्वस्थ एवं घने बालों के लिए कैसे करना है अलसी के बीच का इस्तेमाल (5 ways to use flax seeds for hair)

1. रोजाना खाएं एक चम्मच अलसी के बीज

प्रतिदिन 1-2 चम्मच पिसी हुई अलसी का सेवन करें।

कच्ची अलसी खाएं, या सलाद पर भुनी हुई अलसी छिड़कें।

आप चाहें तो अलसी के बीज को भूनकर इनका पावडर बनाकर दूध के साथ ले सकती हैं।

2. बालों पर अप्लाई करें फ्लैस सीड्स जेल

फ्लैस सीड्स जेल, पानी में साबुत अलसी को पकाने के बाद प्राप्त होने वाला तरल पदार्थ है। बालों पर जेल लगाने के बाद, इसे लगभग 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। ताकि इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व और हाइड्रेटिंग गुणवत्ताएं बालों में पूरी तरह से अवशोषित हो सके, और बालों को अधिकतम लाभ मिल सके।

जानिए कैसे तैयार करना है अलसी का जेल

अलसी के बीज – 200 ग्राम

पानी 4 कप

एक पैन में 4 चम्मच अलसी का बीज और 1 से 2 कप पानी डालें।

इसे मध्यम आंच पर लगभग 10 मिनट तक उबालें।

बीच-बीच में बीजों को हिलाती रहें और जब ये तरल जेल जैसा हो जाए, तो आंच बंद कर दें।

मलमल के कपड़े या छननी का इस्तेमाल करके जेल निकालें।

अब इसे अपने बालों पर अप्लाई करें, और कुछ देर तक मसाज दें।

फिर लगभग 10 मिनिट तक बालों पर लगा रहने दें।

आखिर में सामान्य पानी से बालों को साफ कर लें।

जेल को बाद में इस्तेमाल के लिए फ्रिज में रख दें।

3. अलसी का तेल

अलसी का तेल आम तौर पर अलसी के बीजों को कुचलकर बनाया जाता है, जिनसे आवश्यक तेल निकाले जाते हैं। अलसी के तेल से मालिश करने से बालों को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता प्राप्त होती है। बालों की जड़ और लंबाई पर अलसी का तेल अप्लाई करें, और इसे कम से कम 30 मिनट या रात भर के लिए लगा हुआ छोड़ दें। तेल से मालिश करने के बाद अपने बालों को हल्के शैम्पू से साफ करें।

अलसी का तेल कैसे तैयार करें?

अलसी के बीज और 200 ग्राम तेल (नारियल/जैतून/बादाम/आर्गन)

एक पैन में अलसी के बीज डालें। उन्हें तब तक भूनें जब तक आपको चटकने की आवाज़ न सुनाई दे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीज पूरी तरह से सूख गए हैं।

बीजों के ठंडा होने के बाद, उन्हें तब तक पीसें जब तक कि पाउडर एक पकी हुई स्थिरता प्राप्त न कर ले (पाउडर का पकी हुई उपस्थिति अलसी से तेल निकलने के कारण होती है)।

अपनी पसंद का तेल और अलसी के पाउडर को एक ग्लास कंटेनर में डालें।

जार को 1 हफ्ते के लिए धूप में बाहर रखें।

एक हफ्ते बाद, आपका तेल उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा।

4. केला और अलसी से बना हेयर मास्क

यह हेयर मास्क आपके बालों को गहराई से कंडीशन करता है और उन्हें हाइड्रेटेड और चमकदार बनाता है।

अलसी -2 बड़े चम्मच

केला – 1 (कटा हुआ)

शहद – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच (जैतून/बादाम/लैवेंडर)

इस तरह तैयार करें

सबसे पहले अलसी को बारीक पिस लें।

पाउडर में, मास्क तैयार करने के लिए कटे हुए केले, शहद और अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ऐड करें।

मास्क को स्कैल्प और बालों को अलग-अलग हिस्सों में बाटकर, इससे पूरे बालों को कवर करें।

हेयर मास्क को करीब दो घंटे तक लगा रहने देने के बाद बालों को गुनगुने पानी से साफ कर लें।

5. शहद, दही और अलसी से बना हेयर मास्क

शहद आपके बालों को नमी देता है और दही बालों को साफ करते हुए स्कैल्प से अतिरिक्त ऑयल और डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है।

अलसी के बीज का पावडर -1 बड़ा चम्मच

शहद – ½ बड़ा चम्मच

दही – 2 बड़े चम्मच

इन सामग्रियों को एक साथ अच्छी तरह मिलाएं, और मिश्रण को बालों पर सभी ओर अप्लाई करें।

हेयर मास्क को करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से बाल धो लें।

बेहतर नतीजों के लिए इन हेयर मास्क को बालों पर हफ्ते में 1 से 2 बार अप्लाई कर सकती हैं।

