Til recipes : लड्डू नहीं खाना चाहतीं, तो इन 5 स्वादिष्ट तरीकों तिल को करें अपनी डाइट में शामिल

तिल के छोटे बीज बेहद शक्तिशाली होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विटामिन एवं मिनरल्स की गुणवत्ता पाई जाती है। इतना ही नहीं ठंड के मौसम में इनका सेवन शरीर के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है। पोषक तत्वों से भरपूर ये बीज विशेष रूप से महिलाओं की सेहत के लिए बेहद कारगर मानी जाती है।

आमतौर पर तिल के लड्डू बेहद प्रचलित हैं, परंतु आप इसे लड्डुओं के अलावा भी कई अन्य रूपों में अपनी डाइट में शामिल कर सकती है (how to add til into diet)। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं, तिल को नियमित डाइट में शामिल करने की कुछ हेल्दी तरीके (how to add til into diet)।

पहले जानें तिल के फायदे (sesame seeds benefits)

ठंड के मौसम में तिल को डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प है। इसकी गर्म प्रकृति शरीर को गर्माहट प्रदान करने के साथ ही कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। तिल के बीज में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, जो त्वचा के लोच को बढ़ावा देने में मदद करती है।

तिल के बीज में मौजूद जिंक स्किन रिपेयर में आपकी मदद करते हैं। वहीं इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन, कॉपर और मैंगनीज की मात्रा शरीर के लिए अंदरूनी रूप से फायदेमंद होते हैं। रोजाना तिल के बीज के सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है।

सर्दियों के त्यौहार मकरसंक्रांति के दिन तिल खाने की परंपरा है। आमतौर पर इस दिन तिल के लड्डू या चिक्की खाई जाती है। हालांकि, आप तिल के बीज को कई अन्य रूपों में भी डाइट में शामिल कर सकती हैं। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने डाइट में तिल शामिल कर सकती हैं।

अब जानें डाइट में किस तरह शामिल करना है तिल (how to add til into diet)

1. सलाद टॉपिंग्स के रूप में इस्तेमाल करें

तिल के बीज को आप अपने सलाद टॉपिंग्स के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। अपनी नियमित सलाद के ऊपर एक चम्मच के करीब तिल के बीज को स्प्रिंकल करें और अपने सलाद को एंजॉय करें। यह आपकी सलाद में एक क्रंच और फ्लेवर ऐड करने के साथ ही इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता भी ऐड कर देगा, जिससे आपके शरीर को कई फायदे हो सकते हैं।

2. घर पर बनाएं तिल के बीज का बार चॉकलेट

आमतौर पर बच्चे आसानी से ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते, ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों की मदद से आप उनकी डाइट में इसे शामिल कर सकती हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स और तिल को एक साथ अच्छी तरह मिला लें, फिर शहद या गुड की प्युरी में इसे ऐड करें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे चॉकलेट बार का शेप दें। उसके बाद आप अपने बार को तिल के बीजों के साथ लपेट कर एंजॉय कर सकती हैं।

3. ताहिनी बनाएं

ताहिनी तिल के बीजों को बारीक पीसकर तैयार किया जाता है, जो बिल्कुल मक्खन जैसा चिकना होता है। लोग इसे सॉस, सलाद ड्रेसिंग, डीप, सेंडविच स्प्रेड और ब्रेड रैप के साथ खाना पसंद करते हैं। ताहिनी बनाने के लिए आपको तिल के बीजों को ऑलिव ऑयल और थोड़े से नमक के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। जब तक की यह बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में न आ जाए। उसके बाद आप इसे अपने अनुसार डेली खाद्य पदार्थों के रूप में ऐड कर सकती हैं।

4. तिल की चटनी

तिल के बीज को चटनी के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। तिल को धीमी आंच पर भून लें, अब एक जार में तिल, लहसुन, धनिया की पत्तियां और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। आवश्यकता अनुसार पानी ऐड कर सकती हैं। आखिर में चटनी में नमक डालें और इसे ग्लास के कंटेनर में स्टोर करें। अब आप इसे अपनी नियमित चपाती के साथ खा सकती हैं। साथ ही चाहें तो इसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर सकती हैं।

5. कुकीज

ओट्स, तिल के बीज, आटा, बेकिंग सोडा, बटर, अंडा, दूध और शहद को एक साथ अच्छी तरह मिक्स करें। आप चाहें तो शहद की जगह इसमें खजूर की प्युरी ऐड कर सकती हैं। अब इनका डो तैयार करें, छोटी छोटी लोई बनाएं और इन्हें कुकीज का आकर दें। अब इन्हें लगभग 15 से 20 मिनट तक बेक करें। ये कुकीज बेहद स्वादिष्ट और हेल्दी हैं।

आप इन्हें बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकती हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। इतना ही नहीं ये डायबिटीज के मरीजों के लिए स्नैकिंग का एक सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है।

