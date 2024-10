हेयर स्टाइल खराब आक्र देती हैं बेबी हेयर, इन 5 टिप्स की मदद से करें इन्हें मैनेज

यदि आप भी बेबी हेयर से परेशान हैं, और हेयर स्टाइल को खुलकर फ्लांट करना चाहती हैं, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, आखिर बेबी हेयर क्यों आ जाते हैं, साथ ही जानेंगे इन्हें मैनेज करने के टिप्स।

अक्सर महिलाएं अपनी हेयर स्टाइल को लेकर चिंतित नजर आती हैं। खासतौर पर वे बेबी हेयर से परेशान रहती हैं। आमतौर पर बेबी हेयर यानि की नन्हे बाल फोरहेड के किनारों पर निकल आते हैं। जिससे कि ये बाल बार-बार त्वचा पर आते हैं और हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है। यदि आप भी बेबी हेयर से परेशान हैं, और हेयर स्टाइल को खुलकर फ्लांट करना चाहती हैं, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं (How to manage baby hairs)। चलिए जानते हैं, आखिर बेबी हेयर क्यों आ जाते हैं, साथ ही जानेंगे इन्हें मैनेज करने के टिप्स (How to manage baby hairs)।

जानें महिलाओं के स्कैल्प पर बेबी हेयर आने के कारण

1. जेनेटिक्स: जेनेटिक्स के कारण कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में बेबी हेयर होने की संभावना अधिक होती है।

2. हार्मोनल असंतुलन: एंड्रोजन बालों के स्ट्रैंड को कमज़ोर और संकीर्ण कर सकते हैं, जिससे बेबी हेयर हो सकते हैं। असंतुलित हार्मोंस वाली महिलाओं में इसका अधिक खतरा होता है।

3. स्मॉल ग्रोथ सेशन: जब बालों का ग्रोथ सेशन छोटा हो जाता है, तो सभी बाल लंबे नहीं हो पाते और कुछ बेबी हेयर बन जाते हैं।

4. बालों का टूटना: बालों को बहुत कसकर पीछे खींचने से बाल बीच से टूटने लगते हैं, जो बेबी हेयर की तरह दिखते हैं। यह बालों के सामने वाले हिस्से में सबसे आम है।

5. पोस्टपार्टम गैर फॉल: जन्म देने के बाद हार्मोनल परिवर्तन के कारण महिलाओं को हेयर फॉल हो सकता है। जिसके कारण कई बार स्कैल्प के कुछ हिस्सों में बेबी हेयर ग्रो होने लग जाते हैं।

6. हेयर फॉलिकल्स का सिकुड़ जाना: तनाव, धूम्रपान, उम्र बढ़ने या असंतुलित हार्मोन के कारण बालों के रोम सिकुड़ सकते हैं। इस स्थिति में बेबी हेयर ग्रो करने लगते हैं।

जानें बेबी हेयर को मैनेज करने के टिप्स (How to manage baby hairs)

1. हेयरस्प्रे

“हेयरस्प्रे बेबी हेयर को स्टाइल करने का एक अच्छा और आसान तरीका है। टूथब्रश पर स्प्रे करें और फिर धीरे से छोटे बालों पर ब्रश करें। आप इसे बालों पर स्प्रे करके और भी अच्छी तरह से लगा सकती हैं, ताकि वे पूरी तरह से चिपक जाएं और फिर उन्हें ठीक जगह पर ब्रश किया जा सके।

2. पानी की मदद लें

अगर आपके बेबी हेयर थोड़े गंदे दिख रहे हैं, तो आपको उन्हें ठीक करने के लिए अपने बालों को धोने की ज़रूरत नहीं है। “अपने हेयरलाइन पर समान रूप से पानी स्प्रे करें। हेयरलाइन के पास बालों को उसी प्राकृतिक दिशा में कंघी करने के लिए प्राकृतिक फाइबर ब्रश या लकड़ी के टूथब्रश का उपयोग करें। हालांकि, आजकल मार्केट में बेबी हेयर ब्रश भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें ले सकती हैं।

3. हेयर जेल या मूस का उपयोग करें

बहुत से लोग अपने बेबी हेयर से फोरहेड की ओर वेभ बना लेते हैं। यह एक नया हेयर स्टाइल है, जिसे वे महिलाएं ज्यादा पसंद करती हैं, जिनके बेबी हेयर हैं। बालों को आगे लाने और उन्हें नीचे कंघी करने के लिए थोड़ी मात्रा में हेयर जेल या मूस का उपयोग करें।

4. अपने बालों में ऑयल अप्लाई करें

नियमित रूप से तेल लगाने से आपके बाल नमीयुक्त और कंडीशन हो जाते हैं, जिससे वे मुलायम, चमकदार और मैनेजबल बने रहते हैं। साथ ही बेबी हेयर भी मुलायम होते हैं, और इन्हें मैनेज करना आसान हो जाता है। इसलिए बालों को मुलायम बनाने पर ध्यान दें।

5. ब्लोड्राई

ब्लोड्राई वास्तव में आपके बालों को व्यवस्थित कर सकता है। अपने ड्रायर के हेड पर एक संकीर्ण नोजल लगाएं और इसे हेयरलाइन पर लक्षित करें। आप उन बेबी हेयर को जगह पर रखने के लिए हेयर क्रीम या जेल का उपयोग कर सकती हैं। ब्लो ड्राई करते समय नोजल को हेयरलाइन के पास रखें और कंघी की मदद से बालों को सेट करें। आप चाहें तो इसे अच्छे से मैनेज करने के लिए बालों पर हेयर सीरम भी अप्लाई कर सकती हैं।

