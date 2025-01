ग्लिसरीन है विंटर स्किन केयर का इफेक्टिव प्रोडक्ट, जानिए कैसे करना है इसका इफेक्टिव इस्तेमाल

“ग्लिसरीन” एक बेहद खास मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है, जो सर्दियों में आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी प्रदान करते हुए इन्हे स्वस्थ रखने में मदद करती है। इस सर्दी त्वचा को दें ग्लिसरीन की गुणवत्ता।

जैसा की हम सब जानते हैं, सर्दियों में त्वचा बेहद ड्राई हो जाती है। त्वचा से नमी छीन जाने की वजह से त्वचा संबंधी तमाम तरह की समस्याएं जैसे एक्ने, पिंपल, अनइवन टेक्सचर आदि आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसी परेशानी से बचने के लिए अपनी त्वचा की सेहत के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होती है। त्वचा की उचित देखभाल और मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स की मदद से पर्याप्त नमी बरक़रार रखने में मदद मिलेगी।

“ग्लिसरीन” एक बेहद खास मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है, जो सर्दियों में आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी प्रदान करते हुए इन्हे स्वस्थ रखने में मदद करती है (glycerin for skin)। तो इस सर्दी महंगे मॉइस्चराइज़र पर हजारो रूपए खर्च करने की जगह आपकी त्वचा को दें ग्लिसरीन की गुणवत्ता। हम बताएंगे आपको इन्हे इस्तेमाल करने का सही तरीका (How to use glycerin for skin)।

ग्लिसरीन क्या है?

इसे रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल (glycerol) कहा जाता है, एक नॉन टॉक्सिक, कलरलेस, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट है, जिसकी बनावट गाढ़ी और चिपचिपा होती है। इसे मुख्य रूप से पौधे और पशु दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ग्लिसरीन विशेष रूप से शुष्क, तैलीय और संबेदनशील त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। इसकी खोज 18वीं शताब्दी में स्वीडन के एक रयासन विज्ञानी कार्ल विल्हेम शीले (Carl Wilhelm Scheele) ने की थी।

शोध करते हैं ग्लिसरीन के फायदों का समर्थन (glycerin for skin)

1. मॉइस्चराइजर के रूप में

रिसर्चगेट द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ग्लिसरीन प्रभावी मॉइस्चराइजर में से एक है, क्योंकि यह आपकी त्वचा को हवा से नमी अवशोषित करने में मदद करता है। यह साफ़ तरल एक ह्यूमेक्टेंट (एक पदार्थ जो नमी को बनाए रखता है या संरक्षित करता है) के रूप में कार्य करता है, जो आपकी त्वचा से पानी एवोपोरेट होने से रोकता है। ग्लिसरीन मॉइस्चराइज़र का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को नरम और हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है।

2. डैमेज से प्रोटेक्शन देता है

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ के अनुसार ग्लिसरीन त्वचा में अंदर तक प्रवेश करता है और इसके बैरियर फंक्शन को बेहतर बनाता है। यह त्वचा को एनवायर्नमेंटल डैमेज से बचाने में मदद करता है, जो सुस्ती, सूखापन और परतदार त्वचा का कारण बन सकता है। इस प्रकार यह आपकी त्वचा को डैमेज होने से रोकता है।

3. मुहांसों का उपचार है

कोई भी व्यक्ति जो कभी मुहांसों से पीड़ित रहा है, वह जानता होगा कि यह कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि कई नियमित ओवर-द-काउंटर दवाइयां भी अक्सर काम नहीं करती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं, जो मुंहासों के लिए उपचार ढूंढ रही हैं, तो अपने स्किन केयर रूटीन में ग्लिसरीन शामिल कर सकती हैं। इसका नियमित इस्तेमाल एक्ने कम कारने में आपकी मदद कर सकता है।

4. ब्लैकहेड रिमूवल में मददगार

कभी-कभी, फेशियल और ओटीसी उपचार भी ब्लैकहेड्स से छुटकारा नहीं दिला पाते। ग्लिसरीन उन अद्भुत उत्पादों में से एक है जो ब्लैकहेड्स को प्रभावित करता है। आप इसकी मदद से अपने ब्लैकहेड्स को हटा सकती हैं।

5. टैन रिमूवल में मददगार

आप ग्लिसरीन का उपयोग हल्के सनस्क्रीन के रूप में कर सकती हैं, क्योंकि यह नमी को सील करते हुए सूर्य की हानिकारक किरणों और पर्यावरण प्रदूषकों के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य करता है। अगर आप पहले से ही टैन हो चुकी हैं, तो ग्लिसरीन आपके पोर्स में जमी गंदगी और अशुद्धियों को हटाकर और आपके रंग को हल्का करके आपको अपनी असल कॉम्प्लेक्शन में वापस लाने में मदद कर सकता है।

जानें सर्दियों में त्वचा पर कैसे अप्लाई करनी है ग्लिसरीन (How to use glycerin for skin)

1. ग्लिसरीन क्लीन्ज़र (glycerin cleanser)

स्टेप 1: सबसे पहले, आपको एक कटोरा लेना है।

सबसे पहले, आपको एक कटोरा लेना है। स्टेप 2: आधा कप पानी में डेढ़ चम्मच ग्लिसरीन और कॉर्नफ्लोर मिलाएं।

आधा कप पानी में डेढ़ चम्मच ग्लिसरीन और कॉर्नफ्लोर मिलाएं। स्टेप 3 : फिर मिश्रण को तब तक उबालें जब तक कि मिश्रण साफ न दिखने लगे।

: फिर मिश्रण को तब तक उबालें जब तक कि मिश्रण साफ न दिखने लगे। स्टेप 4 : मिश्रण को ठंडा करें और अपनी नम त्वचा पर इसे अप्लाई करें, कुछ देर मसाज दें।

: मिश्रण को ठंडा करें और अपनी नम त्वचा पर इसे अप्लाई करें, कुछ देर मसाज दें। स्टेप 5 : उसके बाद हलके गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें।

: उसके बाद हलके गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें। स्टेप 6: आखिर में टॉवल से धीमे-धीमे टैप करते हुए त्वचा को ड्राई करें।

2. ग्लिसरीन टोनर (glycerin toner)

स्टेप 1 : डेढ़ कप गुलाब जल के साथ लगभग एक-चौथाई कप ग्लिसरीन मिलाकर टोनिंग घोल बनाएं।

: डेढ़ कप गुलाब जल के साथ लगभग एक-चौथाई कप ग्लिसरीन मिलाकर टोनिंग घोल बनाएं। स्टेप 2 : टोनर को स्प्रे बॉटल या कांच के कंटेनर में स्टोर करें।

: टोनर को स्प्रे बॉटल या कांच के कंटेनर में स्टोर करें। स्टेप 3 : अपनी त्वचा को अच्छी तरह से क्लीन कर लें।

: अपनी त्वचा को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। स्टेप 4: इसके बाद, अपने चेहरे पर ग्लिसरीन टोनर को स्प्रे करें, या इन्हे कॉटन बॉल की मदद से लगाएं, यह पोर्स को कसने में आपकी मदद करेगा।

स्टेप 1 : ग्लिसरीन लगाने से पहले अपना चेहरा धो लें और तौलिए से थपथपाकर सुखा लें।

: ग्लिसरीन लगाने से पहले अपना चेहरा धो लें और तौलिए से थपथपाकर सुखा लें। स्टेप 2 : आधा कप पानी लें और उस पर ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालें।

: आधा कप पानी लें और उस पर ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालें। स्टेप 3 : एक कॉटन बॉल लें, कप में डुबोएं और इसे अपनी त्वचा पर थपथपाएं।

: एक कॉटन बॉल लें, कप में डुबोएं और इसे अपनी त्वचा पर थपथपाएं। स्टेप 4 : मुंह और आंखों के आसपास के क्षेत्र पर इन्हे लगाने से बचें।

: मुंह और आंखों के आसपास के क्षेत्र पर इन्हे लगाने से बचें। स्टेप 5: त्वचा पर सभी ओर अप्लाई करने के बाद इन्हे उंगलियों की मदद से मिलाएं और पूरी तरह से ड्राई होने दें।

4. ग्लिसरीन फेस पैक (glycerin face pack)

स्टेप 1 : मसला हुआ केला, आधा छोटा चम्मच शहद और विटामिन ई तेल की 2 बूंदें, इन सभी सामग्रियों को मिलाकर चिकना पेस्ट बना लें।

: मसला हुआ केला, आधा छोटा चम्मच शहद और विटामिन ई तेल की 2 बूंदें, इन सभी सामग्रियों को मिलाकर चिकना पेस्ट बना लें। स्टेप 2 : फेस पैक को ब्रश की मदद से पूरे चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें।

: फेस पैक को ब्रश की मदद से पूरे चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें। स्टेप 3 : इसे 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें।

: इसे 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। स्टेप 4: आखिर में चेहरे को गिला करें, और धीरे-धीरे हाथों से फेस पैक को हटाएं, फिर थपथपाकर सुखाएं।

