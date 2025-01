पैरों की थकान और दुर्गन्ध कम करने में असरदार है फिटकरी, हम बता रहे इस्तेमाल का तरीका

फिटकरी को पैरों की त्वचा में सुधार करने से लेकर पैरों की थकान दूर करने तक के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। आपको इसके लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो चलिए जानते हैं पैरों के लिए फिटकरी के फायदे।

हमारे पैर पुरे दिन सबसे ज्यादा सक्रीय रहते हैं। पर ये शरीर का एक ऐसा अंग है जिसपर लोगों का ध्यान सबसे कम जाता है। पैरों को तमाम तरह के कीटाणुओं और डस्ट पार्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, वहीं एक्टिव होने के कारण ये बेहद थक जाते हैं और दर्द महसूस होता है। चेहरे की त्वचा से लेकर बालों की देखभाल में हम इतने व्यस्त होते हैं, की अपने पैरों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। जिसकी वजह से फड़ी एड़ियां, फंगल इन्फेक्शन, चोट आदि का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पैरों की स्किन ड्राई और डल नजर आने लगती है। हालांकि, इन सभी समस्यायों से बचाव में फिटकरी आपकी मदद कर सकती है (how to use alum for feet)।

फिटकरी को पैरों की त्वचा में सुधार करने से लेकर पैरों की थकान दूर करने तक के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। आपको इसके लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो चलिए जानते हैं पैरों के लिए फिटकरी के फायदे (benefits of alum for feet)। साथ ही जानेगे इसे इस्तेमाल करने का सही तरीक (how to use alum for feet)।

जानें पैरों के लिए फिटकरी के फायदे (benefits of alum for feet)

1. दुर्गन्ध आने से रोकती है एंटी फंगल प्रॉपर्टी

फिटकरी की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पैरों में दुर्गन्ध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं। इसके इस्तेमाल से बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाता है, जिससे बदबू पैदा नहीं होती। वहीं फिटकरी के एंटीफंगल गुण एथलीट फुट जैसे फंगल संक्रमण को रोकने और उसका इलाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपके पैरों में भी बार-बार फंगल संक्रमण हो जाता है, या आपके पैरों से बदबू आती है, तो फिटकरी के इस्तेमाल से आपको मदद मिल सकती है।

2. पैरों की त्वचा पहुंचाए लाभ

फिटकरी फटी एड़ियों को नरम और नमीयुक्त बनाए रखती है, जिससे इसके कारण होने वाली तकलीफ कम हो जाती है और हीलिंग में मदद मिलती है। यदि ठंड के मौसम में ड्राइनेस के कारण आपकी एड़ियों में दरार आ जाता है, तो फिटकरी का इस्तेमाल आपकी मदद कर सकता है।

3. नाखूनों को दे प्रोटेक्शन

फिटकरी के कसैले गुण पैर के नाखून को मजबूत बनाने और ब्रिटल नेल्स को रोकने में मदद करते हैं। फिटकरी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसके पानी में पैरों को डुबोने से नाखूनों में फंगल संक्रमण का खतरा भी कम जाता है। इसके अलाव ये आपके नाख़ून को चमक प्रदान करते हैं, और आपके नाख़ून खूबसूरत नजर आते हैं।

4. कम आता है पसीना

फिटकरी के कसैले गुण अत्यधिक पसीना आने से रोकते हैं, जिससे यह हाइपरहाइड्रोसिस के लिए एक प्रभावी उपचार बन जाता है। इस प्रकार जब आप जूते या बंद चप्पल पहनती हैं, तो आपको पसीने से चिपचिपाहट महसूस नहीं होती।

4. दूर करता है पैरों का थकान

फिटकरी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो प्लांटर फैस्कीटिस (यह एक ऐसी स्थिति है जिसमे व्यक्ति को एड़ियों में दर्द रहता है) जैसी स्थितियों के कारण होने वाले पैरों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। फिटकरी पैरों में सूजन कम करने वाले प्रभाव होते है, जो दिनभर की पैरों की थकान से राहत देते हैं। यदि आपको अधिक थकान या पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, तो रात को सोने से पहले फिटकरी के पानी में कुछ देर के लिए अपने पैरों को डुबोएं।

पैरों के लिए फिटकरी इस्तेमाल करने का तरीका (how to use alum for feet)

1. फिटकरी के पानी में भिगोएं अपने पैर

सबसे पहले पानी गर्म करें और किसी टब में डाल दें।

फिर उसमें 1 से 2 चम्मच फिटकरी पाउडर डालें और मिलाएं।

अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक भिगोए रखें।

फिर पैर बाहर निकालें और तौलिए से साफ़ कर लें।

उचित परिणाम के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं।

यदि अधिक परेशानी या दर्द होने पर फिटकरी के पानी में पैरो को भिगोया जा सकता है।

2. पाउडर इस्तेमाल करें

पैरों को सूखा और दुर्गंध रहित रखने के लिए खास तौर पर पैरों की उंगलियों के बीच में फिटकरी पाउडर छिड़कें। यदि जूता पहन रही हैं, तो नमी से बचने के लिए पहले पाउडर लगाएं उसके बाद मौजे पहन कर जुटे पहनें। इस प्रकार पैरों से खराब गंध नहीं आएगी और किसी तरह का संक्रमण भी आपको परेशान नहीं करेगा।

3. पैरों पर रगड़ें

फिटकरी को गिला करके अपने पैरों पर रगड़ें। खासकर अपनी फटी एड़ियों पर या जब आप लंबे से जूता पहनें हों, तो उसे उतारने के बाद पैरों को पानी से धुलें फिर फिटकरी रगड़ें।

4. स्प्रे करें

मुलायम और सुंदर पैरों के लिए रात को सोने से पहले अपने पैरों पर फिटकरी का पानी स्प्रे करें। आप स्प्रे बोतल में फिटकरी का पानी डालकर रख लें, और रोजाना रात को सोने से पहले इसे पैरों पर स्प्रे करें।

