Leftover Chapati : बची हुई रोटियां फेंक देती हैं, तो इन 4 तरीके से करें स्नैक्स में इनका इस्तेमाल

बची हुई रोटी को अलग अलग तरह के स्नैक्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका स्वाद बेहद कमाल का होता है। ये स्नैक्स जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूरी बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं।

ज्यादातर घरों में कुछ रोटियां बच जाती हैं, जिन्हें महिलाएं दोबारा इस्तेमाल नहीं करती और आमतौर पर उन्हें फेंक देती हैं। पर इन रोटियों को बर्बाद करना उचित नहीं है, रोटी हो या चावल किसी भी अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फाइबर सहित अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर बची हुई रोटियों को आप कई रूपों में इस्तेमाल कर सकती हैं (How to use leftover chapati)। मेरी मां हमेशा से शाम के नाश्ते में अलग-अलग रूपों में इन रोटियों को हमारे सामने परोस देती हैं, और हम इन्हें बड़े चाव से खाते हैं (How to use leftover chapati)।

वो इन्हें तरह-तरह के स्नैक्स बनाने में इस्तेमाल करती हैं, जिनका स्वाद बेहद कमाल का होता है। मां की बची हुई रोटियां से बने स्नैक्स ने हमें हमेशा जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूरी बनाए रखने में मदद की है। यदि आप भी अपने लिए हेल्दी स्नैक्स की तलाश में हैं, और बची हुई रोटियों को बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, इनसे बने ये 4 स्नैक्स की रेसिपी जरूर ट्राई करें (How to use leftover chapati)।

यहां जानें बची हुई चपाती की 4 स्नैक्स रेसिपीज (How to use leftover chapati)

1. रोटी नूडल्स

बहुत से लोगों को नूडल्स की क्रेविंग्स होती है, पर मैदे से बने नूडल्स सेहत को कई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसका एक हेल्दी अल्टरनेटिव है, रोटी के नूडल्स।

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

बची हुई रोटी

प्याज

टमाटर

शिमला मिर्च

गाजर

काली मिर्च पावडर

नमक

लाल मिर्च पाउडर

जीरा पाउडर

धनिया पाउडर

सोय सॉस

विनेगर

टमाटर की होममेड प्युरी या टोमैटो सॉस

घी या ऑयल

इस तरह तैयार करें नूडल्स



सबसे पहले रोटी को लंबा-लंबा पतला काट लें।

सभी सब्जियों को अपने अनुसार छोटे टुकड़ों में काट लें।

एक पैन में ऑयल गर्म करें, उसमें सभी सब्जियों को डालकर हल्का भूनें।

इनमें आवश्यतानुसार मसाले ऐड करें, साथ ही सॉस, विनेगर और सोया सॉस डालकर मिला लें।

तैयार किए गए रोटी के नूडल्स डालें, और सभी को आपस में एक साथ मिला लें।

अब इन्हें गर्मागर्म परोसें और शाम के नाश्ते में एंजॉय करें।

2. चपाती पोहा

बची हुई रोटी से आप आसानी से स्वादिष्ट एवं हेल्दी पोहा तैयार कर सकती हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, और यह शाम के नाश्ते का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इस स्वादिष्ट रेसिपी को बच्चे भी बेहद पसंद करते हैं।

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

रोटी

प्याज

टमाटर

शिमला मिर्च

गाजर

कड़ी पत्ता

राई

हल्दी

अमचूर पाउडर

गरम मसाला

नमक

नींबू का रस

धनिया पत्ता

भुनी हुई मूंगफली

इस तरह तैयार करें चपाती पोहा

रोटी को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लें, ठीक पोहा के आकर के।

अब पैन में ऑयल डालें, कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगाएं।

सभी सब्जियों को डालकर कुछ देर तक भुने।

हल्दी, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मिलाएं।

अब रोटी को इसमें डालकर कुछ देर अच्छी तरह भूनें।

पोहा को किसी प्लेट पर निकालें, इसे प्याज, धनिया की पत्तियां एवं नींबू के रस से गार्निश करें।

अब इस स्वादिष्ट सी रेसिपी को एंजॉय करें।

3. चपाती टिक्की

यदि आपको कबाब या टिक्की जैसा कुछ खाने का मन है, तो घर पर बचे हुए चपाती से टिक्की तैयार कर सकती हैं। बाजार में मिलने वाले टिक्की बेहद अनहेल्दी होते हैं, आप इसे स्वस्थ तरीके से घर पर तैयार कर सकती हैं।

पोल पोल स्ट्रेस से उबरने का आपका अपना क्विक फॉर्मूला क्या है? थोड़ी देर हेड डाउन करती हूं

जो मन में आता है बोल देती हूं

ढेर सारा पानी पीती हूं

उलटी गिनती और डीप ब्रीदिंग

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

पिछली रात की बची हुई चपाती

प्याज

पत्ता गोभी

शिमला मिर्च

पालक

हरी मिर्च

अदरक

धनिया पत्ती

बेसन

ऑलिव ऑयल

लाल मिर्च पाउडर

हल्दी पाउडर

गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

इस तरह तैयार करें

बची हुई चपाती को 5 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखें।

5 मिनट के बाद, चपाती लें और मैशर से इसे छोटे टुकड़ों में मैश करें।

सभी सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटें और उन्हें मैश की हुई चपाती के साथ मिलाएं।

मिश्रण में बेसन ऐड करें, आप चाहें तो स्वादानुसार कसा हुआ पनीर भी मिला सकती हैं।

ऊपर बताए गए सभी मसाले ऐड करें और मिश्रण से गोल आकार में कटलेट बना लें।

पैन में एक चम्मच तेल डालें और फिर कटलेट या टिक्की को दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं।

पक जाने के बाद, सेव से गार्निश करें और टोमैटो सॉस के साथ गरमागरम सर्व करें।

स्वादिष्ट चपाती कटलेट या टिक्की का आनंद लें।

4. चपाती हलवा

अगर स्नैक्स में कुछ हल्का मीठा खाना चाहती हैं, तो आप बची हुई चपाती से हलवा तैयार कर सकती हैं। हलवा बेहद स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही मीठे की क्रेविंग्स को शांत करने में आपकी मदद करेंगे।

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

बची हुई रोटी

घी

खजूर की प्युरी

खोया (वैकल्पिक)

सूखे मेवे, कटे हुए

दूध 2 कप

हरी इलायची पाउडर

इस तरह तैयार करें चपाती हलवा

रोटियों को ब्लेंडर जार में डालकर अच्छी तरह पीस लें।

पैन में घी डालकर चपाती को 5 से 7 मिनट तक भूनें।

अब दूध डालें और दूध के पूरी तरह सूखने तक धीमी आंच पर पकाएं।

अब इसमें प्युरी डालें, खोया और इलायची पाउडर डालें।

इसके बाद कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें, सभी को अच्छी तरह से मिला लें।

अब इसे गरमागरम परोसें, यकीन मानिए आपके बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा।

यह भी पढ़ें : एक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक संयोजन है मखाना दूध, सेहत को मिलेंगे ये 10 लाभ