इन 6 तरीकों की मदद से मुश्किल घड़ी में शांत रहना सीखिए, एक्सपर्ट दे रहे हैं ऐसे टिप्स

अक्सर कोई न कोई मुश्किल हमें न चाहते हुए भी घेर लेती है। लेकिन इसके बाद हमारी जिम्मेदारी यह कि हम उस मुश्किल के सामने कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपका यही रिएक्शन तय करता है कि परेशानी कितने दिन या देर तक आपके साथ रहने वाली है।

Published On: 27 Feb 2025, 06:41 pm IST

Written by:

जिंदगी कभी मुसीबत के बगैर नहीं होती। यह सबके साथ होता है। कोई न कोई मुश्किल हमें न चाहते हुए भी घेर लेती है। लेकिन इसके बाद आपकी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। जिम्मेदारी यह कि हम उस मुश्किल के सामने कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपका यही रिएक्शन तय करता है कि परेशानी कितने दिन या देर तक आपके साथ रहने वाली है। आज हम ऐसे ही कुछ तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अपना कर मुसीबत के वक्त शांत रहा जा सकता है। और यह समझेंगे हम एक्सपर्ट की मदद से।

मुश्किल के वक्त भी शांत रहने के 6 तरीके (how to calm yourself)

1. गहरी सांस लें (Take Deep Breaths)

क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप कंसल्टेंट स्निग्धा सिन्हा कहती हैं कि जब भी हम घबराते हैं या किसी परेशानी में होते हैं तो (how to calm yourself) अक्सर हमारी सांस तेज हो जाती है और हमारी सोच गड़बड़ हो जाती है। गहरी सांस लेना बेस्ट तरीका है ऐसे मौके पर। इससे आपके शरीर और मन दोनों को शांत कर लेंगे और घबराहट भी कम होगी। ऐसा करने भर से आपमें सही तरीके से सोच पाने की क्षमता में इजाफा होगा।

कैसे करें?

1. आराम से बैठ जाएं या खड़े हो जाएं।

2. अब नाक से गहरी सांस लें और 4 सेकंड के लिए सांस अंदर रोकें।

3. फिर धीरे-धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ें।

4. इस प्रक्रिया को कम से कम 5-6 बार करें।

2. सोच को बदलें (Change Your Thoughts)

डॉक्टर स्निग्द्धा के अनुसार कभी-कभी हम सिर्फ अपनी नकारात्मक सोच के कारण परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता या हमें सब कुछ गड़बड़ ही लगने लगता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को थोड़ी देर के लिए बदलें और सकारात्मक सोचने की कोशिश करें, तो स्थिति अलग हो सकती है।

कैसे करें?

1. जब भी ऐसा लगे कि आप परेशान हो रहे हैं, तो अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ें।

2. जैसे मान लीजिए कि आपका काम नहीं हो रहा, तो आप सोच सकते हैं कि यह एक सीखने का मौका है, अगली बार मैं इसे और बेहतर कर पाऊंगा।

3. नकारात्मक सोच को छोडि़ए।

3. रुककर सोचें (Pause and Think)

जब कोई परेशानी आती है तो हम अक्सरतुरंत (how to calm yourself) प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कोई गुस्से में होता है तो तुरंत जवाब देता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जल्दी में लिया गया फैसला सही हो। ऐसे समय में थोड़ा रुककर सोचना बेहतर होता है। इससे आप अपनी भावना और सोच को शांत कर सकते हैं।

कैसे करें?

1. कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस लें और स्थिति को शांत दिमाग से देखें।

2. फिर सोचें कि अब क्या करना चाहिए। इससे आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा और आप सही फैसला लेने में सक्षम होंगे।

पोल पोल स्ट्रेस से उबरने का आपका अपना क्विक फॉर्मूला क्या है? थोड़ी देर हेड डाउन करती हूं

जो मन में आता है बोल देती हूं

ढेर सारा पानी पीती हूं

उलटी गिनती और डीप ब्रीदिंग

4. ध्यान (Meditation) या माइंडफुलनेस (Mindfulness) करें

डॉक्टर स्निग्द्धा के अनुसार ध्यान और माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को शांत करने का। यह आपके दिमाग को स्थिर और शांत रखता है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं जो हमें और उलझाते हैं। ध्यान करने से हम एकाग्र हो सकेंगे और ऐसा फैसला लेंगे जो हमारे लिए सही होगा।

कैसे करें ध्यान?

1. आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करें।

2. धीरे-धीरे सांस लें और सांस पर ध्यान केंद्रित करें।

3. कोई भी विचार आए, तो बस उसे जाने दें और फिर से अपनी सांस पर ध्यान लगाएं।

4. 5-10 मिनट का ध्यान आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है।

5. सही आहार और नींद लें (Eat Healthy and Sleep Well)

अगर आपका शरीर और दिमाग सही स्थिति में नहीं हैं तो आप तनाव में जल्दी आ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप (how to calm yourself) सही डाइट लें और अच्छी नींद लें। जब आप अच्छा खाते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

कैसे करें?

1 पानी खूब पिएं।

2 हरी सब्जियां, फल, और हेल्दी चीजें खाएं।

3 अपनी नींद पूरी करें। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है।

6. सकारात्मक लोगों से घिरे रहें (Surround Yourself with Positive People)

हमारे आसपास के लोग हमें प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी जल्दी परेशान होगा। इसके बजाय अगर आप सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी।

कैसे करें?

1 जब भी आप परेशान हों तो ऐसे दोस्तों या परिवार के लोगों से बात करें जो आपको समझें और सकारात्मक रहें।

2 नकारात्मक लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें क्योंकि उनकी बातें आपको और परेशान कर सकती हैं।

डॉक्टर स्निग्द्धा के अनुसार, आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि मुसीबत सबके साथ आती है लेकिन कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल नहीं है। बस जरूरी यही है कि हम शांत तरीके से उसके बारे में सोचते रहें और उसी हिसाब से काम करें। यह जरूर होगा कि हल देर से मिले लेकिन मुश्किल से घबराकर आपको हार नहीं माननी और शांति खोकर रिएक्ट नहीं करना।

यह भी पढ़ें-आवाज़ उठाने का अर्थ चीखना नहीं होता, यहां जानिए बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अपनी बात कैसे रखनी है