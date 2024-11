अंडा या चिकन : क्या है प्रोटीन का बेहतर स्रोत? सनीियर डायटीशियन दे रही हैं इसका जवाब

अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं, की इन दोनों में से प्रोटीन का बेहतर स्रोत कौन है (egg vs chicken)? एक्सपर्ट से जानिए एग और चिकन में प्रोटीन की मात्रा से जुडी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।

वेट लॉस और मसल्स बिल्डिंग डाइट की बात आती है, तो सबसे पहले लोगों के मन में प्रोटीन आता है। जहां प्रोटीन की बात आए सबसे पहले दिमाग में अंडा एवं चिकन आता है। इन दोनों को प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थों के प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। पर अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं, की इन दोनों में से प्रोटीन का बेहतर स्रोत कौन है (egg vs chicken)? लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नारायणा हॉस्पिटल, गुरुग्राम की सीनियर डाइटीशियन मोहिनी डोंगरे से सलाह ली। डॉक्टर ने अंडा और चिकन में प्रोटीन की मात्रा को समझने में हमारी मदद की है (egg vs chicken)। तो चलिए जानते हैं कौन है प्रोटीन का अच्छा स्रोत (egg vs chicken which has more protein)।

जानिए एग और चिकन में प्रोटीन की मात्रा को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट (egg vs chicken)

मोहिनी डोंगरे के अनुसार “अंडे और चिकन दोनों ही प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो अंडे में प्रोटीन तो होता है, लेकिन मात्रा चिकन से थोड़ी कम होती है। एक बड़े अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में लगभग 31 ग्राम प्रोटीन होता है।”

“ऐसे में अगर मात्रा की बात करें, तो चिकन प्रोटीन का बेहतर स्रोत है। चिकन खासकर एथलीट्स और मसल्स बनाने वालों के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। दूसरी ओर अंडे का प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन माना जाता है। यह शरीर में बहुत अच्छी तरह अवशोषित हो जाता है।”

“अंडे में न केवल प्रोटीन सहित कई महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल, और हेल्दी फैट्स भी होते हैं, जो शरीर के संपूर्ण पोषण में सहायता करते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में चिकन थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है, पर संतुलित आहार के लिए दोनों का उपयोग करें। दोनों में से किसी एक को चुनने के बजाय, अपने आहार में दोनों को संतुलित मात्रा में शामिल करना सबसे अच्छा विकल्प है।”

यहां जानें चिकन के कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ (benefits of chicken)

चिकन ब्रेस्ट आपके शरीर को प्रोटीन, बी विटामिन और महत्वपूर्ण मिनरल जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो लंबे समय तक संतुष्ट रहने में आपकी मदद कर सकता है। अपने आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे चिकन ब्रेस्ट शामिल करने से आपको एक स्वस्थ एवं संतुलित वजन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

प्रोटीन कोलेसिस्टोकाइनिन, पेप्टाइड, और ग्लूकागन-जैसे पेप्टाइड 1 जैसे तृप्ति हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है और उनके स्तर को बढ़ाता है, जो आपके मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि आपने पर्याप्त खा लिया है। प्रोटीन भूख बढ़ाने वाले हार्मोन, घ्रेलिन के स्तर को भी कम कर देता है। यही कारण है कि वेट लॉस डाइट प्लान कर रहे लोगों को प्रोटीन का सेवन बढ़ने की सलाह दी जाती है।

चिकन जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। प्रोटीन पाचन और आपके ब्लड फ्लो में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है। वहीं यह भोजन के बाद ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है।

चिकन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह कार्ब्स से मुक्त होता है, इस प्रकार यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो ब्लड शुगर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आहार में चिकन को शामिल करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है।

अब जानें अंडे के स्वास्थ्य लाभ (benefits of egg)

अंडा प्रोटीन सहित कई महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स जैसे B12 और कोलीन का एक समृद्ध स्रोत है। अंडे के सेवन से मसल्स डेंसिटी में वृद्धि होती है और फैट डेंसिटी में कमी आती है। इसके साथ ही अंडा ह्रदय स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है, जैसे कि यह बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित रखने में मदद करता है। अंडा बैड कोलेस्ट्रॉल को लिवर में ले जाता है, जहां इसे तोड़ा जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।

अंडे खाने से शरीर में B12 और सेलेनियम जैसे विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बानी रहती है, वहीं आहार की पोषण गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। एग में अनहेल्दी कार्ब नहीं होते, जो इसे एक बेहतरीन लो कार्ब विकल्प बनाते हैं।

अगर आपको हृदय रोग है या उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जैसे हृदय रोग के जोखिम कारक हैं, तो अंडा खाने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके द्वारा सुझाई गई मात्रा में ही अंडे को डाइट में शामिल करें।

जानिए चिकन और एग को डाइट में शामिल करने का सही तरीका

चिकन और अंडे दोनों ही एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत हैं, जिन्हें डाइट में अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि, इनका उचित लाभ उठाने के लिए इन्हे कुक करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। चिकन और अंडे को डाइट में शामिल करने के कुछ हेल्दी तरीकों में शामिल है:

आप अंडे और चिकेन दोनों को उबालकर अपनी सलाद में ऐड कर सकती हैं। इन्हे फ्राई करके डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्युकी इनमें अनावश्यक रूप से अनहेल्दी फैट जुड़ जाते हैं, और इनके पोषक तत्वों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है।

आप चिकन को उबालकर छोटे टुकड़ों में काटकर अपने एग ऑमलेट ऐड कर सकती हैं। आप चाहें तो इसकी गुणवत्ता बढ़ने के लिए इनमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी ऐड कर सकती हैं।

आप चिकन को स्टीम या रोस्ट करके अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। इन कुकिंग मेथड की मदद से आप इसकी असल गुणवत्ता प्राप्त कर सकती हैं।

आप अंडे को हल्के से ऑलिव ऑयल में फ्राई करते हुए इसकी भुर्जी तैयार कर सकती हैं, इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां ऐड करें और इसे अपने राइस और चपाती के साथ एन्जॉय करें।

