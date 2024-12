इलाहाबाद का गुलाबी अमरूद क्यों है मशहूर, हमने एक्सपर्ट से जाने इसके 7 फायदे

इलाहाबाद के गुलाबी अमरूदों की कहानी कई सौ साल पुरानी है। लेकिन ना इनके स्वाद में कुछ बदलाव आया है, ना आकार में और ना ही इनसे मिलने वाले फ़ायदों में। सेब की तरह दिखने वाले ये अमरूद सेबीय अमरूद भी कहे जाते हैं जो आँखों से लेकर त्वचा और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों में भी फायदेमंद हैं।

अकबर इलाहाबादी ने तकरीबन 400 साल पहले एक शे’र कहा था-

कुछ इलाहाबाद में सामाँ नहीं बहबूद के

याँ धरा क्या है ब-जुज़ अकबर के और अमरूद के

तबसे बहुत वक्त गुजर चुका है। मुग़लों का शासन खत्म हो गया। अंग्रेज आए हमें ग़ुलाम बनाया और फिर हमने आजादी पा ली। उस आजादी को मिले भी तकरीबन 80 साल होने को हैं और अब इलाहाबाद भी प्रयागराज हो चुका है। इतना कुछ बदला लेकिन अकबर इलाहाबादी के उस शे’र की एक चीज नहीं बदली। वो है इलाहाबाद के अमरूद। अब भी उतने ही मकबूल और उतने ही सेहत के लिए फायदेमंद, इलाहाबाद के गुलाबी अमरूद। क्या हैं इसके फायदे (Pink guava benefits) और इनमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी अमरूदों से अलग बनाती है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं।

क्यों अलग है इलाहाबाद का गुलाबी अमरूद? ( Unique Pink guava )

इलाहाबाद का गुलाबी अमरूद अपने गुलाबी रंग के कारण इस नाम से बुलाया जाता है। इसे लोग सेबिया अमरूद भी कहते हैं और वह इसलिए कि ये बाहर से सेब की तरह हल्का गुलाबी और हरा दोनों रंगों का होता है।

कोई इसे हजार साल पुराना बताता है तो कोई इसे और पहले का। लेकिन इन सब के बीच एक बात कॉमन है और वो है इस अमरूद का स्वाद। मीठेपन के साथ साथ हल्की सी खटास, इसकी विशेषता है। दुनिया भर में मशहूर इलाहाबाद के इस अमरूद में गूदा, सामान्य अमरूद से ज्यादा होता है और इसका आकार भी सामान्य अमरूद से बड़ा होता है। इलाहाबाद की मिट्टी इसके लिए मुफीद है। लोगों में इसकी लोकप्रियता की एक वजह यह भी है कि यह बिना किसी केमिकल या पेस्टिसाइड के तैयार किया जाता है। अन्य अमरूदों के मुकाबले बेहतरीन गुण लिए ये अमरूद बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है।

इन गुलाबी अमरूदों की सप्लाई विदेशों तक होती है। साल 2023 में प्रोफेसर सुमन करमाकर, प्रोफेसर अभिलाषा लाल और विवेक विश्वकर्मा ने एक रिसर्च की थी। ये तीनों प्लांट पैथोलॉजी से जुड़े प्रोफेसर्स हैं। ये रिसर्च अमरूद के पौधों को लगी बीमारी को लेकर थी। लेकिन रिसर्च का एक और हासिल था वो ये कि इलाहाबाद और कौशांबी जैसे जिलों में अमरूद के बाग 50-50 साल पुराने थे। दस साल के नीचे तो किसी बाग की उम्र नहीं थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाहाबाद के इन अमरूदों का मार्केट कितना बड़ा और रिलाइएबल है।

यहां जानिए इलाहाबाद के गुलाबी अमरूद के फायदे (Pink guava benefits)

1. विटामिन C

इलाहाबाद के गुलाबी अमरूद में मौजूद खट्टेपन की वजह से ये अमरूद विटामिन C का अच्छा सोर्स माना जाता है। फिजीशियन डॉक्टर संतोष अग्रहरी के मुताबिक, विटामिन C की वजह से ये शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। अब अगर इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहेगा तो आप तमाम तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो या फिर कोई और। तो विटामिन C की पर्याप्त मात्रा इस अमरूद के फ़ायदों (Pink guava benefits) में से एक है।

2. पाचन करेगा बेहतर

डॉक्टर संतोष कहते हैं कि इस अमरूद को एक चीज और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनाती है। वो है इसमें फाइबर की मौजूदगी। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए जरूरी एलीमेंट है। फाइबर की ही वजह से पेट में गैस जैसी समस्याएं नहीं होतीं और हमारी आँतें साफ रहती हैं।

ये अमरूद हमारे दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। दरअसल इसमें इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो ब्लडप्रेशर को कंट्रोल करके हाई ब्लडप्रेशर जैसी समस्याओं को कम करते हैं। और ब्लडप्रेशर की समस्याओं की वजह से ही दिल की समस्याएं शुरू होती हैं। लेकिन जब आपके शरीर में इस अमरूद के सहारे पर्याप्त फाइबर जा रहा होगा तो आपको हाई ब्लडप्रेशर और दिल की बीमारियों के खतरे, दोनों से राहत मिलेगी।

वैसे तो यह हर अमरूद का गुण (Pink guava benefits) है लेकिन इलाहाबाद के इस अमरूद में खट्टेपन की वजह से कैलोरी की मात्रा कम होती है। खास बात यह भी है कि इसे खाने के बाद आप लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करते हैं।

अब भूख कम लगेगी और कैलोरी शरीर के अंदर कम कैलोरी जाएगी तो वजन तो घटेगा ही। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फाइबर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से पाचन अच्छे तरीके से होता है। यह भी वजन घटने का एक जरूरी फैक्टर है।

5. ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद

इस गुलाबी अमरूद में नेचुरल शुगर होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए कारगर हो सकता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए ये अच्छी चीज है क्योंकि ये शुगर तो कंट्रोल करेगा ही लेकिन उसके साथ शरीर को एनर्जी भी देगा।

6. स्वस्थ त्वचा के लिए

इलाहाबाद के इस अमरूद में विटामिन C तो पाया ही जाता है लेकिन इसके साथ विटामिन A भी पर्याप्त मात्रा में होता है। ये दोनों विटामिंस हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये स्किन को जरूरी पोषण तो देते ही हैं लेकिन एलर्जी से भी बचाते हैं जिससे मुहासों या झुर्रियों का भी खतरा कम होता है।

7. आंखों के लिए फायदेमंद

गुलाबी अमरूद में मिलने वाला विटामिन A हमारी आँखों के लिए भी फायदेमंद (Pink guava benefits) है। विटामिन A की वजह से हमारी आई साइट मजबूत होती है और रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, उससे भी ये बचाता है।

