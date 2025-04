एक्ने प्रोन स्किन है, तो आम खाने से पहले रखें इन 5 चीजों का ध्यान, पांचवां टिप है सबसे ज्यादा जरूरी

बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें आम पसंद होते हुए भी वे आम खाने से कतराते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा पर बार-बार एक्ने निकल आता है। हालांकि, ऐसे में आम खाना बंद न करें बल्कि आम खाने के तरीके में बदलाव लाएं। आम खाने का सही तरीका अपनाया जाए तो इससे आपकी त्वचा को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है।

Published On: 11 Apr 2025, 09:57 am IST

लोगों का इंतेज़ार खत्म हुआ, आपका पसंदीदा फल आम अब मार्केट में आ चुका है। आम को यूं ही नहीं फलों का राजा कहा जाता है, यह असल में बेहद स्वादिष्ट और फायदेमंद है। आम सीजनल फल है, जो अप्रैल से जुलाई के महीनों में मिलता है। ये फल पोषक तत्वों का भंडार है, और इसके सेवन से सेहत को कई लाभ प्राप्त होते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें आम पसंद होते हुए भी वे आम खाने से कतराते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा पर बार-बार एक्ने निकल आता है (Mango and acne)। हालांकि, ऐसे में आम खाना बंद न करें बल्कि आम खाने के तरीके में बदलाव लाएं। आम खाने का सही तरीका अपनाया जाए तो इससे आपकी त्वचा को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं, एक्ने प्रॉन स्किन वालों को कैसे खाना चाहिए आम (right way to eat mango)।

पहले जानिए आम खाने से एक्ने क्यों होता है (Mango and acne)

1. आम के कुछ पोषक तत्व

आम में विटामिन ए और सी, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो इसे संतुलित आहार का एक ज़रूरी हिस्सा बनाते हैं। आम में मौजूद चीनी की मात्रा के कारण आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से एक्ने ट्रिगर होते हैं। यह अनुमान ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) की अवधारणा से उत्पन्न होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर पर उनके प्रभाव के आधार पर खाद्य पदार्थों को रैंक करता है।

2. एक्ने और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कनेक्शन

एक्ने प्रॉन त्वचा वालों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी अधिक होता है। हाई जीआई वाले खाद्य पदार्थ, जैसे कि मीठे स्नैक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, जिससे सीबम उत्पादन और सूजन बढ़ जाती है, जो दोनों ही मुंहासे से जुड़े हैं। शुगर फ्री डाइट या लो शुगर डाइट लेने से मुंहासों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

जानिए मुंहासों से ग्रस्त लोगों को कैसे खाना है आम (How to eat mangoes if you have acne-prone skin)

1. सीमित रखें आम का सेवन

आम में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए भिन्न रूपों में फायदेमंद हो सकते हैं। आप में मौजूद चीनी की मात्रा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ लोगों में एक्ने ट्रिगर का कारण बन सकते हैं। संभावित ट्रिगर्स से बचने के लिए आम का सेवन हमेशा संयम से करें। एक दिन में थोड़े मात्रा में आम खाएं, और देखें आपकी त्वचा पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है।

2. पके आमों का चयन करें

पके आम चुनें क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से मीठे होते हैं, और कच्चे आमों की तुलना में उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। यदि आपकी त्वचा पर अत्यधिक एक्ने होता है, तो अपनी डाइट में आम का सेवन सीमित रखें और पके हुए आम खाएं।

3. पानी में भिगोना न भूलें

अगर आम खाना चाहती हैं तो कभी भी इसे तुरंत ना खाएं खाने के पहले इसे लगभग 30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखें। 30 मिनट के लिए पानी में आम भिगोने से इसकी अतिरिक्त “गर्मी” कम हो जाती है और फाइटिक एसिड निकल जाते हैं। फाइटिक एसिड आयरन, जिंक और कैल्शियम के अवशोषण को बाधित कर सकता है। इसलिए इस स्टेप को ध्यान में रखें।

4. एक्ने फाइटिंग फूड्स के साथ खाएं आम

एक्ने ट्रिगर्स को रोकना चाहती हैं, और साथ में आम इंजॉय करना चाहती हैं, तो आपको इन्हें एक्ने फाइटिंग फूड्स के साथ कंबाइन करना चाहिए। खीरा हल्दी, पुदीने की पत्तियां, ओट्स, आदि कुछ ऐसे सुपरफूड्स हैं, जो एक्ने ट्रिगर को रोकते हैं। इनके साथ आम का सेवन सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।

पोल पोल एक थकान भरे दिन में एनर्जी के लिए आप किस पर भरोसा करती हैं? पावर नैप

एक कप कॉफी

5 अडल्ट्रेडेट आम की बजाए देसी आम खाएं

एक्ने जैसी अन्य परेशानी से बचने के लिए हमेशा अडल्ट्रेडेट आम की बजाए देसी आम खाएं। अडल्ट्रेडेट आम में पोषण मूल्यों की कमी और चीनी की अधिकता हो सकती है, जो आपकी त्वचा पर एक्ने का कारण बन सकते हैं।

यह भी पढ़ें : त्वचा की सूजन और लालिमा को कम कर सकता है कोकोनट फेस मास्क, इन 10 तरीकों से करें ट्राई