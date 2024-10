इन 5 स्टेप्स के साथ अब आप घर पर भी बना सकती हैं ओट्स मिल्क, जानें क्या हैं इसके फायदे

जो लोग सामान्य गाय और भैंस का दूध नहीं ले सकते हैं, उनके लिए ओट्स मिल्क एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है (how to make oats milk at home)। हालांकि, बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, पर उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं।

जो लोग सामान्य गाय और भैंस का दूध नहीं ले सकते हैं, उनके लिए ओट्स मिल्क एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। चित्र : अडॉबीस्टॉक

अंदर क्या है घर पर ओट्स मिल्क तैयार करने का तरीका

ओट्स मिल्क के फायदे









123